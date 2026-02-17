Buscan bacterias que ayuden en la reducción del uso de agroquímicos y tener sistemas agrícolas más sustentables

Bacteria. Doctor Jorge Rocha Estrada, investigador del Cibnor. (Cibnor)

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste le invitan a escuchar el Podcast “Sonobiópolis” con la participación del doctor Jorge Rocha Estrada, investigador del Cibnor, quien ofrec el tema “Interacciones entre plantas y bacterias”.

El microbiólogo Jorge Rocha estudia las interacciones entre plantas y bacterias para identificar a las bacterias benéficas que ayuden en la reducción del uso de agroquímicos para tener sistemas agrícolas más sustentables. Hay una planta que le llama sustancialmente la atención por esta interacción, se trata de la Dalia del Desierto y se encuentra en las dunas del Mogote en La Paz, Baja California Sur.

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

https://open.spotify.com/episode/3gpEKJoD7zLfxjXvI553EE?si=ab6f828e0bb7478e