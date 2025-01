La pintura como deriva cultural

Argenetic

Arriba: Gertrudis Zenses y Ernst Saemisch y dos vistas de esta exposición. En medio: Ecos del Expresionismo Alemán en Muerte, ca 1920 y Selva Negra, 1952; carboncillo de Saemisch de un Nazi, 1951, y el óleo, Cabeza I, 1947-48 de Francis Bacon. La pintura de Ernst, Árbol en la Luz, ca 1954, comparada al gran óleo, Excavación, 1950, del expresionista abstracto, Willem de Kooning. Abajo: Mujer Portuguesa, ca 1950 de Saemisch y el óleo, Mrs., 1999, de Luc Tuymans; la tinta de Saemisch, Árbol Danzante con Coche, 1954 y de Raymond Pettibon la serigrafía, The World Came into the Church, 1991, y un detalle de Revolución y Disidencia, 2022-23, retrospectiva también en San Ildefonso de Vlady, otro gran dibujante.

(Eduardo Egea e Internet.)