Universidades, Solución a Todos los Problemas del País: UNITEC

UNITEC Premios 2026 Rectora La rectora institucional Gabriela Martínez Morales encabezó la entregas del Premio UNITEC a la Innovación Tecnológica junto a líderes empresariales y del Gobierno de la CDMX. (Gerardo González Acosta)

La institución celebra seis décadas formando líderes con impacto social, en XIII edición del Premio UNITEC a la Innovación Tecnológica para el Desarrollo Social — “La solución a todos los problemas de nuestro país está en las universidades, en las escuelas, en educar y hacer gente de bien”, afirmó Gabriela Martínez Morales, rectora institucional de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC).

Añadió que desde hace seis décadas la UNITEC abrió sus puertas a quienes creen que la educación puede cambiar el futuro, y mantiene una vocación clara de formar profesionistas capaces de responder a las necesidades de México.

La rectora habló así en la XIII edición del Premio UNITEC a la Innovación Tecnológica para el Desarrollo Social, celebrada en el Campus Sur de la institución, en el marco del 60 aniversario de esta casa de enseñanza.

La escuchaban estudiantes, maestros, padres de familia y también los líderes políticos y empresariales Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa; la diputada Frida Guillén, Presidenta de la Comisión de Juventud del Congreso de la CDMX; Alejandro Razo, Director General del Instituto Mexiquense del Emprendedor; Adal Ortiz, Presidente de COPARMEX CDMX; y Silvia Méndez, Vicepresidenta de Vinculación con Empresariales y Educación Superior de la CANACO CDMX;

Con profunda emoción en su voz, la rectora Martínez Morales reafirmó el lema institucional “Ciencia y técnica con humanismo”, para resaltar que la formación académica, la ciencia y la tecnología deben tener un rostro humano para poner el conocimiento al servicio de la sociedad y mejorar la vida de las personas.

Encomió el alcance del sistema educativo de la UNITEC, que cuenta con más de 145 mil estudiantes y 275 mil egresados; y la importancia de continuar la expansión del acceso a la educación con la apertura de nuevos campus en Monterrey, Puebla y próximamente Mérida.

En esta XIII edición fueron premiados seis equipos de estudiantes y jóvenes emprendedores provenientes de instituciones públicas y privadas del país, seleccionados por las soluciones de alto impacto socialque inventaron, alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

En el evento fue resaltada la trayectoria de la Red de Incubadoras de Empresas UNITEC y la consolidación de la Red Internacional Laureate Social Impact Champions.

Consistencia Emprendedora, Articulación Institucional

UNITEC Premios 2026 Los Premios UNITEC a la Innovación Tecnológica abren su convocatoria a todas las Instituciones de Educacion Superior públicas y privadas del país. (Gerardo González Acosta)

Durante la ceremonia, estudiantes y emprendedores expusieron sus innovadores prototipos tecnológicosorientados a resolver problemáticas reales de México en salud, educación y medio ambiente.

La rectora reveló que en 13 generaciones, el Premio UNITEC reconoció 68 iniciativas, de las cuales 48 se mantienen operativas, una tasa de supervivencia del 71 por ciento.

Estos emprendimientos generan hoy empleo juvenil, patentes, transferencia tecnológica y desarrollo regional en 21 estados de la República Mexicana.

Dijo que los seis proyectos ganadores, divididos en las categorías de Proyecto con validación inicial, y Prototipo en fase previa de definición, recibirán un estímulo económico y acompañamiento para escalar sus soluciones y llevarlas a las comunidades que las requieren.

Enorme Potencial y Talento en México

Uno de los mensajes que más inspiró a los presentes, fue el del Champion Miguel Ángel, quien compartió una reflexión basada en su trayectoria internacional, que lo llevó a presentar su proyecto ante el Banco Mundial y a trabajar en Washington D.C. con entidades como Deloitte y el Pentágono.

Dijo que su experiencia internacional le demostró el enorme potencial e ingenio que existe en México, que compite al más alto nivel global, y expresó una frase contundente que arrancó el aplauso generaliado y loas de la audiencia.

“Hay países que son tan pobres, que solo tienen dinero; y muchos países somos tan ricos que nada más nos falta el dinero”, y enseguida universitarios, maestros, autoridades educativas y sociales, estallaron en aplausos.

El Champion exhortó a los estudiantes a “nunca sentirse inferiores ante nadie en el mundo, y estar profundamente orgullosos de las habilidades y talentos que están desarrollando”.

Resaltó que “en los proyectos y en la vida no gana el más inteligente ni el que tiene más recursos, sino el que se puede mantener de pie más tiempo; la constancia y la consistencia son el pilar fundamental para triunfar”, culminó su breve y contundente mensaje.

De Iztapalapa para México y el Mundo

UNITEC Premios 2026 Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa, estuvo presente todo el evento en la UNITEC, y convivió con líderes empresariales, sociales y universitarios. (Gerardo González Acosta)

En su oportunidad, Marco Antonio Poblano, rector de UNITEC Campus Sur, señaló que el verdadero reto para innovar consiste en vencer el temor al fracaso y dar el primer paso.

Añadió que el evento refleja la misión de unir la educación científica y tecnológica con el humanismo, para proponer la innovación al servicio de las personas.

“Entregar estos reconocimientos en Iztapalapa conecta directamente el talento universitario con los retos reales de la comunidad para construir un mejor país”, expresó.

Mónica Miguel Cárdenas, vicerrectora de Innovación, Investigación e Incubadoras de Laureate México, dijo que “el éxito de un proyecto no se define por el día en que gana un reconocimiento, sino por la constanciapara mantener el impacto en el tiempo”.

Exhortó a los jóvenes innovadores a medir su impacto en vidas transformadas y no solo en ventas, apoyándose en la red de mentores e incubadoras UNITEC.

Por su parte Linda Nava, representante de la Red Laureate, resaltó cómo la red internacional de emprendedores Champions demuestra que la innovación universitaria genera una transformación social duradera en comunidades de México y del extranjero.

Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa, celebró que la UNITEC abra espacios donde el conocimientoes transformado en soluciones reales para mejorar la vida de las familias.

Planteó que “la soberanía tecnológica inicia cuando se desarrollan herramientas e iniciativas locales para atender problemáticas específicas como la movilidad de Personas con Discapacidad, la eficiencia energética o el manejo ambiental.

Refrendó su compromiso gubernamental de vincular a las universidades con las empresas para facilitar que estas ideas generen empleo digno en la demarcación.

Proyectos Ganadores por Categoría

UNITEC Premios 2026 Universitarios mostraron prototipos tecnológicos orientados a resolver problemas reales en salud, discapacidad, robótica inclusiva y conservación del medio ambiente. (Gerardo González Acosta)

Prototipo, emprendimientos universitarios en etapa de prototipado y validación técnica.

FALCON.- UNITEC Campus Sur | Representante: Luis Daniel Estrada Sarabia: Dispositivo portátil y discreto (Gorra), equipado con sensores de distancia para Personas con Discapacidad visual o baja visión.

Detecta obstáculos superiores al del tradicional bastón blanco, como ramas o señalizaciones a la altura del torso y cabeza; alerta mediante vibraciones direccionales.

MAGNO.- Instituto Politécnico Nacional | Representante: Stephano Alexander Díaz Sibaja: Rover modular de inspección remota (Minería Asistida para Gestión y Navegación Operativa) diseñado para sustituir la presencia humana en tareas de exploración, monitoreo y manipulación dentro de entornos mineros e industriales de alto riesgo.

Nodus.- UNAM | Representante: Miguel Ángel Navarrete Quintanilla: Sistema de apoyo a decisiones clínicas basado en Inteligencia Artificial para la detección temprana de arritmias cardíacas.

Analiza señales de electrocardiograma y funciona sin conexión a internet, facilitando un prediagnóstico rápido a médicos de primer contacto en zonas rurales o de difícil acceso.

Categoría Proyecto; Iniciativas con operaciones iniciales y validación con usuarios.

UNITEC Premios 2026 Universitarios ganadores del Premio UNITEC 2026 por sus innovadores inventos para soluciones sociales en salud, educación, y medio ambiente. (Estefanie Renteria)

Xiuitl.- UNITEC Campus Toluca | Representante: Juan Pablo Nájera Jiménez: Emprendimiento de economía circular que procesa residuos de plantas exóticas invasoras para extraer fibras vegetales y crear bioaditivos en materiales de construcción.

Estos bioaditivos capturan y almacenan gases de efecto invernadero mientras protegen la biodiversidad local.

INNOVABOT MX.- Instituto Tecnológico de Tlalnepantla | Representante: Verónica Yazmin Vázquez Becerril: Desarrollo de robótica para la inclusión y rehabilitación.

Integra AMIBOT, que utiliza inteligencia y visión artificial para el desarrollo socioemocional de niños con autismo, y MOVIBOT NOVA, enfocado en la rehabilitación motriz de mano y muñeca mediante movimientos asistidos.

Tona.lly.- UNAM | Representante: María Fernanda Pérez Soriano: Plataforma de agentes de Inteligencia Artificial que acompaña a estudiantes universitarios en su organización académica, bienestar, aprendizaje y desarrollo profesional.

Opera sin necesidad de instalación y ya fue validada con más de 150 alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

La edición 2026 del Premio UNITEC reafirmó la colaboración entre el sector público y privado para impulsar la competitividad y el empleo juvenil.

En la convocatoria participaron 28 Instituciones de Educación Superior (IES) 20 de ellas públicas; más del 60 por ciento de los proyectos galardonados históricamente provienen de jóvenes de universidades externas a UNITEC, lo que posiciona al certamen como un referente abierto e incluyente dentro del ecosistema emprendedor nacional.

Universidades, Solución a Todos los Problemas del País: UNITEC