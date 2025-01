“No te olvides de mí”, un recital de la soprano Alicia Cascante y el pianista Józef Olechowski

Recital. La soprano Alicia Cascante. (You Tube)

La Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL presenta a la soprano Alicia Cascante, acompañada de Józef Olechowski al piano, ambos concertistas de Bellas Artes, en el marco del ciclo Música INBAL en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el próximo viernes 31 de enero, a las 18:00 horas.

Cascante y Olechowski diseñaron un programa que integra Non ti scordar di me (No te olvides de mí), de Ernesto de Curtis (Italia, 1875-1937); Firenze sogna (Florencia sueña), de Cesare Cesarini (Italia, 1905-1973); Vaghissima sembianza (Vaguísima semblanza), de Stefano Donaudy (Italia, 1879-1925), como parte de un primer bloque con música de compositores italianos de finales del siglo XIX y principios del XX.

“Summertime” de Porgy and Bess, de George Gershwin, será una de las piezas estelares del recital. El compositor y pianista estadounidense fue uno de los más reconocidos por haber amalgamado de forma perfecta la música clásica y el jazz, lo que se puede apreciar en su prodigiosa obra.

Siguiendo esta línea musical, el dueto interpretará “Podría bailar toda la noche” de Mi bella dama, de Frederick Loewe (Alemania, 1901 – Estados Unidos, 1988); La vie en rose, de Louiguy (España, 1916 – Francia, 1991) y “Barcarolle” de Los cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach (Alemania, 1819 – Francia, 1880).

Para concluir el recital, los concertistas deleitarán al público con un repertorio mexicano que incluye Vereda Tropical, de Gonzalo Curiel (México, 1904-1958); Soñó mi mente loca, de Manuel M. Ponce (México, 1882-1948); No niegues que me quisiste y Besos robados, de Jorge del Moral (México, 1900-1941), así como, Júrame, de María Grever (México, 1885 – Estados Unidos, 1951).

Alicia Cascante ha interpretado más de doce roles estelares en la Ópera de Bellas Artes. En el terreno sinfónico y de oratorio ha cantado el Magnificat, de Bach; Gran Misa en do menor, de Mozart; los Stabat Mater, de Pergolesi y Rossini; los Requiem, de Mozart y Verdi; la Misa Nelson y Las estaciones de Haydn, él Te Deum, de Bruckner y Las iluminaciones, de Britten. Ha cantado con las orquestas Sinfónica Nacional del Teatro de Bellas Artes, de Yucatán, de Aguascalientes, de Cámara de Bellas Artes, OFUNAM y Filarmónica de la Ciudad de México, bajo las batutas de Eduardo Mata, Francisco Savín, Fernando Lozano, Enrique Patrón de Rueda, Charles Bruck, Enrique Barrios, Enrique Diemecke y José Areán. Alterna su actividad artística con la docencia en el CNM y forma parte del elenco de Cantantes Solistas de Bellas Artes.

Józef Olechowski es un pianista de origen polaco con una trayectoria de 36 años en México. Grabó la obra de cámara de Manuel M. Ponce en dos volúmenes que le merecieron el premio de la Unión de Cronistas de Teatro y Música. Colabora continuamente como solista con orquestas de México. Participa en los más importantes festivales, talleres y clases maestras que organizan los principales conservatorios y universidades de todo el país. En su natal Polonia realizó estudios de Piano, y en la Universidad Veracruzana concluyó la maestría en Composición. Fundó y dirige la Sociedad Cultural Federico Chopin de México A.C.