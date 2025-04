“Refranes y Piropos Mexicanos” celebra 60 años de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas

Aniversario. Dos de las obras de la exposición para celebrar las 6 décadas de la SAM. (Eleane Herrera Montejano)

“Donde hay voluntad hay un camino”, “no hay que darle vueltas al malacate porque se enredan las pitas”, “hay maderas que no agarran el barniz”… son algunos de los refranes que el público podrá recordar a través de la exposición de acuarelas que se exhibe en el Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo en Coyoacán, CDMX.

La 16ª Edición del Premio de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas, A. C. convocó a 85 artistas bajo el tema “Refranes y Piropos Mexicanos” y, a partir del 27 de abril, hasta el 18 de mayo, se pueden conocer sus obras que manejan una variedad de técnicas con acuarela: desde las clásicas tonalidades y texturas, pasando por propuestas abstractas y neomexicanas hasta piezas de realismo impactante.

“Otros son más obvios, tal vez, como `el burrito hablando de orejas´, vemos aquí que hay quienes plasmaron el refrán de una manera muy literal, como fortaleciendo lo que dicen las palabras, pero lo que pasa es que un refrán tiene muchos sentidos”, comenta Paty Gorostiza, miembro de la coordinación directiva de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas (SMA).

En conversación por la muestra y el 60 aniversario de la SMA, sentadas en la cafetería del primer museo del mundo dedicado a la Acuarela, Paty Gorostiza indica que obtener esta variedad de propuestas unidas por un tema común era un objetivo de la convocatoria.

“Quisimos hacer el refrán porque quisimos abordar un tema mexicano que no fuera algo ya muy visto, como los mercados, los puestos de flores, las callecitas, las bugambilias, los indígenas, el campo…”, explica.

Le parece que nuestro país tiene una gran fuerza cultural en el exterior, por lo que es importante y deseable “sacar nuestros temas también, que vean que no nada más manejamos bien la técnica, sino que tenemos una temática muy particular y muy rica. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer algo mexicano que no sea lo ya muy visto? Ah, pues los refranes”, detalla.

Para esta ocasión, la también artista participa con “Si te echo los perros es que ando tras tus huesos”, representado por una huesuda.

SOCIEDAD ACUARELISTA

Hace 60 años (1965) el maestro acuarelista Alfredo Guati Rojo y un grupo de amigos suyos tuvieron la iniciativa de asociarse: Rodolfo Aguirre Tinoco, Gustavo Alanís Pastrana, Manuel Arrieta, Edgardo Coghlan Verdugo, el mismo Alfredo Guati Rojo y Ma. Teresa Miranda Mercado, todos dedicados a diversas disciplinas artísticas como arquitectura, pintura e incluso escultura, se reunían en la Escuela de Artes de la Ciudad de México, unidos por el gusto de pintar acuarelas y decidieron darle a la técnica un impulso y valor que en ese momento no tenía.

“Decidieron crear una sociedad de carácter jurídico ante notario y todo. Eso es una cosa que nos sigue dando fortaleza, no es nada más un colectivo o un grupito. Tenemos esa fortaleza que nos abre las puertas en Galerías y Museos, Casas de Cultura. Ya que estaba formada la sociedad en 1965, dijeron ahora necesitamos dónde exponer y crearon el museo: el primer museo de acuarela del mundo”, relata Paty Gorostiza.

La SMA empezó con 13 miembros fundadores y cuando ella entró había alrededor de 60 miembros. Actualmente hay 140 socios activos, de los cuales unos 55 aproximadamente participan en “Refranes y piropos”.

“Abrimos este premio a acuarelistas, tanto socios como no socios. Todos mexicanos”, indica.

En cuanto al valor que tiene esta técnica hoy en día para instituciones y el mercado de arte, Paty Gorostiza observa que nunca les han cerrado las puertas o hecho de menos el trabajo que realizan

“Pues no nos atoramos en ningún lado. Llegamos a cualquier galería, como Casa Lamm y dicen ‘¿esto es acuarela? no lo puedo creer, bienvenidos, bienvenidos’. En ningún lado nos dicen ‘ay, no, acuarela no se me vende o acuarela no gusta’”, asegura.

De hecho, a pesar de haber sido considerada como un arte menor, como una técnica originalmente utilizada para bocetar, el fenómeno de apreciación de la acuarela ha crecido a nivel mundial, pues desde la creación del Museo en México, otros países han tenido sus propias iniciativas.

Actualmente existen museos de acuarela en países como China, España y Suecia, por ejemplo, entre otros que, sin embargo, no exceden 10 museos a nivel mundial según calcula por su parte Tere Lojero, también coordinadora de la SMA y autora de “Pueblo chico, infierno grande” en esta muestra.

También observa que, en los últimos 15 años, la acuarela se ha desarrollado también gracias a la tecnología de los productos con los que trabajamos: pinceles, papeles, pinturas y soportes en general se han diversificado y crecido.

“Ahora con la industria química que está desarrollando más colores de los que nosotros podemos lograr mezclando cosas, como el Ocre o un dorado muy brillante, que no lo podemos sacar de de nuestras mezclas o de la naturaleza, pues da una riqueza enorme, la nueva variedad de de colores que hay”, agrega Paty Gorostiza.

-En realidad, tampoco hay museos dedicados al óleo sobre tela…¿por qué se da esto con la Acuarela?

“Pues es curioso porque normalmente uno dice ‘soy pintor’. Y a lo mejor te preguntan qué técnicas manejas y dices pues óleo, acrílico, mixtas, pero ser acuarelista… yo creo que somos muy orgullosos de ser acuarelistas, cuando dices, “Soy acuarelista” es sí, soy pintor, pero soy acuarelista”, comienza a responder la autora de la única Catrina que aparece en esta edición del Premio de la SMA.

Esto se debe a la dificultad de la técnica, opina. “Tienes que pensar al revés que cuando pintas óleo o acrílico, que las luces las vas poniendo al final. En acuarela tu blanco es el papel, entonces si lo cubriste ya no hay, así se quedó, Por eso no es es tan fácil decidir pintar lo mismo pero en este medio, sino que es una manera de pensar”, ahonda.

Desde su experiencia personal, además, pintar con el agua es como pintar a dos manos. “No estás pintando dos solo, es como si estuvieran dos personas, porque el agua tiene su propio carácter y tiene su temperamento y no siempre hace lo que tú quieres”.

INAUGURACIÓN

La inauguración oficial de “Refranes y piropos mexicanos” será el domingo 27 de abril, a las 11 a.m. en el Museo Nacional de la Acuarela, ubicado en Salvador Novo # 88, Barrio de Santa Catarina, Alcaldía de Coyoacán.

Asimismo, se hará la entrega del 16° Premio de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas. Los premios serán en efectivo para el primero, segundo y tercer lugar, así como la entrega de trofeos, mientras que a las menciones honoríficas se les otorgará una medalla y material artístico.

Además, para celebrar su 60 aniversario, la Sociedad Mexicana de Acuarelistas ha organizado un fin de semana con actividades relacionadas al mundo de la acuarela: el sábado 26 de abril, la artista visual Gina Salazar impartirá la conferencia “Semiótica y pintura”.

El domingo 27, continuarán con la Demostración en línea de la artista plástica Viktoria Prischedko, nacida en Moldavia y radicada en Trier, Alemania, quien se ha especializado en la técnica de acuarela “húmedo sobre húmedo” y trabaja en grandes formatos.