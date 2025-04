“una voz / una imagen” busca transmitir pensamiento y visión íntima del artista: Virginia Jaua

Muestra Una vista de la muestra en el Centro Cultural España. (Eleane Herrera Montejano.)

El pensamiento del artista es lo que en realidad busca exhibir “una voz / una imagen”, instalación de fotografías elegidas y comentadas por Ignasi Aballi, Ángela Bonadies, Gonzalo Elvira, Esther Ferrer, Pedro G. Romero, Dora García, Narelle Jubelin, Eva Lootz, Antoni Muntadas, Javier Peñafiel, Álvaro Perdices, Paloma Polo e Isidoro Valcárcel Medina, así como el artista mexicano Martín Soto Climent, quien se suma por primera vez.

“Sirve para que las personas aprendan o incorporen herramientas que tienen los artistas, que son personas que tienen una gran habilidad para crear imágenes y para pensar sobre las imágenes para que los espectadores aprendan de esos recursos a la hora de leer las imágenes, las hagan suyas”, destaca en entrevista la curadora, María Virginia Jaua.

Al ingresar en la muestra, los asistentes se encuentran de frente con distintos referentes visuales que estos artistas han considerado importantes en sus exploraciones: una imagen “robada” del Museo Sumida Hokusai; el “Hundimiento de una barca de migrantes frente a las costas de Libia”; o una gota de leche, iluminada con luz estroboscópica, entre otras.

Al mismo tiempo, como lo indica el paralelo establecido en el título, se escuchan las explicaciones en voz de quienes las eligieron.

¿Qué ven los artistas? es una de las preguntas que hila la propuesta. “Cada artista es una sensibilidad muy particular y creo que habría que abordarlo así, cada mirada es única. Son 14 artistas, son 14 piezas, pero cada uno es un universo, y cada uno compone un paisaje muy diverso, único, muy personal”, señala la curadora.

Anteriormente, esta instalación estuvo en un Museo de Arte en Castellón, en la comunidad valenciana en España, y en Conde Duque en Madrid. Ahora se puede visitar en el Centro Cultural España, en México (CDMX), hasta el 29 de junio.

DAR VOZ A LA IMAGEN

Una voz/ una imagen es producto directo de la iniciativa y curaduría de María Virginia Jaua, quien invitó a los artistas compartir sus miradas y procesos de acercamiento a la imagen.

“Vivimos en un mundo cada vez más construido a partir de las imágenes, cada vez somos más consumidos y más productores de imágenes”, observa, por lo que considera que este proyecto surge de una inquietud personal sobre cómo dar herramientas para poder leer, reflexionar y “digerir toda la gran cantidad de imágenes con las que somos bombardeados”.

“El ejercicio fue elegir una imagen que ya existiera en el mundo, no una imagen que hubiera sido producida por ellos y que a partir de esa imagen realizaran una reflexión”, detalla María Virginia Jaua, de modo que la exposición “son las reflexiones de los artistas, en sus propias voces, acerca de las imágenes que cada uno eligió”.

VOZ EN OFF

Sobre la disposición de explicaciones mediante “voz en off”, en vez de los tradicionales textos museísticos, la curadora explica que la voz es el sello distintivo de cada persona.

“Es la manera de hacer presente el artista, está presente en su voz. El pensamiento en sí solo es muy abstracto, tienes que llevarlo con algo que lo traiga aquí a la tierra, al momento”, considera.

En ese sentido, le parece que la voz es el vehículo mejor adaptado para la reflexión, ya que la escritura no era lo suficientemente “corpórea”.

“No daba la suficiente presencia. Yo uso la voz como una presencia del pensamiento”, indica la curadora.

“Los espacios expositivos o culturales, museísticos, todo eso, pues de alguna manera están tomados por los artistas y los artistas son protagonistas. Lo que sí es cierto, aunque no lo pensé desde ese lugar militante, sino más bien desde un lugar sensible, me pareció que lo más efectivo eran las voces de los propios artistas que expresaran su propio pensamiento, porque la voz traduce como la manifestación visible-audible de aquello que sucede en el cerebro”, ahonda.

UN PLUS

Se acompaña de un programa de actividades que contempla un performance y dos talleres con el objetivo de dar voz al pensamiento por medio del sonido vocal puro y a través de la palabra. Puedes consultarlo en la página del ccemx.org/evento/una-voz-una-imagen/, así como en redes sociales del CCEMx.

“Una voz / una imagen” se puede desde el pasado 5 de abril y hasta el 29 de junio de 2025, en un horario de 11:00 a 21:00 de martes a sábado y de 10:00 a 16:00 los domingos

El Centro Cultural de España de México se ubica en el Pasaje cultural Guatemala 18 (Donceles 97, Colonia Centro, CDMX)