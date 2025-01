Alista el Dúo Tsiskari su primera gira por México; ofrecerá conciertos en la librería Gandhi

Dúo. Antonio López Palacios y la soprano georgiana Sophie Gordeladze. (Archivo)

Eleane Herrera Montejano

Una librería no parecería el mejor recinto para un concierto, pero por razones personales y emotivas, librerías Gandhi será sede de una serie de recitales que conforman la primera gira en México del Dúo Tsiskari.

“Además del apoyo, es un asunto muy íntimo para mí. Fui amigo durante muchos años de Mauricio Achar, fundador de Gandhi, quien ya tiene más de 20 años que no está con nosotros, pero a sus hijos los conocí de chicos y siguen siendo amigos míos”, relata el guitarrista mexicano Antonio López Palacios, representante del dúo que integra junto a la soprano georgiana Sophie Gordeladze.

“Me ilusionaba mucho presentarnos en Librerías Gandhi, no porque sea el mejor recinto para un concierto de estos, sino por la historia mía que está muy ligada por tantos años”, confiesa en conversación por la primera gira nacional del Dúo, que se lleva a cabo durante los primeros dos meses de este 2025. Para el guitarrista esta colaboración es un recordatorio de amistad.

AMANECE UN DÚO

Antes de conocerse en persona, los artistas ya se seguían en redes y admiraban mutuamente su trabajo.

En 2024, la cantante de ópera Sophie Gordeladze vino a México a interpretar la Novena de Beethoven en el Teatro Degollado de Guadalajara, en el Festival de Mayo.

“Es un Festival muy importante. Le dije voy a ir, me encantará escucharte, pero te pido de favor grabar una canción, informalmente, como recuerdo nada más”, recuerda el guitarrista.

Originalmente, Antonio propuso a Sophie grabar una de las canciones populares españolas de Manuel de Falla, a lo que ella respondió con gran entusiasmo, tuvieron una buena química artística y una cosa llevó a otra.

“De pronto ya estábamos pensando en el nombre del Dúo”, se ríe Antonio.

Aprovechando la ocasión grabaron algunos videos que se pueden encontrar en “YouTube” y así comenzó el proyecto de guitarra y voz.

-¿Cuáles son los límites y dificultades para transcribir una pieza que les interese tocar en guitarra?

“Hay una pieza de Brahms que no he podido resolver todavía. Es que el piano es un instrumento más amplio en su tesitura, tiene más rango de notas que la guitarra, entonces la guitarra muchas veces tiene que hacer compromisos y tenemos que ‘octavar’ las notas. El problema para una transcripción es que hay compositores que son más pianistas formales, entonces transcribir a Rachmaninov fue un reto porque tenía un alcance un poco más allá que muchos pianistas y esos compositores para piano son muy difíciles de adaptar: no es suficiente poner armonías y algunos bajos, sino que la música suene como si hubiera sido escrita para la guitarra, eso es lo que hay que buscar”, considera Antonio López Palacios.

“Hay que convencer al que escucha que la pieza está escrita para guitarra, no como un piano mal imitado porque eso no funciona. Ese es el reto de transcripción para cualquier instrumento”, agrega.

Por su lado, Sophie ha referido anteriormente que la música de cámara ha estado en su corazón desde que empezó a cantar, “porque el repertorio es tan rico y porque disfruto mucho cantar música de diferentes épocas y en idiomas distintos”.

“Esta es la primera vez que puedo hacer este repertorio con la guitarra. El resultado es muy íntimo y me encanta. Antonio es un músico increíble, sensible, muy delicado, y conoce muy bien el repertorio. Disfruto mucho cantar con él. Espero con emoción el debut del dúo Tsiskari”, agregó a través de un comunicado para medios.

¿QUIÉNES SON EL DÚO TSISKARI?

Antonio López Palacios cursó estudios en la Escuela Superior de Música (ESM) y el Conservatorio Nacional de Música con el maestro Guillermo Flores Méndez.

En 1993 recibió una beca del FONCA para ejecutantes por su proyecto La obra completa para guitarra de Manuel María Ponce, proyecto que presentó un año más tarde en la Sala Carlos Chávez y a partir de entonces ha realizado giras internacionales y apariciones de gran magnitud como fue el 50 aniversario del Museo Nacional de Antropología, donde se presentó junto con el guitarrista Jaime Márquez y los chelistas Carlos Prieto y Yo-Yo Ma.

Por su parte, la soprano políglota Sophie Gordeladze, cuenta con un doctorado en música y formación en piano. Debutó como Violetta Valery en La Traviata en Austria (2010) y desde entonces ha interpretado roles como Susanna, Gilda, Elettra y Marguerite, ganado 8 concursos internacionales y destacado por su versatilidad y emotividad en escenarios de Europa, América y Asia.

Este año, Sophie hará su debut en Viena en el Theater an der Wien, en el papel de Sara (Oratorio Isacco, de Marianna von Martines), con la escenografía de Eva Maria Hoeckmayr y dirigida por Chiara Cattani.

Asimismo, en el marco de su gira mexicana con el Dúo, el 31 de este mismo mes participará en un Concierto con la Orquesta de Puebla y el 13 de febrero dará concierto con la Orquesta Sinfónica de Acapulco.

GIRA

Sophie viajará a México este 19 de enero y llegará al país al día siguiente. “Tenemos 21, 22 y 23 por la mañana para ensayar”, detalla Antonio.

El 23 de enero Antonio López Palacios y Sophie Gordeladze ofrecerán un Concierto en Casa Europa, San Miguel de Allende, donde los siguientes días, 24 y 25 ofrecerán una clase magistral.

Posteriormente, el 26 enero darán un recital en la librería Gandhi Mauricio Achar, M.A. de Quevedo (CDMX), 12 h y el 1ro de febrero inicia la serie de recitales en librerías Gandhi: sucursal Lomas a las 12h será la primera sede, el 8 de febrero será en la sucursal Satélite y el 15 será en la librería Gandhi Mauricio Achar, M.A. de Quevedo.

El programa incluye “Die Forelle” y “Gretchen am Spinnrade” de Franz Schubert; Preludio No. 3 en La menor (solo de guitarra) y Bachianas brasileiras No. 5 Cantilena de Heitor Villa Lobos; Abendempfindung de Wolfgang. A. Mozart; “La serenata” y “A vucchella” de Francesco P. Tosti y las Siete canciones populares españolas de Manuel de Falla, entre otras, que conforman un set de aproximadamente 60/70 minutos de duración.

“Va a haber un poco de guitarra sola pero no alternando, sino terminando un cierto set, para rematar o para iniciar el siguiente, pensando en cómo se complementa con el resto de la música”.

Este set conjunta tres elementos: la música que los intérpretes querían hacer juntos por diversión; los criterios que acordaron para hacer un programa musical balanceado; y las piezas que tienen pensadas para un disco que grabarán próximamente con el sello Urtext.

“Es la conjunción de esas tres cosas: música que siempre hemos querido hacer y cuando pensamos en juntarnos queríamos hacer; luego balancear, que no sean un montón de piezas chiquitas, sino algo con sustancia; y lo del disco es pensar en un repertorio que nos podría dar identidad”, ahonda.

DISCO EN PUERTA

“En principio, el programa del concierto es música que queríamos hacer juntos, sin más objetivo en mente, pero luego ya pensando en un programa más equilibrado… y nos surgió una invitación de Urtext, una de las disqueras sobrevivientes y nos invita a grabar con ellos en junio o julio de este año, dependiendo de la logística de traer a Sophie para acá”, adelanta Antonio sobre los proyectos que el Dúo tiene en puerta para este año.

Si bien la música no es “original” del todo, porque se han interpretado muchas veces a lo largo de la historia, uno de los criterios tanto para esta grabación como para los conciertos es buscar piezas que tradicionalmente se hacen con orquesta y piano y convertirlas en piezas para guitarra y voz.

“Otro criterio es que Sophie tiene una facilidad para los idiomas extra-buena, muy especial. Habla ruso, alemán, italiano, inglés, georgiano fluidamente, además de que ha cantado en otros idiomas, entonces aprovechamos eso”, indica el guitarrista.

Para más información sobre las actividades del Dúo Tsiskari puedes seguir las redes sociales de y @antoniolopezmx y @gordeladzesophie