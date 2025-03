Los y las reporteritas de “Crónica” entrevistan a la directora de teatro Irene Lida Naito

Reporteritos de Crónica Los y las reporteritas con Irene Lida Naito, agregada cultural de la Asociación México Japonesa (A.C). La conferencia de prensa y uno de los reporteritos. (Pedro Hernández )

“Soy directora, he hecho muchas obras de teatro en México desde que regresé de Japón hace 25 años, hago dirección, producción, promoción y coreografía. Aparte de actuar, tengo mi compañía de teatro, que se llama Akikompania Multidisciplinas”, se presentó Irene Lida Naito, agregada cultural de la Asociación México Japonesa (A.C).

Fue una conferencia de prensa con los reporteritos y reporteritas de Crónica y parte de las actividades de la Fundación Premio Crónica para el fomento a la lectura y difusión de las ciencias. Ahí, la directora y dramaturga compartió sus proyectos literarios y teatrales actuales, a modo de incitar la curiosidad intercultural y escénica en las infancias.

Asimismo, en el marco de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán (Filco), el grupo mediático conformado por personas de 6 a 12 años (aunque entre 8 y 10 la mayoría) planteó a la representante de cultura japo-mexicana algunas preguntas que muchos adultos compartimos, pero pensamos que está de más preguntar.

Además de aprovechar la ocasión para aprender a decir hola, buenas tardes, buenas noches y gracias en japonés, los y las reporteritas aprendieron que la reverencia es muy importante en Japón.

“La reverencia es muy importante en Japón porque siempre es un respeto a la otra persona y para no estar así -imita- para poder darle respeto, decir muchas gracias por haberme permitido Dios y a la naturaleza conocerte a ti, por eso se hace la reverencia”, explicó Irene Lida Naito, tras lo cual todos juntos practicaron las reverencias.

-¿Por qué son tan respetuosos?

“Ah, somos muy respetuosos porque queremos que nos respeten. Quieres respetar al otro, tú tienes que ser respetuoso, si tú no respetas a la otra persona, tampoco te respeta”, explicó la invitada.

-¿Por qué los japoneses no usan zapatos dentro de la casa?

“Esto es importante porque Japón es un lugar muy húmedo y hay muchos bichos. Entonces las casas siempre tienen un escalón arriba y para subir es mejor quitarse los zapatos y no entrar con la suciedad de afuera, subes y vas caminando al cuarto. Por eso mismo la gente de Japón son muy limpios, no quieren limpiar con trapeador, sino con la mano sobre el piso”, respondió mientras actuaba las distintas maneras de tallar el piso para demostrar la manera correcta según los japoneses.

“Por eso está perfectamente limpio y puedes estar ahí acostado y no pasa nada, se quitan zapatos para no ensuciar más y tener siempre limpio”, ahondó.

La actividad estuvo moderada por el equipo de Crónica, quienes previamente repartieron a los participantes el kit de prensa correspondiente para realizar la cobertura: una identificación, una libreta, una pluma y una botanita, consistente de cacahuates japoneses y paletas divertidas.

-¿Cuáles son los dulces más ricos en Japón?

“Uh, es que hay muchísimos, pero a mí me encanta el mochi, ¿sí han escuchado? en las caricaturas siempre se anda escuchando el mochi. El arroz lo cuecen y lo pegan, en el Año Nuevo lo hacen mucho. Lo hacen para que se vaya pegando, aglutinando y se hace así elástico, elástico, es muy sabroso me encanta”, respondió.

-¿Es como ‘slime’?, quiso profundizar una de las reporteritas.

“No conozco, perdón, creo que eso es inglés”, evadió la agregada cultural. Inmediatamente, los moderadores dieron la palabra a las preguntas deportivas.

-¿A qué juegan los niños japoneses?

“Pues en la actualidad, como ustedes a cosas de la caricatura o manga que están de moda. Antiguamente jugaban al trompo, rehiletes, papalotes, las cartas aunque no como las cartas, sino que ponen muchas cartas en la mesa y está el abecedario japonés -son 51- y uno está leyendo A de árbol; la O de Oso…”, comenzó a explicar el juego y rápidamente los reporteritos se unieron.

Reporteritos de Crónica El Premio Crónica Carlos Martínez Assad y uno de los reporteritos. (Pedro Hernández)

Y LUEGO LA G DE GATO.

También surgió el inevitable tema de los samuráis, de quienes Irene Lida Naito informó: “es un guerrero. Anteriormente había un señor feudal y tenía sus samuráis, después de que ya se desaparecieron, los samuráis se quedan sueltos y ahí es cuando ya no tienen trabajo y se quedan como rōnin… que son samuráis perdidos, gente que tiene su honor, son muy respetuosos y muy fieles a su señor feudal”.

Al principio, los reporteritos y reporteritas se veían tímidos, leían las preguntas previamente preparadas en voz baja, pero conforme la dinámica de 40 minutos entraba en calor, sus dudas y ánimos agarraron energía.

-¿Cómo se dice gato en japonés?

“Se dice neko y hay unas figuras importantes de gato que hacen esto”, comentó la agregada cultural, mientras imitaba a los maneki-neko tradicionales.

“Con la mano derecha dices venga venga la felicidad, la prosperidad y la izquierda es que vengan muchos a comprar y hacer la venta”, detalló.

-¿Qué comen [en Japón]?

“Ahorita casi comemos todo, pero nuestra comida más principal como para ustedes es la tortilla, es el arroz, arroz al vapor blanco porque combina con todo. Si tienes sabor a veces no combina, pero mientras sea neutro combina con todo. Para los japoneses es una cosa muy interesante cuando comes porque comes un poquito de esto y aquello y hacemos una mezcla, estás haciendo tu propia mezcla, tu propio sazón. Aquí ya tiene su sazón, ya está hecho y comes lo que está hecho, pero los japoneses hacen combinaciones con lo que van comiendo”.

Sobre las galletas de arroz, Irene Lida Naito especificó que existen tanto dulces como saladas y que el chocolate es muy popular en Japón.

Como en toda conferencia de prensa, hubo algunos que más que pregunta traían comentarios. La entrevistada conversó amenamente con ellos y aportó información nueva a partir de sus entusiastas respuestas.

-Hay unos palitos que tienen como chocolate…

“Exacto, esos palitos también ahorita están muy de moda”.

Reporteritos de Crónica A lo largo de la FILCO, los reporteritos realizaron diversas actividades con el staff de Crónica. (Pedro Hernández)

Desde la perspectiva de la agregada cultural, Japón es muy tranquilo porque la gente se respeta mucho entre sí y tratan de causar las menores molestias posibles a las otras personas.

“Tratan de no hacer ruido para las otras personas, si vas en el metro o en el camión no puedes contestar por teléfono, si contestas tienes que hablar chiquito. No como aquí en México que todo mundo conoce todo de lo que vas hablando. Allá en las casas no se hacen fiestas con música a todo volumen, no pasa eso y por eso se siente tranquilo”.

-¿Cuál es tu música favorita?

“Me gusta mucho la música clásica y me gusta de todo mientras sea tranquila. Luego hay música estruendosa y no sé si estoy escuchando o mareándome, me gusta música que dé espacio a la inspiración. Música mexicana, me encanta el mariachi, la marimba. No importa el país, pero sí que me dé espacio de respiración y pueda meditar, la inspiración es muy importante para los artistas”, compartió la entrevistada.

Reporteritas y reporteritos también preguntaron por las fiestas japonesas, las celebraciones, costumbres y tradiciones que tienen, los animes, disfraces y si se comen a los caracoles.

“A los de mar sí. Hay muchos tipos de caracol y hay uno que ponen al carbón”, apuntó Irene Lida Naito.

De México le gustan los tlacoyos, las tostadas de pata y las alegrías entre muchas otras cosas.