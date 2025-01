Pedro Friedeberg, el invitado de honor de la 5° Feria de Arte Directo de Artista “BADA”

Arte. La conferencia para dar a conocer los detalles de la 5 edición de BADA. (Eleane Herrera Montejano)

El artista y diseñador Pedro Friedeberg será el invitado de honor de la 5° Feria de Arte Directo de Artista “BADA”, que se realizará del 6 a 9 de febrero 2025, en el Jardín del restaurante de Campo Marte (CDMX)

“Nos invitaron a participar y nos pareció interesante la relación directa del artista con el coleccionista, que no es una relación muy común en la institución Arte. Es importante que se fomente esta relación”, expresó Alejandro Sordo, curador del archivo Pedro Friedeberg y representante del artista, quien por motivos de edad ya no habla mucho en público.

“Vamos a tomar la ocasión para hacer algo didáctico, vamos a explicar al público qué es una obra estampa, una obra impresa, sus diferentes técnicas y a través de ver las obras ahí ayudaremos a la gente a distinguir. Es obra original”, ahondó sobre la participación que tendrá como objetivo fortalecer el conocimiento del arte en México.

Además de Friedeberg, BADA reunirá más de 180 artistas nacionales e internacionales, en áreas como pintura, escultura, fotografía, grabado, acuarela y técnicas mixtas, entre otras disciplinas artísticas.

Ilan Weiss, Jorge González Araya, María José Villacorta, Sebastian Fund, Ana Aguirre, Fab Ciraolo, Francesca Dalla Benetta, Manuela Durañona, Martín Enricci, Gastón Gallardo “Galo Escultor”, Victoria Porte, Ariosto Rivera, María Fernanda Salinas y Rodrigo Wise son algunos de los expositores confirmados.

QUINTA BADA

Entre cócteles de gin y mezcal, en uno de los restaurantes que participarán en el evento, se anunció la 5° edición de “BADA” Feria de Arte Directo de Artista.

“Bada no es sólo lo que se vende, sino los contactos que se hacen”, manifestó Leni Ibargüengoytia creadora y directora de Bada desde su primera edición en Argentina hace 13 años.

Por su parte, Daphne Ibargüengoytia directora ejecutiva de BADA México detalló que en esta ocasión participarán estudiantes de la Universidad Iberoamericana así como la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM

“Nos honra mucho ser un espacio de proyección para todos estos jóvenes artistas que se están enfrentando a esta carrera del arte”, expresó.

Durante la conferencia, las organizadoras anunciaron que esperan más de 15mil visitantes y uno de los grandes atractivos de esta edición es que todos los artistas -excepto Pedro Friedeberg- tendrán alguna obra a la venta por 2, 500 pesos, aunque el representante del artista de honor aseguró que tendrán buenos precios e incluso ofrecerán la oportunidad de comprar en menos de mil pesos un libro creado por el artista.

“Nosotros no intervenimos nada en la venta, los artistas ponen su precio, si deciden negociarlo pueden hacerlo, es una gestión limpia. Es un gran ejercicio para los artistas -es difícil poner precio a la obra y BADA es una muy buena oportunidad para eso- pero además, al no haber intermediarios, los precios no están inflados por comisiones de intermediarios, así que es buena oportunidad para comprar buen arte a precios accesibles”, invitó Leni Ibargüengoytia

En ese sentido, uno de los criterios para seleccionar a los artistas que participarán en esta Feria fue el potencial de ser exhibidos dentro de una casa.

“Hacemos el trabajo de selección Leni y yo y es muy difícil, pero muy lindo porque estamos permanentemente viendo obras y artistas geniales: tomando en cuenta la calidad de la técnica, que sean propuestas novedosas”, indicó Daphne Ibargüengoytia.

“Hoy en día los museos y galerías tienen propuestas muy buenas y revolucionarias, pero lejos de lo que la gente quisiera comprar para tener en su casa, entonces uno de los criterios que tenemos es buscar ese arte que la gente quiere tener para convivir con él”, continuó.

Otro criterio fue encontrar propuestas variadas, por lo que está convencida de que todo mundo podrá encontrar algo a su medida en los pasillos de la Feria.

En esta edición también sobresale la participación de la iniciativa «Mi Valedor», que acompaña a personas en situación de calle mediante talleres de expresión plástica. Algunos autores exhibirán y hablarán de sus obras.

Por otro lado, por primera vez la Feria organiza una experiencia gastronómica fusionada con arte, con la intención de “vivir la experiencia 360°”.

INGRESO

Los horarios de Bada son de jueves, viernes y sábado de 11:00 – 20:00 hs; y domingo de 11:00 a 17:00 horas.

Puedes adquirir tus boletos en la preventa válida hasta el 31 de enero (2X1 en línea) a través de la página web o en taquillas a partir del 1 de febrero. Hay descuentos para estudiantes con credencial vigente.