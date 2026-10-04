Científicos del IPN participan en el estudio que sitúa origen de murciélagos en Europa

IPN. El científico Jorge Ortega Reyes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los científicos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Jorge Ortega Reyes y Edgar Guillermo Gutiérrez González, participaron en el grupo de trabajo que realizó la investigación sobre el origen de los murciélagos, publicada recientemente por la prestigiada revista Nature y que es considerada un descubrimiento revolucionario.

La investigación reveló que estos mamíferos, que son polinizadores, dispersores de semillas y controladores naturales de plagas, tuvieron su origen en Europa hace 65 millones de años, y no en Norteamérica, África o Asia. Los murciélagos muestran una notable resistencia a las enfermedades, lo cual los convierte en especies de estudio de alta importancia para la comunidad científica internacional.

Nature es una publicación internacional que ha difundido los descubrimientos más revolucionarios de la humanidad. En sus artículos se abordan investigaciones sobre los avances más significativos de todas las ramas de la ciencia.

En la investigación participaron científicos mexicanos, entre ellos los doctores Jorge Ortega Reyes y Edgar Guillermo Gutiérrez González, del Laboratorio de Bioconservación y Manejo de la ENCB del IPN. El estudio desarrollado bajo el consorcio internacional Bat1K integró la colaboración de 137 investigadores de 64 países.

La publicación camina en consonancia con las políticas de desarrollo de la ciencia del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, afirmó que esta investigación científica cobra relevancia internacional dentro de la biología evolutiva, genómica comparada, paleontología y biogeografía, porque modifica varias conclusiones que durante muchos años permanecieron abiertas sobre el origen y la evolución temprana de los murciélagos.

Destacó la participación de investigadores de la ENCB, lo que demuestra, sentenció, la calidad y madurez de los científicos del IPN.

El científico Jorge Ortega Reyes, doctor en Ecología y posdoctor en Biología Molecular, dirigió la investigación con la que se aportó al proyecto de genoma a nivel mundial, bajo el consorcio internacional Bat1K, cuyo objetivo es conocer los genomas de todas las especies de murciélagos en el mundo.

“El planeta lo dividieron en regiones y para la parte de México, Centroamérica y el Caribe, me nombraron responsable técnico; para nuestro país se recolectaron tejidos de los murciélagos endémicos y fueron secuenciados para sacar los genomas”, puntualizó.

Relató que, previamente, ya había registrado un proyecto apoyado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), mediante el cual se trabajó para obtener el genoma de las 19 especies de murciélagos endémicos de México. Detalló que con este proyecto se graduaron varios alumnos de posgrado y los genomas se integraron a la plataforma Bat1K.

Otro politécnico, Edgar Guillermo Gutiérrez se graduó con este proyecto como Doctor en Ciencias Químico-Biológicas y su participación incidió en la colecta de los tejidos del mamífero en varios estados del país como Baja California, Sonora, Sinaloa y Coahuila.

Ambos científicos del IPN coincidieron en que esta participación a nivel internacional es motivo de orgullo porque lograron asociarse a grupos de investigadores de talla mundial, colaborando de la mejor manera, para conocer lo relacionado con las todas las especies de murciélagos que existen en el mundo.

ORIGEN.

El estudio publicado en la revista Nature sitúa el origen de los murciélagos en Europa a finales del Paleoceno. La investigación, realizada por un equipo internacional de científicos, combina genómica de vanguardia y paleontología clásica para resolver uno de los grandes rompecabezas de la biología evolutiva.

Los resultados del modelo estadístico arrojan una probabilidad del 99. 2 % de que el ancestro común de todos los murciélagos surgiera en Europa. Desde ese núcleo primigenio, sus descendientes se habrían dispersado primero hacia África y, millones de años después, habrían colonizado América, Asia y finalmente Australia.