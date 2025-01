La Somerset House de Londres resurge de sus cenizas para celebrar sus 25 años de vida

Somerset. - La belleza digital, el suelo como vertebrador de la vida humana o la cosmología de la sal son algunas de las propuestas de la Somerset House, vanguardista centro de innovación cultural. (Miguel Salvatierra/EFE)

La belleza digital, el suelo como vertebrador de la vida humana o la cosmología de la sal son algunas de las propuestas de la Somerset House, vanguardista centro de innovación cultural, para celebrar su 25 aniversario, que le servirá para resurgir literalmente de sus cenizas tras sufrir un importante incendio el pasado agosto.

“Ha sido lento, pero hemos construido -durante estos 25 años- lo que llamamos la casa de los innovadores culturales”, dijo a EFE Jonathan Rekkie, director de este centro londinense que también impulsa el talento de 70 artistas jóvenes que desarrollan allí su actividad.

Este espacio, situado a orillas del Támesis y que abrió sus puertas en mayo del 2000, era antes un edificio de oficinas gubernamentales que llevó 20 años adaptar para “deshacerse de todos los funcionarios” y “devolver el edificio al uso cultural”, explicó Rekkie.

La que fue originariamente casa del duque de Somerset comenzó su andadura en forma de pequeño museo con una pista de patinaje sobre hielo y vistosas fuentes que luego evolucionó hacia un lugar donde artistas emergentes británicos y de otras partes del mundo pueden dar vida a proyectos que luego se exhiben.

El fuego que pudo ser fatal

Hogar de obras de Van Gogh, Monet o Cézanne, la Somerset House estuvo a punto de no celebrar sus 25 años de vida luego de que un importante incendio el pasado 17 de agosto amenazara la supervivencia de las colecciones de arte en su interior.

“El incendio fue terrible, pero podría haber sido mucho peor. Tuvimos mucha suerte, aunque parte del edificio resultó dañado y probablemente tardaremos un año o más en renovarlo”, sostuvo Reekie, que señaló que ver a este museo como un ave fénix que resurge de sus cenizas es “una forma muy bonita” de asimilar la tragedia.

Para celebrar su 25 aniversario ha apostado por diferentes muestras que van desde la fotografía y la escultura monumental, pasando por el diseño digital o la danza, a la cosmología de la sal, un viaje por los mitos e historias que rodean el monopolio de la sal que el Imperio Británico mantenía en la India.

La primera de estas muestras, ‘SOIL: The world at our feet’ (Suelo: El mundo a nuestros pies), es “una extraordinaria mirada a una sustancia que es en realidad el cordón de la vida humana”, señaló Reekie.

Pero sin duda una de las más curiosas será la exposición sobre belleza virtual que explora “el impacto de las tecnologías digitales en el concepto de belleza, que invita a los visitantes a examinar su relación con su identidad en la era post-internet”, y que se podrá visitar entre el 23 de julio y el 21 de septiembre de este año.

Además, el complejo inaugurará un nuevo espacio gastronómico al aire libre a las orillas del Támesis en abril que busca ser “una plataforma de la excelencia culinaria y cultural de Londres, con chefs innovadores, artistas inspiradores y músicos increíbles”.