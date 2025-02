El Espacio Escultórico, una obra artística vanguardista que marcó el arte público

Obra, La obra fue la obra realizada por Federico Silva, Helen Escobedo, Manuel Felguérez, Mathias Goeritz, Sebastián y Hersúa. (Soy UNAM)

El próximo domingo 23 de febrero, a las 11:00 de la mañana, se presentará “El Espacio Escultórico y el paisaje del Pedregal de San Ángel, México”, en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería.

Se trata de un libro que reúne ensayos de especialistas que abordan historia, geología, biodiversidad, el impacto del arte en el paisaje de este sitio y analizan la importancia cultural, artística y ecológica. Originalmente fue editado la Fondazione Benetton Studi Ricerche y traducido del italiano al español por la UNAM.

“Lo vanguardista en el momento de esta operación fue no sólo de la construcción del Espacio Escultórico, sino de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel y el Paseo de las Esculturas”, dice el maestro Lorenzo Rocha, coordinador editorial de la Facultad de Arquitectura, quien participará en la presentación de libro, en el Salón “El Caballito” del Palacio de Minería.

A decir del coordinador editorial, uno de los elementos más relevantes de la obra realizada por Federico Silva, Helen Escobedo, Manuel Felguérez, Mathias Goeritz, Sebastián y Hersúa, fue el texto publicado un año después de la inauguración, que los artistas llamaron “El manifiesto” del Espacio Escultórico y que se incluye en esta publicación.

“Manifiestan exactamente la importancia de esa obra desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ecológico y además declaran que ninguno de ellos, ni ella, son los autores únicos de su diseño -del círculo de 120 m rodeado por 64 prismas de concreto armado, etcétera- sino que es del grupo de los seis”, detalla.

El ánimo de tener una obra colectiva que no fuera autoría de ninguno de ellos en particular fue una postura muy vanguardista que durante los posteriores 50 años ha tenido repercusiones en otras formas de arte público.

“A través de la reinterpretación que artistas contemporáneos han hecho del espacio y las performance que han existido últimamente -en particular de varios artistas como Abraham Cruz Villegas o Tania Candiani- pero digamos en su visión como algo ya de la tradición del arte público mexicano modernista yo creo que ha estado muy presente en las discusiones sobre arte contemporáneo y paisaje urbano”, considera Lorenzo Rocha.

Aunque el libro busca promover muchos puntos de vista de la importancia del espacio, no pretende llamar la atención sobre su estado de conservación.

De acuerdo con Lorenzo Rocha, este Espacio es uno de los más visitados de la UNAM, tanto por turistas como por la comunidad universitaria y otros habitantes de la ciudad, por lo que le parece que este libro contribuye a volverlo a poner en la agenda de las discusiones al respecto.

La publicación forma parte de una serie editorial de la Fondazione Benetton Studi Ricerche ‘Memorie’, dirigida por Luigi Latini y Monique Mosser: ‘Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino’.

“El motivo específico por el que existe el libro es que al Espacio Escultórico y al paisaje del Pedregal de San Ángel le dieron el Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2023–2024, que otorga la Fundación Benetton, en Italia. El premio incluye trofeo, una exposición y un libro”, indica Lorenzo Rocha.

“Nosotros colaboramos sugiriendo autores y autoras, incluso mucha gente que escribe el libro son egresados de la Facultad o académicos, incluso el director de la facultad escribió un texto y la secretaria académica colaboró…pero la iniciativa la tiene la Fundación”, agrega.

Por otra parte, el libro recupera el testimonio de Hersúa, uno de los artistas creadores del Espacio Escultórico, cuyo texto pretende tomar autoría del proyecto.

“Como te digo, no somos nosotros los editores de libros; los editores decidieron incluir ese texto en parte porque fue el que está disponible, por estar todavía vivo ese autor. Sebastián, el otro autor que aún vive, no envió ningún texto. También nosotros les sugerimos hablar con los herederos o con la gente que estudia a los otros cuatro que han fallecido, pero finalmente así es como decidieron editarlo y no es como para favorecer a uno u otro de los escultores”, comenta al respecto.

Si bien puede resultar polémico que se incluya el texto de uno de los creadores que de alguna manera traiciona El Manifiesto original, para el coordinador editorial de la Facultad de Arquitectura la polémica está zanjada desde hace tiempo.

“Está muy claro para todo mundo que los autores son los seis y bueno, Hersúa dice que él es el autor conceptual, pues eso es lo que él piensa, pero no lo hace más importante en el grupo que el resto”, opina.

Libro. El volumen.Texto (Archivo)

EL LIBRO

“El Espacio Escultórico y el paisaje del Pedregal de San Ángel, México” se divide en cinco grandes ejes: “I. Espacio Escultórico en la mirada del paisajismo, de la arquitectura, del arte y de la fotografía”; “II. El suelo del Pedregal, la vida universitaria, la ciudad y la relación con la naturaleza de un paisaje volcánico”; “III. Espacio Escultórico: construcción artística de un paisaje”; IV. Formas de asentamiento, arquitectura y urbanización en el Pedregal”; y “V. ‘Pretexto’ y ‘contexto’ del Pedregal y del Espacio Escultórico”.

Este libro se presentará el domingo 23 de febrero, a las 11:00 horas, en el Salón El Caballito del Palacio de Minería (C. de Tacuba 5, Centro Histórico de la CDMX)