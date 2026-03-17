La Semana Internacional del Cerebro 2026, desde Universum hasta la Huasteca Potosina

Semana del cerebro Este año, el IPICYT llevará las actividades de la SIC al municipio de Xilitla. (IPICYT )

Con el objetivo de descifrar los enigmas del órgano más complejo del cuerpo humano, Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, se suma a la celebración de la Semana Internacional del Cerebro (SIC) 2026.

Del 18 al 22 de marzo, los visitantes podrán disfrutar de una cartelera diseñada para todas las edades que busca promover el cuidado de la salud mental y el interés por las neurociencias.

La SIC es una campaña global fundada por las Alianzas Dana que une simultáneamente a instituciones de más de 100 países. En esta edición, Universum ha preparado un programa multidisciplinario bajo el lema “¡Despierta tus neuronas!”, donde la ciencia, la tecnología y el arte se encuentran.

Esta celebración contará con la participación de destacados especialistas del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y del Instituto Nacional Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, que abordarán temas de vanguardia en el ámbito de las neurociencias.

Además de las charlas, los asistentes podrán interactuar con interfaces cerebro- computadora, ver manos robóticas en acción, participar en talleres de disección del sistema nervioso, juegos de “Neuro-gaming” para rehabilitación y retos cognitivos como “Buscaminas” y “Aventura Sináptica”.

Para los más pequeños y familias, se ofrecerán actividades creativas como “Pinta tu cerebro”, “Crea tu cerebro brillante” y hasta una sesión para “Aprender a bailar cumbia al ritmo Camaleón”, demostrando que el movimiento también es salud cerebral.

Esta es una oportunidad única para entender el órgano que te permite amar, aprender, moverte y soñar. Ya seas un estudiante curioso, un padre de familia buscando un plan diferente o un apasionado de la tecnología, esta celebración es para ti.

LA SEMANA EN LA HUAESTECA

Por su parte, investigadoras del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) anunciaron que la edición 2026 de la SIC tendrá un enfoque distinto al de años anteriores. En esta ocasión, las actividades se trasladarán a la región Huasteca, específicamente al municipio de Xilitla, donde se visitarán escuelas primarias indígenas bilingües.

La doctora Lucía Mendoza Viveros, investigadora de la División de Biología Molecular (DBM) del IPICYT, explicó que para esta edición se decidió llevar los talleres, charlas y actividades interactivas directamente a varias escuelas, con la intención de que niñas y niños puedan experimentar de manera cercana el aprendizaje sobre el funcionamiento del cerebro.

“Este año vamos a hacer una dinámica bastante diferente a la que hemos realizado en ediciones anteriores. En esta ocasión vamos a visitar cuatro escuelas en el municipio de Xilitla, en la Huasteca potosina. Vamos a llevar parte de nuestras actividades que usualmente realizamos en la capital del estado, como talleres interactivos y pláticas diseñadas para difundir la importancia de investigar y cuidar nuestro cerebro”, comentó la investigadora.

La especialista señaló que las actividades estarán dirigidas principalmente a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, una etapa en la que los menores pueden comenzar a interesarse por temas científicos y reflexionar sobre la importancia del cuidado de la salud cerebral.

Por su parte, la doctora Ana María Estrada, también investigadora de la DBM del IPICYT, explicó que la decisión de trabajar con escuelas de esa región de la Huasteca Potosina responde a la necesidad de acercar el conocimiento científico a comunidades donde el acceso a materiales educativos especializados es más limitado.

“Quisimos concentrarnos en escuelas primarias de esa región, considerando que el acceso que tienen a la información puede ser limitado, especialmente en temas relacionados con el cerebro. Además, muchos de los estudiantes hablan otra lengua además del español, por lo que decidimos elaborar un material informativo que también pudiera entenderse en su lengua”, explicó.

Como parte de este esfuerzo, el equipo de investigadores desarrolló un tríptico informativo sobre el cerebro, su funcionamiento y recomendaciones para mantenerlo sano a lo largo de la vida. Este material fue elaborado en español y también traducido al náhuatl, con el objetivo de que pueda ser comprendido no solo por los estudiantes, sino también por otros integrantes de la comunidad.

De acuerdo con las investigadoras, esta estrategia busca promover una mayor inclusión y facilitar el acceso de la información científica a personas que utilizan lenguas originarias en su vida cotidiana.

En cuanto al financiamiento de las actividades, la doctora Mendoza Viveros explicó que el proyecto recibió apoyo de la International Brain Research Organization (IBRO), una organización internacional dedicada a promover la investigación y la divulgación científica en torno al cerebro.

“Realizamos una solicitud a una convocatoria internacional y recibimos apoyo financiero para llevar a cabo estas actividades. Además, el IPICYT nos ha brindado un respaldo muy importante en aspectos logísticos, como la gestión de contactos con las escuelas y el traslado del material necesario para los talleres”, señaló.

La doctora Estrada agregó que en esta convocatoria también participa la organización Dana Foundation, que impulsa la Semana Internacional del Cerebro en diversos países del mundo. En la edición más reciente se otorgaron alrededor de 100 apoyos a nivel global, de los cuales entre ocho y nueve fueron destinados a proyectos en México.

“Muchos de esos apoyos se concentran en la Ciudad de México y en estados cercanos, por lo que es muy significativo que el IPICYT haya sido seleccionado nuevamente para recibir este respaldo”, indicó.

Esta será la cuarta edición de la Semana Internacional del Cerebro, organizada por los grupos de investigación del IPICYT, y la segunda ocasión en que reciben financiamiento directo de estas organizaciones internacionales.

El equipo responsable de esta actividad del IPICYT está conformado por integrantes de dos laboratorios del instituto: el de Fisiología de Ritmos Circadianos y el de Neurobiología. En total, participan 14 personas: investigadoras, estudiantes de maestría y de doctorado, alumnos de licenciatura, prestadores de servicio social y un investigador posdoctoral.

Todos ellos serán los encargados de organizar y presentar las pláticas, demostraciones y talleres interactivos que se realizarán en las escuelas de Xilitla, con la finalidad de despertar el interés por la ciencia y promover el conocimiento sobre el cuidado del cerebro en las nuevas generaciones.