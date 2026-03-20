México conmemora por primera vez el Día Nacional de la Orquídea

Orquídeas en México Además, de las más de mil 300 especies que albergan en el país, el 40 por ciento son endémicas. (EFE)

México se encuentra dentro de los diez países con mayor riqueza de orquídeas en el mundo. En su territorio hay más de 1,300 especies registradas, de las cuales alrededor del 40 % son endémicas, es decir, no existen en ninguna otra parte del planeta.

Para reconocer su valor biocultural y promover su conservación, el Museo de la Orquídea Dr. Isaías Contreras Juárez y la Federación Nacional de Orquideología, A. C. promovieron el 21 de marzo el Día Nacional de la Orquídea, propuesta que fue aceptada por el Senado de la República en noviembre de 2025.

El Día Nacional de la Orquídea, que se celebrará por primera vez y cada 21 de marzo, fue presentado en el Senado de la República, con el objetivo de dar a conocer el valor biológico, cultural y económico de estas plantas; fomentar la investigación y el conocimiento sobre su diversidad; y promover en la sociedad su manejo sustentable, así como la conservación de los ecosistemas donde habitan para asegurar su supervivencia.

Como parte de esta celebración la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Museo de la Orquídea Dr. Isaías Contreras Juárez y la Federación Nacional de Orquideología, A. C. lanzan la convocatoria “México florece con orquídeas”, que invita a la sociedad mexicana a compartir fotografías de especies nativas. Las imágenes permitirán ampliar la memoria visual de la extraordinaria diversidad de estas plantas y contribuir a su conocimiento y documentación en el país. La convocatoria permanecerá abierta al público general del 21 de marzo al 21 de julio de 2026.

Las orquídeas son una de las familias de plantas más diversas del planeta, con cerca de 30,000 especies a nivel mundial. En México habitan en una amplia variedad de ecosistemas: desde bosques templados y selvas tropicales hasta matorrales, pastizales y manglares. Sin embargo, entre 50 % y 60 % de las especies se concentra en los bosques de niebla, en estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Hidalgo, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas. El bosque de niebla es uno de los ecosistemas más ricos y a la vez más amenazados del país.

La belleza de las orquídeas destaca por sus flores extraordinarias y características únicas. Uno de sus pétalos, llamado labelo, presenta formas, colores y aromas únicos que atraen a una gran diversidad de polinizadores como abejas, mariposas, moscas, colibríes e incluso murciélagos. Gracias a estas relaciones altamente especializadas, las orquídeas son consideradas “maestras de las interacciones” en la naturaleza.

Además de su importancia ecológica, las orquídeas tienen un profundo valor biocultural en México. Desde tiempos prehispánicos han sido cultivadas y utilizadas como ornamentales, en la medicina tradicional y como alimento. Un ejemplo emblemático es la vainilla, un extracto aromático proveniente de la especie Vanilla planifolia, utilizada por pueblos originarios para aromatizar el chocolate y hoy ampliamente empleada en la gastronomía mundial.

Orquídeas en México El Día Nacional de la Orquídea, que se celebrará por primera vez y cada 21 de marzo, fue presentado en el Senado de la República.

A pesar de su riqueza, muchas orquídeas enfrentan riesgos importantes que amenazan su existencia. La pérdida de hábitat y el saqueo de plantas silvestres han puesto en peligro a numerosas especies. Actualmente, 188 orquídeas están incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059, que clasifica a especies en diferentes categorías de riesgo de extinción y les brinda protección legal.

Sin duda, la mejor forma de preservar las orquídeas mexicanas es conservar los lugares en los que habitan, que cuentan con las condiciones y recursos para sobrevivir, reproducirse y dar origen a nuevas plantas, donde además continuarán interactuando con otros organismos, como sus polinizadores. Las áreas naturales protegidas constituyen una estrategia exitosa de conservación, ya que permiten la persistencia de las especies y sus ecosistemas. Otras especies pueden conservarse en sitios fuera de su ambiente natural, en jardines botánicos, colecciones y museos autorizados.

Todos podemos apoyar la conservación de orquídeas. ¿Cómo? Evitando comprarlas en mercados o sitios no autorizados, ya que frecuentemente estas plantas son extraídas de la naturaleza. Es importante saber que pueden adquirirse legalmente en viveros donde las propagan y otros sitios autorizados en distintos lugares del país, donde nos otorgarán un certificado de compra y de esta manera estaríamos apoyando su conservación. Otra forma de hacerlo es mediante el turismo orquideófilo, una forma de turismo de naturaleza enfocada en la observación, estudio y conservación de orquídeas en sus hábitats naturales.

En el evento estuvieron presentes el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, por el estado de Veracruz; asimismo, y se destacó el apoyo del senador Néstor Camarillo Medina, de Puebla, y de Ignacio Mier, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Por parte de la CONABIO estuvo presente la Dra. Angelica Cervantes, Subdirectora de Gestión de Información y Evaluación de Especies, y Moisés Rendón Noriega, Presidente de la Federación Mexicana de Orquideología A.C.

Durante el foro, se presentó una serie de ponencias con la participación de especialistas quienes abordaron la importancia biocultural de las orquídeas en México, el turismo orquideófilo, comercio ilegal y acciones para la conservación de estas especies. El evento concluyó con la invitación a seguir las iniciativas de participación social para conocer a las orquídeas de México, impulsadas por la CONABIO a través de su Coordinación de Divulgación de la Biodiversidad y la Subdirección de Gestión de Información y Evaluación de Especies.

Esta ceremonia significó un espacio que permite visibilizar y poner en la agenda pública la valoración, conservación y uso sustentable de las orquídeas nativas de México.

LEGISLACIÓN.

El pasado 12 de noviembre, por unanimidad, el Senado de la República aprobó un proyecto de decreto para declarar el 21 de marco de cada año como el “Día Nacional de la Orquídea”, con el objetivo de incentivar la difusión del conocimiento de las diversas especies que hay en México, como productos forestales no maderables de importancia comercial, así como para fomentar la conservación y el manejo sustentable de la planta.

El dictamen, que fue aprobado con 91 votos a favor, busca promover el estudio y las investigaciones biológicas y ecológicas que pudieran impactar en el manejo y propagación sustentable de las orquídeas, sobre todo, al considerar que al menos 188 especies de ellas están en la categoría de riesgo, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Después de Brasil, México ocupa el segundo lugar entre los países tropicales con la mayor producción de orquídeas, flores que se dan en territorios de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla.

Además, de las más de mil 300 especies que albergan en el país, el 40 por ciento son endémicas, lo que significa que no se pueden encontrar en ninguna parte del mundo, señala el documento aprobado.

Al posicionar el dictamen, la senadora Mely Romero Celis, del PRI, asentó que es indispensable salvar la vida de las orquídeas, pues se trata de una especie de enorme valor biológico, económico y cultural, por lo que es un deber cuidarla, particularmente, porque cuatro de cada 10 especies sólo existen en México.

Añadió que estas flores van mucho más allá de lo ornamental, dado que tienen usos cosméticos, medicinales, culinarios y tradicionales; sin embargo, hoy están en riesgo por el comercio ilegal, por lo que declarar el Día Nacional de la Orquídea no es sólo algo simbólico ni una simple efeméride, sino una reflexión sobre la riqueza natural de México.

Conabio te invita a compartir tus fotografías de orquídeas nativas de México en https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/orquideas

Conoce más:

Convocatoria “México florece con orquídeas” https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/orquideas

Orquídeas en México www.enciclovida.mx

Museo de la Orquídea Dr. Isaías Contreras Juárez https://museodelaorquidea.com

Federación Mexicana de Orquideología A. C. https://www.facebook.com/people/Federaci%C3%B3n-Mexicana-de-Orquideolog%C3%ADa-AC/61583235996731/

Asociación Mexicana de Orquideología https://amo.com.mx/