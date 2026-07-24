Fomentan Lectura en Infancia; “Bluey Book Reads” debuta en español con voces de Itatí Cantoral y Jaime Camil

Ofrecemos a familias latinoamericanas una nueva vía para disfrutar juntos de la lectura, fortalecer el vínculo afectivo con el juego y aprendizaje, señala Murilo Hinojosa —

Lectura Infantil BBC Studios La serie de la BBC Studios abarca temáticas de desarrollo emocional y convivencia familiar mediante episodios narrados por figuras como Itatí Cantoral y Jaime Camil. (La Crónica de Hoy)

El hábito de la lectura en la infancia se contagia a través del afecto, la imaginación y el juego compartido en el seno familiar, dijo Murilo Hinojosa, vicepresidente de Productos de Consumo en BBC Studios.

Dijo que en un entorno digital dominado por contenidos efímeros que fragmentan la atención de los más pequeños, BBC Studios Digital Brands, BBC Studios Kids & Family y Ludo Studio, dieron un paso adelante en el fomento a la lectura.

Estas organizaciones presentaron para la audiencia hispanohablante de América Latina la serie digital “Book Reads - Las historias de Bluey”, un proyecto educativo y cultural que suma más de 91 millones de reproducciones globales.

Explicó que la propuesta traza un puente entre el formato audiovisual y la lectura de los libros, con una iniciativa que convierte la pantalla en un espacio de narración oral activa para el hogar.

Figuras del entretenimiento y la cultura popular hispana como la actriz Itatí Cantoral, Gina Torres, la cantautora Kali Uchis, y el actor Jaime Camil, prestan sus voces para narrar 10 de los cuentos célebres de la singular perrita raza blue heeler.

Educar Emociones y Fortalecer Familia

La serie animada, que goza de popularidad en plataformas como Disney+ y cadenas abiertas como Azteca TV en México, se consolidó como un referente pedagógico para la crianza respetuosa.

A través de dinámicas familiares cotidianas, los relatos abordan la resolución pacífica de conflictos, la empatía y la resiliencia infantil.

Los 10 títulos seleccionados para esta primera etapa en español abordan temas fundamentales para la formación de la mentalidad infantil como la paciencia en Escuela para Mamás, narrado por Itatí Cantoral; el valor de la preparación en La Piscina, por Kali Uchis; o la exploración del entorno natural en El Arroyo, por Jaime Camil.

Murilo Hinojosa dijo que este lanzamiento responde a la “cálida recepción del público latinoamericano; la meta central es ofrecer a los Padres de Familia y educadores un recurso accesible que combine el entretenimiento con el desarrollo del lenguaje.

Los episodios son estrenados a partir de este 24 de julio de 2026, con dos entregas semanales a través del canal oficial de YouTube de Bluey Español y la plataforma digital bluey.tv.

Consolidación Cultural, Presencia Regional

Murilo Hinojosa explicó que el impacto de esta producción trasciende la pantalla digital.

“El canal de YouTube en español supera los 5.6 mil millones de visualizaciones acumuladas y reúne a más de 8.5 millones de suscriptores, lo que refleja la necesidad de contenidos infantiles de alta calidad sintáctica y narrativa”, comentó.

Añadió que la franquicia refuerza su compromiso social con las audiencias locales a través de iniciativas presenciales, como la experiencia inmersiva e itinerante “La Casa de Bluey”, que recorre diversas ciudades de la República Mexicana.

“Frente a los retos educativos que enfrenta la región en materia de comprensión lectora, acercar las letras a la niñez mediante personajes queridos y voces familiares constituye una herramienta valiosa”, indicó.

Afirmó que las historias de Bluey demuestra que el libro, en cualquier formato, sigue siendo el mejor pretexto para detener la prisa cotidiana, propiciar el diálogo intergeneracional y cultivar el pensamiento creativo desde los primeros años de vida.

Fomentan Lectura en Infancia; “Bluey Book Reads” debuta en español con voces de Itatí Cantoral y Jaime Camil