Gonzalo Alberto Castañeda presenta su libro “El fracaso de las políticas doctrinarias en México”

“La complejidad tiene que ver con la parte sistémica, los procesos de interdependencia, pero también con un entorno que se está moviendo constantemente. El contexto no es el mismo. Y eso genera muchas consecuencias”, plantea el académico e investigador Gonzalo Alberto Castañeda Ramos, durante la presentación de “El fracaso de las políticas doctrinarias en México” (UDLAP, 2024), su noveno libro.

De acuerdo con la explicación del autor, esta publicación propone dejar a un lado “planteamientos populistas” de la administración morenista del periodo 2019-2024 y modificar de manera significativa las políticas neoliberales que las administraciones del PRI y el PAN promovieron durante el periodo 1983-2018.

“Empecé a escribirlo en la época de la pandemia, cuando muchos académicos teníamos tiempo de sobra en nuestras manos. Además, estaba el aliciente de que el país se estaba transformando, venía este nuevo gobierno con muchas esperanzas. Desde un principio sentí que el tipo de políticas públicas que se estaban moviendo no tenían los ingredientes que a mí me gustaban y empecé a reflexionar sobre el asunto, empecé a hacer este mecanismo de difusión de la complejidad con un ejemplo claro de economía mexicana”, comenta ante un público entusiasta del tema.

"En realidad está escrito para profesionales, dentistas, ingenieros, científicos sociales que tengan interés por conocer y para abrir al diálogo, sobre las políticas públicas en México.

Aunque también admite que su intención no era hacer un libro que durara lo mismo que unas tazas de café, sino que costara trabajo y tiempo al lector.

LA COMPLEJIDAD

“Cuando hablamos de complejidad social, hay un sistema, una colectividad de actores -que pueden ser personas, consumidores, empresas- que interactúan entre sí. Son agentes muy diferentes, muy heterogéneos y esos procesos de acción y reacción en la toma de decisiones generan efectos macroscópicos en el sistema pero uno no podría anticiparlos, porque hay procesos no lineales de por medio y no solo eso, sino que el comportamiento, al agregarse cada uno de esos actores -que no están aislados, que están tomando decisiones en conjunto, cada quién con sus puntos de vista muy distintos- produce un cambio en el entorno”, ahonda Gonzalo Castañeda sobre el término de complejidad.

Sobre esta idea fundamental se construye el libro. Los primeros cinco capítulos son conceptuales, “donde pongo toda la estructura para entender las formulaciones y los ejemplos concretos que vienen los siguientes capítulos”.

Para alguien que esté acostumbrado a las metodologías de causalidad y cosas de ese tipo, Gonzalo Castañeda indica que esta lectura será pan molido, “pero digamos eso es un asunto en el que no mucha gente está educada”.

“Entonces, la idea de escribir estos capítulos es para ir poniendo el piso parejo de los lectores que vienen de distintas profesiones”, explica.

Los últimos cuatro abordan temas específicos, como la falta de políticas contracíclicas en la época de COVID.

Para el autor, hablar de políticas públicas sustentadas en la complejidad es una ‘visión más humilde’ porque las respuestas no son tan claras.

“Eso quiere decir que no es una situación de inamovilidad, se pueden hacer cosas, pero hay que ser más reflexivo, hay que usar más información, hay que aprender, hay que experimentar, hay que usar gobernanza participativa”, considera.

“Es decir, un montón de alternativas que desafortunadamente no se usan en México, se usan en el mundo, hay áreas, hay disciplinas donde la complejidad es mainstream, por ejemplo, si no sabes complejidad, no puedes hacer cuestiones de transporte hoy en día; en cuestiones de prevención urbana, desarrollo urbano, en cuestiones de epidemiología y sobre todo a raíz del COVID. Ahora lo que marca el queso ahí es la complejidad en cuestiones de manejo del agua. En economía somos muy dramáticos, somos muy inocentes”, añade.

¿Quién es el autor?

El académico e investigador Gonzalo Alberto Castañeda Ramos estudió la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Posteriormente realizó una Maestría en Economía en la Universidad de Cornell y el Doctorado en Economía en la misma Institución.

Se ha desarrollado como profesor e investigador en distintas Universidades como en El Colegio de México (COLMEX), la Universidad de las Américas-Puebla, El Colegio de México, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) a nivel Licenciatura y Maestría, Texas Christian University, Cornell University. Además colaboró en el Programa de Estudios Superiores del Banco de Guatemala.

Asimismo, fue Miembro del Consejo Consultivo y Editorial (CIDE), del Comité Editorial del Trimestre Económico (FCE) Comité Editorial de Estudios Económicos (Colmex), Comité de Economía y Ciencias Políticas de Proyectos CONACYT y Consultor para Bancomer. También colaboró en los diseños del Plan de Desarrollo de la Sierra Norte del Estado de Puebla, entre otros.