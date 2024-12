Inbal alista cuatro conciertos navideños que combinan villancicos y jazz

Conciertos. Comenzarán el viernes 6 a las 19 horas en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart) (Inbal)

La Coordinación Nacional de Música y Ópera, del Inbal, invita a los conciertos navideños programados para esta temporada en distintos recintos de la ciudad.

Comenzarán el viernes 6 a las 19:00 horas en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), con la Big Band Estudio y la Big Band Jazz Kids de la Orquesta Nacional de Jazz, bajo la dirección de Gabriel Balderas, en el marco del Festival Luces de Invierno, con la presentación de obras típicas de esta época como Let it Snow y The Christmas Song, así como el villancico tradicional mexicano Cascabel. Ambas agrupaciones pertenecen al programa CREA de la Orquesta Nacional de Jazz, la cual tiene como objetivo preparar al más alto nivel a estudiantes de jazz para que puedan ser competitivos a nivel internacional. Será de entrada libre.

El viernes 13 a las 18:00 horas en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, la mezzosoprano Encarnación Vázquez, concertista de Bellas Artes; el tenor José Luis Ordóñez, del grupo Cantantes Solistas de Bellas Artes, acompañados por el pianista Esteban León, ofrecerán un Concierto de Navidad con villancicos de distintas latitudes como Alto e glorioso, del compositor italiano Marco Frisina; el tradicional de Castilla Pastores venid y Porque llegó la Navidad, de Józef Olechowski.

Este mismo día, a las 18:00 horas, pero en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso (Justo Sierra 16, Centro Histórico), se disfrutará el programa Alégrense los astros. Villancicos de Manuel de Sumaya, a cargo del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes y el ensamble Antiqva Metropoli, bajo la dirección de Carlos Aransay. Manuel de Sumaya es considerado el primer músico novohispano que fue educado en el ámbito catedralicio y el primer compositor de ópera nacido en el Continente Americano. En este programa se escucharán villancicos dedicados a la Asunción, la Navidad, la Inmaculada Concepción, la virgen de Guadalupe, san Pedro y san José, además de algunas obras de Domenico Gallo, Juan Corchado y José Herrando, compositores barrocos.

La entrada tendrá costo de $50 (descuentos habituales) y los boletos se podrán adquirir en la taquilla del recinto. Repetirá el domingo 15 a las 11:00 horas en la Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, Templo de la Enseñanza (Donceles 102, Centro Histórico), donde será de entrada libre.

El último programa se realizará el domingo 15 a las 11:30 h en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal), donde las sopranos Pilar Romero y Ruth Trujeque, el tenor Rodolfo Acosta, perteneciente a los Cantantes Solistas, y el pianista Héctor Cruz presentarán un Recital de Navidad, conformado por canciones tradicionales, como Adeste Fideles, It´s Beginining To Look a Lot Like Christmas y O Holy Night. Es de entrada libre pero limitado a 100 lugares.