Centro Público de Formación en IA reúne a estudiantes y empresas para compartir conocimientos y oportunidades profesionales

Tecnología El Encuentro Tecnológico, realizado en la Biblioteca Vasconcelos.

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial dio inicio a la segunda generación, integrada por 23 mil jóvenes, en un encuentro con representantes de 17 empresas globales para compartir experiencias profesionales, conocer las tendencias de la industria tecnológica y explorar oportunidades de desarrollo laboral.

El Encuentro Tecnológico, realizado en la Biblioteca Vasconcelos, fue organizado de manera conjunta por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la Secretaría de Educación Pública (SEP), Infotec, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México (TecNM); además de las empresas Google, Microsoft, Meta, Kyndryl, Oracle, Salesforce, Axity, Accenture, AWS, NVIDIA, Duolingo, IBM, Intel, Tata Consultancy, Cisco, Ericsson, SAP y AMITI.El objetivo es propiciar el intercambio de conocimientos, la orientación profesional y el acercamiento de las y los estudiantes a las tendencias y oportunidades de la industria tecnológica.

Durante la inauguración, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Peña Merino, destacó que el Centro Público de Formación en IA se creó para facilitar el acceso a las y los jóvenes a nuevas oportunidades laborales a partir de una capacitación intensiva en inteligencia artificial, redes e infraestructura, ciberseguridad, análisis de datos y nube, además de formación en inglés y tutorías, y se tiene la meta de otorgar 25 mil certificaciones para finales de este año.

“Un mecanismo de entrenamiento intensivo para la certificación en estas nuevas habilidades, pero también un acompañamiento integral. No solo la formación técnica, que de suyo es muy importante, sino también inglés, que es una de las barreras más importantes de acceso al mercado laboral”, destacó.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que, ante la evolución tecnológica, el Gobierno de México impulsa acciones oportunas para actualizar el Sistema Educativo Nacional (SEN) y responder a los nuevos paradigmas. Entre ellas, destacó las medidas para proteger a niñas, niños y adolescentes en el uso de plataformas digitales, así como la formación de jóvenes profesionales en el conocimiento y desarrollo de tecnologías, particularmente en inteligencia artificial.

“Una iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es la puesta en marcha del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, con una visión social y acompañada por las empresas, para democratizar el acceso al conocimiento de más alto nivel, mediante un proceso de certificación oficial y gratuita, lo que nos brinda oportunidades para avanzar en el campo tecnológico”, resaltó.

En representación de la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, Celina Peña Guzmán, resaltó que la formación de especialistas es fundamental para fortalecer la independencia tecnológica de México y este es también uno de los proyectos que impulsa la dependencia en coordinación con la ATDT, como la supercomputadora Coatlicue y el Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial, que conectará la infraestructura de 10 instituciones del país.

“La independencia tecnológica de México dependerá de que haya personas capaces de comprender, desarrollar y transformar estas tecnologías”, afirmó la subsecretaria.

Como parte del encuentro, egresadas y egresados de la primera generación compartieron sus experiencias y casos de éxito para mostrar cómo la formación especializada puede abrir oportunidades profesionales en el sector tecnológico.

Diana Martínez, estudiante de la primera generación, invitó a más jóvenes a sumarse, pues en su caso, pese a no contar con experiencia laboral, logró colocarse en una empresa a partir de haber tomado un curso y obtener dos certificaciones que “cambiaron completamente” su vida.

También Guillermo refirió que a sus 42 años obtuvo una certificación en nivel avanzado y consiguió potenciar sus habilidades hasta crear su propio canal de televisión, “que siempre fue un sueño”, y añadió que el Centro Público es una opción para quien desee reperfilar su carrera.

En tanto, el consejero y vicepresidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), Mauricio Torres, remarcó la colaboración entre el sector público y privado para formar talento especializado en inteligencia artificial y vincularlo con empleos de calidad y así contribuir a la soberanía digital y la competitividad de México.

En este sentido coincidió el director general de la CANIETI, Alfredo Pacheco, al referir que la formación especializada impulsa la competitividad, la inversión y el empleo de calidad, y reconoció a las empresas y estudiantes que participan en esta iniciativa que se puede traducir en mejores oportunidades y cambios positivos en la vida de las personas.

A través de stands interactivos, las 17 empresas globales presentaron herramientas, proyectos, dinámicas de trabajo y áreas de especialización. Estas actividades permitieron a las y los jóvenes asistentes conocer de cerca el entorno de la industria tecnológica y sus posibilidades de desarrollo profesional.

La agenda incluyó una conferencia magistral, tres conversatorios y nueve charlas sobre las tendencias tecnológicas y su impacto social y económico, así como la relación entre formación académica y las oportunidades laborales.

También se abordaron temas como la evolución de la tecnología en la nube, la toma de decisiones basada en datos, el desarrollo de agentes de inteligencia artificial, la ciberseguridad, las predicciones algorítmicas y la relación entre infraestructura digital y desarrollo sostenible e incluyente.

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial es una iniciativa del Gobierno de México coordinada por la ATDT, en conjunto con INFOTEC, la Secihti, la SEP y el TecNM, con la participación de empresas de la industria global.El programa ofrece capacitación intensiva, gratuita y en línea, con una duración de cinco meses, en las especialidades de Inteligencia Artificial, Análisis de Datos, Nube, Ciberseguridad y Redes e Infraestructura.

La formación se complementa con inglés técnico, pensamiento lógico-matemático, habilidades blandas y vinculación laboral.Al concluir sus estudios, las personas participantes reciben una doble certificación oficial emitida por instituciones públicas y empresas aliadas; además de formación en inglés y habilidades psicosociales y un acompañamiento permanente hacia la inserción laboral.

Con la presentación de esta segunda generación y el intercambio con jóvenes y representantes de la industria, el Gobierno de México contribuye a vincular la formación pública especializada con las oportunidades profesionales del sector tecnológico y al desarrollo de capacidades nacionales en inteligencia artificial.