Es-pumita: así se produce el nuevo jabón de la UNAM hecho con aceite de cocina usado

¿Qué es Es-Pumita? | El jabón ecológico creado en la FES Zaragoza. (DGCS/UNAM)

El aceite que queda después de preparar alimentos en las cafeterías de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM tiene un nuevo destino: convertirse en jabón líquido.

El proyecto es encabezado por Alejandra Chávez Riveros, investigadora de la FES Zaragoza, junto con estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Química. Cada semana, el equipo recolecta un promedio de 20 litros de aceite utilizado en las cafeterías del Campus II para someterlo a un proceso de transformación.

¿Cómo se elabora Es-Pumita?

El primer paso consiste en clarificar el aceite recolectado. Para ello, se filtra, limpia y purifica con el objetivo de retirar residuos sólidos, humedad, olores y otras impurezas acumuladas durante su uso en la preparación de alimentos.

Una vez limpio, el aceite pasa por un proceso de saponificación, una reacción química en la que una grasa o aceite entra en contacto con un álcali, es decir, una base fuerte como la sosa cáustica. Mediante este procedimiento se obtienen las sales de ácidos grasos que funcionan como el principal ingrediente activo del jabón.

Tras este proceso, el equipo puede obtener entre seis y 10 litros de jabón líquido. A la formulación también se incorporan glicerina, EDTA (ácido etilendiaminotetraacético), vitamina E y esencias aromáticas.

Es-pumita se encuentra disponible en dos presentaciones: jabón en barra con forma de “garritas" de puma y jabón liquido.

¿Por qué utilizar aceite de cocina usado?

Es-Pumita fue desarrollado bajo principios de química e ingeniería verdes con el propósito de aprovechar un residuo que suele terminar en el drenaje. De acuerdo con la investigadora, un litro de aceite o grasa desechado de manera inadecuada puede contaminar hasta 40 mil litros de agua.

Además, al mezclarse con otros residuos, el aceite puede contribuir a obstruir los sistemas de drenaje y agravar problemas de inundaciones, particularmente relevantes en la zona oriente de la Ciudad de México, donde se encuentra la FES Zaragoza.

De igual forma, proyecto busca aplicar un esquema de economía circular, en el que un residuo vuelve a aprovecharse como materia prima para generar un nuevo producto.

Es-Pumita ya cuenta con registro de marca

Actualmente, este jabón 100% universitario se suministra como proyecto piloto en los baños del Campus II de la FES Zaragoza, aunque se pretende extender su uso al Campus I. A futuro, el equipo busca contar con un espacio de mayor tamaño que permita procesar más aceite y eventualmente registrarse como centro de acopio.