Gabriel Orozco y el Arte Povera

Orozco. Arriba: (1) Michelangelo Pistoletto, “Esfera de Periódico”, 1966, y Gabriel Orozco, “Piedra que Cede”, 1992. (2) Jannis Kounellis, “Sin Título (Caballo)”, 1969 y G.O., Parking Lot, 1995. (3) Giovanni Anselmo, “Sin Título”, 1994, y G.O., “Cinco Tensiones entre Dos Mesas”, 1995. En Medio: (4) Luciano Fabro, “In Cubo”, 1966, y “Elevador”, 1994 de G.O; (5) “Mi Cama Cómo debe ser Hecha”, 1968, de Pier Paolo Calzolari y de G.O., “Hojas Durmiendo”, 1990. Abajo: (6) Fotos de Emilio Prini e “Isla dentro de la Isla”, 1993 de G.O. y (7) Alighiero e Boëtti, detalle de “Los Mil Ríos más Largos”, 1970-77 y de G.O. “Tono de Marcar”, 1992. (Eduardo Egea e internet)

Gabriel Orozco realizó al inicio de su carrera puntuales citas a obras y procesos del Arte Povera Italiano, y con lo cual cumplió lo que he llamado, Robar la Idea del Arte Occidental, ¿Qué implica este “robo”?

Francesco Bonami ha escrito que Orozco “...ha sido confundido como el mesías mexicano/tercermundista, que el mundo del arte contemporáneo viene buscando desde finales de los años setentas”, (Parachute, Abril 1998) refiriendo a sus esculturas como “sutiles e innovadoras citas al Arte Povera o al Minimalismo”. Dan Cameron al reseñar su primera muestra en Marian Goodman, NY, señala que “La naturaleza minimalista de la exposición de Orozco también evoca otros precursores, desde el Arte Povera hasta arte efímero actual” (Artforum, Nov. 1994).

(1) Orozco también pone a rodar una bola por la calle, pero no de periódico, sino de plastilina. (2) G.O. transforma a la Galería Micheline Szwajcer en estacionamiento igual que la Galería L’attico, en Roma se tornó un establo. (3) G.O. también explora doblar y tensar materiales. (4) G.O. cita a Fabro quien construyó un cubo con sus medidas corporales, igual G.O. recortó un elevador a su estatura (5) G.O. también utiliza hojas vegetales. (6) G.O. al tomar fotografías cumple la idea de Germano Celant, ““nada es inventado, todo es descubierto” (ensayo Arte Povera, 1968) y (7) también procesa Información al enlistar en un rollo de papel números telefónicos sin incluir nombres de usuarios.

¿Gabriel Orozco utilizó estas citas para insertarse en el ecosistema y mercado del primer mundo a manera de “aprendiz y heredero legitimador” del arte europeo?. Con brillantes obras como La DS o Piedra que Cede Orozco aprendió del Arte Povera y constató que el arte al nacer del arte se torna un diálogo intercultural desde el que cualquier artista de la pos-periferia “roba” el arte del primer mundo y desde su propia cultura le puede realizar pertinentes y sólidas aportaciones globales. ¿A partir de artistas mexicanos como Ulises Carrión, Teresa Margolles, Gabriel Orozco o Mario García Torres se finca el potencial para que surja en México un Duchamp o un Picasso?

Crítico. Eduardo Egea (Archivo)

