Elisa Carrillo anuncia su última interpretación en México de “Bolero”, de Maurice Béjart

Elisa Carrillo Cabrera, una de las bailarinas de ballet más reconocidas a nivel internacional y recientemente nombrada directora de la escuela de ballet John Cranko Schule Stutgart en Alemania, anunció hoy, miércoles 5 de marzo de 2025, la presentación de Bolero, coreografía de Maurice Béjart (1927-2007), como parte de la gala “Elisa y amigos” que tendrá lugar el próximo 27 de mayo en el Auditorio Nacional, donde ofrecerá la última interpretación en México de dicha pieza.

“Gracias al Auditorio Nacional, este maravilloso escenario que me ha recibido en otras ocasiones y que me vuelve a recibir, es un escenario majestuoso y para mí poder volver a presentar Bolero, de Maurice Béjart, es algo muy especial”, expresó la también Embajadora de la Cultura de México.

“Será la última vez que haré el Bolero en México y lo único que les puedo decir es que es un momento muy importante para mí como bailarina por toda mi carrera. Esta pieza icónica de Maurice Béjart muy pocos bailarines en el mundo han tenido la oportunidad de presentarla”, aseguró Carrillo, quien puso en escena la pieza en el mismo escenario y con un elenco en su mayoría compuesto por bailarinas y bailarines mexicanos en 2022.

La productora de la gala “Elisa y amigos”, Marcela Medina, señaló que la oportunidad de ver dicha coreografía en México es única, pues actualmente solo la interpreta la compañía de Maurice Béjart y para conseguir los derechos es necesario presentar una audición, misma que Elisa Carrillo superó con gran éxito.

“Cuando la vi en el primer ensayo las lágrimas se me salieron por la energía que transmite y por el amor que le pone a la danza. Es una mujer especial, mexicana. Ese es el orgullo: ver cómo una mujer de nuestro país nos representa en las artes”, afirmó la productora.

La compleja obra maestra

Bolero, del francés Maurice Béjart, es considerada una obra maestra de la danza clásica que se acompaña de la composición homónima del también francés Maurice Ravel (1875-1937), una partitura extensa y repetitiva que hace de la coreografía un enorme reto para las y los bailarines.

La interpretación recae en primera instancia en la bailarina o bailarín principal, en este caso Elisa Carrillo, quien sobre una enorme mesa roja y con tono calmado, como la música de Ravel, comienza en solitario a cautivar al público, dentro del que se encuentran 40 bailarines sentados a su alrededor y que primero son solo espectadores.

Al igual que la música de Ravel, la creación de Béjart va in crescendo y marca, cada vez, movimientos más intensos sobre la mesa, a los que suma poco a poco las y los demás intérpretes.

“Es una pieza en la que de principio a fin te estás moviendo y hay varias frases que tienes que memorizar y a veces con el ritmo de la música, que se repite y se repite, tienes que tener muy clara la interpretación que estás haciendo”, indicó Carrillo.

“Después de 14 minutos estás muy cansado; lo primero es la parte física, pero también la parte de la mente para estar concentrado. Es una pieza en la que si no entregas todo y no tienes una fuerza interpretativa, no puedes llegar a esa cúspide que estás buscando desde un principio”, sentenció.

Una pieza de momentos justos

Para Elisa Carrillo, Bolero es una de las coreografías que llegan en el momento exacto a la vida de los bailarines: “Son piezas cuyo significado lo entiendes cuando ya eres un bailarín formado, has tenido cierta trayectoria, has interpretado grandes roles principales y además empiezas a buscar piezas que te den satisfacción de otra manera”.

Llega a mi vida, agrega, “cuando llevo algunos años como primera bailarina. Hay un momento en la vida donde quieres roles que sean un reto de otra manera con tu interpretación y esos roles te los pueden dar piezas como Bolero. Me cambió como artista, pues me enriqueció la parte de aprenderlo, de traerlo a México y de brindarle la oportunidad a jóvenes de mi país para crearlo juntos, fue maravilloso”, añadió.

La artista considera que cada proyecto tiene su tiempo y su duración, que, en el caso de esta coreografía, desde su concepción estaba destinada a cerrarse con una última fecha en el Auditorio Nacional.

“Hay cierta tristeza en saber que en cada paso te estás acercando al fin; estoy tratando de disfrutar cada ensayo y cada día que le estoy dedicando. Sé que ese día va a ser muy emocionante, pero creo que también va a ser una satisfacción enorme saber que logré esta meta que tenía y logré hacerlo en mi país y en un escenario tan especial”, finalizó la bailarina.

Bolero de Maurice Béjart será interpretada junto a otras piezas como parte de la gala “Elisa y amigos”, en la que participan bailarines de todo el mundo, el próximo 27 de mayo de 2025 en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, colonia Polanco en la alcaldía Álvaro Obregón; los boletos se encuentran disponibles en la taquilla del recinto y a través de Ticketmaster.