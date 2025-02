Daniel Barenboim anuncia que padece Parkinson, pero que seguirá dirigiendo hasta que pueda

Director. El director de orquesta Daniel Barenboim. (Wikipedia)

El director argentino-israelí Daniel Barenboim, anunció este jueves que padece la enfermedad de Parkinson, pero que tiene previsto mantener el mayor número posible de sus compromisos profesionales y seguir dirigiendo la orquesta del Divan de Oriente y Occidente, un proyecto en el tocan juntos jóvenes músicos israelíes, palestinos y otros árabes.

“Sé que mucha gente se ha preocupado por mi salud y me ha emocionado mucho el apoyo que he recibido en los últimos tres años. Hoy quiero comunicarles que padezco la enfermedad de Parkinson”, escribe Barenboim en un comunicado difundido por su fundación en Berlín.

El maestro recalcó que, de cara al futuro, tiene “previsto mantener el mayor número posible” de sus compromisos profesionales y que, si no puede actuar, “es porque mi salud no me lo permite”.“Como he hecho siempre, considero que la orquesta Divan Oriental-Occidental es mi responsabilidad más importante.

Para mí es esencial garantizar la estabilidad y el desarrollo de la orquesta a largo plazo”, recalcó el director argentino-israelí.Por ello, añadió, seguirá dirigiendo la orquesta, fundada en 1999 junto al ya fallecido crítico y teórico literario y musical palestino-estadounidense Edward Said, siempre que su salud se lo permita.

Al mismo tiempo, recalcó Barenboim, asumirá “un papel activo para garantizar que Divan tenga la oportunidad de trabajar con otros excelentes directores en el futuro”.“He estado navegando por esta nueva realidad mía y mi atención se centra en recibir los mejores cuidados disponibles.

Agradezco a todos su amabilidad y sus buenos deseos”, concluye el dirigente su comunicado.Barenboim, de 82 años, tuvo que cancelar en noviembre pasado conciertos en la Staatskapelle -la orquesta de la Staatsoper Unter den Linden de Berlín- debido a su estado de salud.Desde su debut como director en 1967 en Londres con la Philharmonia Orchestra, el dirigente nacido en Buenos Aires y que se mudó a Israel con sus padres en 1952, ha sido solicitado por las principales orquestas del mundo.

Entre 1975 y 1989 fue director titular de la Orquesta de París, y de 1991 a 2006 fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Chicago.Barenboim debutó como director de ópera en el Festival de Edimburgo en 1973. De 1981 a 1999 dirigió en el Festival de Bayreuth.Desde finales de 1991 hasta enero de 2023, fue director general de Música de la Staatsoper y en otoño de 2000, la Staatskapelle le eligió como director titular vitalicio.

En 2007, entabló una estrecha colaboración con el Teatro alla Scala de Milán como “Maestro Scaligero”. De 2011 a 2014 fue director musical de este renombrado teatro.