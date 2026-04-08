El zanate, un visitante inesperado en Corea del Sur

Inecol Figura1. Dimorfismo sexual y distribución del Zanate. A. Macho; B. Hembra; C. Distribución actual (IUCN). Imágenes tomadas de Johnson y Peer, 2022.

Seguramente todos hemos visto a los zanates, o pichos, como los conocemos en Veracruz, esas aves negras que se caracterizan por ser muy inteligentes y cantar en todos lados. Los zanates (Quiscalus mexicanus), tienen dimorfismo sexual (es decir, los machos son diferentes a las hembras).

El macho es negro brillante con irisaciones azules y púrpuras, una larga cola, un pico grande y ojos amarillos (Figura 1A). Posee un amplio repertorio vocal y complejas exhibiciones de cortejo. La hembra es de la mitad de tamaño que el macho, de color marrón oscuro y con una cola más pequeña en forma de quilla (Figura 1B). Estas aves se distribuyen ampliamente por América (Figura 1C), desde los Estados Unidos (en el norte) hasta Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú (en el sur), y es muy común verlas en áreas urbanas, donde consumen una gran variedad de alimentos, ya que se han adaptado de manera espectacular a la presencia humana. En nuestro país algunos la consideran una plaga; sin embargo, es nativa de México, aunque con el paso de los años se ha ido expandiendo hacia otras áreas geográficas más allá de su distribución original, incluyendo… ¿Corea del Sur?

Inecol Figura2. Zanate (Quiscalus mexicanus). Zanate observado en el Puerto de Myeongji, Busán, Corea del Sur. Fotografia: https://macaulaylibrary.org/asset/632339365.

El avistamiento

Por increíble que parezca y contra todo pronóstico, un zanate atravesó el océano Pacífico para llegar al puerto de Busan en Corea del Sur. Recientemente, una publicación en la revista coreana de ornitología (Journal Korean Ornithology) informó el avistamiento de un zanate el 24 de febrero de 2025. Sin embargo, las primeras observaciones fueron documentadas en internet desde el 12 de octubre de 2024, en una fotografía tomada en el parque Sodam, en Sinho-dong, Busan, aunque posteriormente se trasladó a la zona de Gangseo-gu de Busan en donde reside actualmente (figura 2). Este fenómeno sorprendió tanto a científicos como a observadores de aves, ya que representa una situación única: una especie que no realiza migraciones transoceánicas registrada fuera de su área de distribución natural a más de 12,000 kilómetros.

¿Cómo llegó tan lejos?

A pesar de que hay muchas hipótesis, se cree que el ejemplar encontrado en Busan llegó en un barco mercante antes de octubre de 2024. Una posible explicación es que el ave se haya subido a un barco en alguno de los puertos internacionales del Pacífico y viajara miles de kilómetros escondido o atrapado entre contenedores o desechos, sobreviviendo al trayecto gracias a su capacidad para encontrar alimento, ya que el viaje de México a Corea del Sur en barco dura aproximadamente entre 21 y 25 días. Sin embargo, la incógnita sigue; por ejemplo, estas rutas marítimas a menudo hacen escala en Japón o en China, por lo que nos hace inferir que el zanate posiblemente estaba atrapado en algún sitio por lo que no pudo “desembarcar” hasta su llegada a Busan. Otra opción es que haya sido atrapado deliberadamente o sea víctima del tráfico ilegal de especies, aunque ese es un tema delicado.

Impacto ecológico y vigilancia

Más allá de lo extraño o increíble que sea la presencia de esta ave en Corea del Sur, es un ejemplo de cómo una especie puede invadir nuevas áreas geográficas muy alejadas de sus hábitats naturales. Este tipo de desplazamientos también tiene implicaciones en salud pública, ya que las aves pueden actuar como reservorios o vectores de enfermedades infecciosas y facilitar su dispersión a nuevas regiones. Hasta ahora, solo se ha confirmado un único individuo en Corea del Sur, por lo que las autoridades locales no consideran que represente una amenaza ecológica significativa. Las redes sociales han seguido el caso con interés, popularizando al ave bajo el nombre no oficial de “mirlo de cola larga”, mientras se continúa monitoreando el fenómeno.

Conclusión

El avistamiento de un zanate en Corea del Sur es un ejemplo fascinante de cómo los cambios en los patrones de transporte global, condiciones ambientales o ambos pueden llevar a especies fuera de sus áreas de distribución conocidas. Aunque por el momento se trata de un evento aislado, sin aparentes consecuencias ecológicas claras, este tipo de incidentes nos recuerda que la naturaleza a veces desafía nuestras expectativas y que la ciencia ciudadana es una herramienta clave para comprender estas dinámicas.

Referencias

Johnson, K., and Peer, B. D. (2022). Great-tailed Grackle (Quiscalus mexicanus), version 2.0. In Birds of the World (P. G. Rodewald and B. K. Keeney, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.grtgra.02

Park. J., Yeo, S., Kim, M., Park, S., and Kim, J. (2025). First record of the Great-tailed Grackle (Quiscalus mexicanus) in South Korea. Korean Journal of Ornithology. 32:138-143. https://doi.org/10.30980/kjo.2025.12.32.2.138