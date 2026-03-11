Celia Rivas Rodríguez: una trayectoria de servicio, justicia y construcción de paz en América Latina

Mujer del año 2026 de América Latina Foto: Cortesía

En un momento en el que el liderazgo femenino en América Latina adquiere una relevancia cada vez mayor dentro de las instituciones, los espacios de mediación social y la defensa de los derechos humanos, la trayectoria de la Dra. Celia Rivas Rodríguez vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública. Su reciente distinción como **Mujer del Año 2026 en América Latina** representa no solo un reconocimiento a sus logros profesionales, sino también a una vida orientada al servicio, la justicia y la promoción de una cultura de paz.La distinción fue otorgada por la revista *Destacados Líderes México* y por el Comité de Selección COEPRIN Internacional, presidido por el mexicano Edi Alberto Martínez Tejeda. Se trata de un reconocimiento reservado para mujeres cuya labor ha dejado huella más allá de su entorno inmediato, con una influencia que trasciende fronteras y que ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento del tejido social, institucional y humano en la región.En el caso de Celia Rivas Rodrícronica dguez, este nombramiento encuentra sustento en una carrera amplia y consistente, desarrollada entre el servicio público, la vida jurídica, la acción comunitaria y la promoción de valores orientados al bien común. A lo largo de los años, su perfil se ha consolidado como el de una mujer que ha sabido combinar la formación académica, la responsabilidad institucional y la vocación humanista en favor de distintas causas sociales.Actualmente, la Dra. Rivas Rodríguez ocupa el cargo de **Directora Internacional de Justicia y Paz en la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo (ODM)**. Desde esta posición impulsa iniciativas centradas en la mediación, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, tres ejes especialmente relevantes en un contexto global marcado por múltiples desafíos sociales. Su trabajo dentro de esta organización se orienta a generar rutas de entendimiento frente a fenómenos como la violencia, la desigualdad, la pobreza y distintas expresiones de exclusión, siempre bajo una perspectiva de dignidad humana, cooperación y convivencia armónica entre las sociedades.Originaria de Yucatán, Celia Rivas Rodríguez ha construido una carrera sostenida por convicciones éticas claras. Dentro de los principios que han guiado tanto su desempeño profesional como su vida personal destacan los valores de la llamada **Prueba Cuádruple de Rotary**, una referencia moral basada en la verdad, la equidad, la buena voluntad y el beneficio para todos los involucrados. Lejos de tratarse de una simple adhesión simbólica, estos valores han acompañado una trayectoria que se caracteriza por la congruencia, la responsabilidad pública y una marcada vocación de servicio.Su perfil académico también da cuenta de una preparación sólida. Es **Doctora en Derecho por el Instituto Universitario Puebla** y cuenta con dos licenciaturas: una en **Derecho**, por la Universidad Autónoma de Yucatán, y otra en **Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales**. A esta base se suma una **Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Agrario**, así como más de una docena de diplomados especializados que han fortalecido su formación en el ámbito jurídico, político y administrativo.Esa preparación ha tenido una expresión concreta en diversos cargos de alta responsabilidad dentro del ámbito público. A lo largo de su carrera ha asumido funciones como **Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia**, **Fiscal General del Estado de Yucatán**, **Presidenta del Congreso del Estado**, **Directora del Registro Civil** y **Regidora del Cabildo de Mérida**, entre otras posiciones de relevancia. En cada una de estas etapas, su trabajo ha estado vinculado a la consolidación institucional, la defensa de derechos y la atención de problemáticas que exigen tanto capacidad técnica como sensibilidad social.A ello se suma su certificación como **mediadora por el Poder Judicial del Estado**, una acreditación que fortalece una de las líneas más representativas de su perfil: la apuesta por mecanismos de justicia restaurativa, conciliación y entendimiento. En un entorno donde muchas veces prevalece la confrontación, su labor ha insistido en la necesidad de construir soluciones desde el diálogo, la legalidad y la responsabilidad compartida.Sin embargo, su presencia no se ha limitado al espacio institucional. Paralelamente, la Dra. Celia Rivas Rodríguez ha mantenido una participación activa en causas sociales, humanitarias y comunitarias. Ha presidido el **Club Rotario Mérida Itzaes** y también ha estado al frente de **Luciérnagas Yucatán**, una organización femenina desde la cual se promueven iniciativas de apoyo comunitario, impulso al liderazgo de las mujeres y desarrollo social.Su compromiso con la comunidad también se refleja en su cercanía con campañas de salud y acciones de asistencia humanitaria. Ha respaldado iniciativas enfocadas en la **detección oportuna del cáncer de mama**, una causa de enorme sensibilidad social, además de participar en labores altruistas junto con la **Cruz Roja** y las **Damas Voluntarias de la Marina**. Esa dimensión solidaria complementa una carrera pública que no se ha construido únicamente desde los cargos, sino también desde la cercanía con las necesidades de las personas y con las causas que impactan de manera directa a la sociedad.A lo largo de su trayectoria, su trabajo ha sido reconocido en distintos escenarios internacionales. Ha recibido distinciones en Europa, particularmente en **La Rioja, España**, así como en diversos foros de América Latina. Entre estos reconocimientos figura su participación en la **Cumbre Mundial de Gobernabilidad** realizada en Argentina, donde fue reconocida como **Líder de la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo (ODM) 2025**. De igual manera, ha recibido un reconocimiento en favor de la paz dentro del **Foro Mundial de las Naciones Unidas**, un hecho que reafirma el alcance internacional de su labor y la relevancia de su contribución en temas vinculados al desarrollo humano y la convivencia pacífica.Como parte de este momento de reconocimiento a su trayectoria, el próximo **24 de marzo de 2026** recibirá también el **Galardón Palmas de Oro**, una distinción que honra a personalidades cuya vida profesional ha estado marcada por el liderazgo, el impacto social y la excelencia.Más allá del título otorgado este año, la figura de Celia Rivas Rodríguez sintetiza una forma de liderazgo que encuentra su fuerza no en la visibilidad momentánea, sino en la constancia, la ética y la utilidad pública. Su historia profesional habla de instituciones, justicia, derechos humanos y paz, pero también de una convicción profunda: que servir sigue siendo una de las formas más valiosas de transformar la realidad.