La vida como interdisciplina

Dos vistas de esta expo; Hellion impartiendo Tai Chi en El Eco y la obra El Libro del Viento II.

Martha Hellion (CDMX 1937) es una artista, curadora y editora de libros de artistas cuya compleja práctica parte de la arquitectura y se extiende a la docencia; actividad por primera vez revisada en esta retrospectiva curada por Mariana Castillo Deball y Manuel Raeder.

Hellion a través de serigrafía, huecograbado, collage, fotocopia, transferencia, etc., se acerca hacia la naturaleza al usar flores, hierbas, plumas de aves, insectos, conchas, arena, etc. y los incorpora a papel japonés, impresos, ensamblajes o textiles como algodón, seda, lino, etc., materiales relacionados a sus propios libros de artista y a su práctica del Budismo Zen, danza Hindú y Tango además de artes marciales como el Tai Chi. Un bello ejemplo aquí expuesto que sintetiza estas algunas de estas inquietudes es la pieza, Libro del Viento II, 1994.

Huyendo del 68 junto a su entonces pareja, Felipe Ehrenberg (1943-2017), Hellion co-fundó en Devon, Inglaterra, Beau Geste Press (1971-76), editora patrocinada por Hellion al poner un restaurante mexicano y trabajar como vestuarista para la Royal Shakespeare Company, fungiendo el experto en Fluxus, David Mayor, como gestor, P.R. y enlace con el arte de avanzada de la época, Ehrenberg dirigiendo la ejecución y sentido artístico de las publicaciones y otros colaboradores resolviendo el diseño gráfico. BGP se convirtió en enlace entre artistas de Latinoamérica, Europa y el resto del mundo; anticipando así a la librería, Other Books & So (1975-79) de Ulises Carrión; realizando Hellion la museografía para la exposición itinerante sobre Fluxus, Fluxshoe, 1972-73.

De Carrión, Hellion coordinó el libro y curó en el Museo Carrillo Gil la seminal exposición, ¿Mundos Personales o Estrategias Culturales?, 2002, parteaguas en el redescubrimiento de este artista. Estos ejemplos en la diversidad de actividad e intereses de Hellion, la sitúan más allá de los inciertos alcances de su propia práctica artística, para revelarnos el desarrollo creativo de Hellion en relación a otros artistas, los procesos colaborativos, la gestión de proyectos culturales, la investigación metodológica y la interdisciplina; estableciendo así a esta artista como un modelo en el arte mexicano de la integración entre proceso creativo y vida; ¿Martha Hellion representa un camino sensato para enfrentar la Post-historia del Arte?

