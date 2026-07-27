Hallan restos de una tortuga de más de 15 millones de años, en Madrid

Restos. Hallan restos de una tortuga de más de 15 millones de años en las obras en un edificio del Ayuntamiento de Madrid. (AYUNTAMIENTO DE MADRID/Ayuntamiento de Madrid)

Las obras en el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (Cifse) del Ayuntamiento de Madrid han ‘desenterrado’ en el distrito de Latina los restos del caparazón de una gran tortuga de hace más de 15 millones de años.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, acompañada por la titular de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha detallado desde el Cifse que en los trabajos de construcción del nuevo aulario se “ha dado una circunstancia, como la que se dio en otra de las obras del Ayuntamiento, en el parque de bomberos del centro logístico de la Atalayuela, donde aparecieron los restos de un mamut”.

“En esta obra también ha aparecido un resto muy sorprendente, el caparazón de una tortuga de más de 15 millones de años, del Mioceno”, ha informado. Los expertos trasladarán los restos al Museo Arqueológico Regional, en Alcalá de Henares. Sanz no ha ocultado que “es absolutamente sorprendente que una tortuga de más de 15 millones de años haya aparecido aquí, además a mucha profundidad, a muchos metros”.

Se trataría de restos de un caparazón de tortuga gigante identificada como una Titanochelon bolivari y datada entre el Mioceno medio e inferior, es decir, de más de 15 millones de años.