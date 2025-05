“Ovillo”: bordar la espera, inicia temporada en el CCB

"Ovillo". La obra de teatro se presentará en el Teatro El Granero, Xavier Rojas del Centro Cultural del Bosque, del 15 de mayo al 22 de junio; y cuenta con música en vivo a cargo de la Banda Mixanteña de Santa Cecilia, así como un taller de bordado a cargo de Las Hormigas Bordadoras de San Francisco Tanivet, Oaxaca. (Guillermo Becerril)

A lo lejos suena un altavoz. Es la distancia quien llama. El sonido de la bocina inunda el aire, hace las veces del timbre del teléfono en aquellos pueblos donde la conectividad sigue siendo un anhelo. Estas llamadas son hilos, frágiles conexiones con quienes partieron.

Esta es la historia de las que se quedan, guardianas de la memoria, tejedoras de sueños rotos y resistencias silenciosas. Bordan el vacío con paciencia, mientras sus sueños se deshilachan. A través de sus manos, el dolor y la esperanza se transforman en flores, en pájaros, en mensajes que buscan tender puentes y que expresan los efectos de la migración en las comunidades, específicamente, en Oaxaca, entidad federativa cuyo flujo migratorio se encuentra entre los más importantes del país.

Ovillo, obra escrita por Sonia Gregorio y dirigida por Mariana Gándara, deshilvana este fenómeno, revelando la intimidad de los hogares, las preocupaciones y anhelos de ellas, que son el sustento de los suyos gracias a la complicidad de hebras de colores, retazos de telas y agujas. Inspirada en su propia historia familiar y en testimonios reales, así como en la labor de Las Hormigas Bordadoras de San Francisco Tanivet, Oaxaca; la autora nos adentra en el horizonte cotidiano que comparten muchas mujeres de este país, celebrando su fortaleza y apoyo mutuo ante la partida de sus seres queridos y el abandono estatal.

El texto fue desarrollado de 2021 a 2023 dentro del Programa Internacional de Dramaturgia: Royal Court Theatre + Anglo Arts en la UNAM, gracias al apoyo de Royal Court Theatre en colaboración con The Anglo Mexican Foundation y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Dirección de Teatro UNAM y la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en cine y teatro. Y tras dos lecturas dramatizadas -la primera en el Teatro Santa Catarina en 2023 y la segunda en el Jerwood Theatre Upstairs en Londres en 2024 como parte del programa New Plays: International de The Royal Court Theatre-, estrenará en el Centro Cultural de Bosque.

Del 15 de mayo al 22 de junio se presentará en el Teatro El Granero, Xavier Rojas, los días jueves y viernes a las 20:00 hrs, sábados a las 19:00 hrs y domingos a las 18:00 hrs, gracias a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro y Teatro En Llamas, en colaboración con Hecho Realidad, The Anglo Arts & Culture y The Anglo Foundation.

Combinando poesía, música tradicional y relatos personales para amplificar las voces de quienes permanecen en comunidades de alta movilidad migratoria, Carmen (Mayra Sérbulo), Meche (Liliana Alberto), Rosa (Sonia Gregorio) y Martina (Xochitl Franco) dan cuenta del cambio de roles a causa de la migración y cómo trastoca sus propios anhelos. Aquí, el bordado se convierte en el acto que entre ellas construye redes, cobijo, protesta y memoria; mientras la palabra, ya sea encarnada en voz de las actrices, en un eco del megáfono, o en su dolorosa ausencia, es la columna vertebral de esta puesta en escena.

Bajo la producción de Isadora Oseguera-Pizaña, el diseño escénico de Natalia Sedano, el diseño sonoro de Balam Toscano y la musicalización en vivo de la Banda Mixanteña de Santa Cecilia; la pieza teatral resignifica el silencio y deja aflorar la identidad de quienes habitan estos territorios como un acto de orgullo y resistencia. Es así como, mediante grabaciones de campo del ya tradicional sistema de perifoneo que permite compartir recados y anuncios al interior de las localidades donde viven estas mujeres, además de una escenografía e iluminación que retoma elementos del bordado y las fiestas populares, se propone un retrato de estas comunidades, acompañando la historia con música tradicional de banda de viento.

Asimismo, en honor al espíritu convivial del teatro, el público participa de la propuesta escénica, tomando lugar en un círculo de bordado, como suelen reunirse estos tradicionales grupos de mujeres a realizar esta tarea en los poblados oaxaqueños y,de manera complementaria, el proyecto lleva la experiencia más allá de la escena, ofreciendo el taller Creando historias con telas e hilos. Taller de bordado testimonial a cargo de Las Hormigas Bordadoras. Dicha actividad es gratuita y se realizará el próximo 31 de mayo y 1 de junio de 11:00 a 15:00 horas en el Salón de Escenografía. Tiene cupo limitado y para participar no se requiere experiencia previa.

Ovillo

15 de mayo al 22 de junio | Teatro El Granero, Xavier Rojas

Jueves y viernes a las 20:00 hrs, sábados a las 19:00 hrs y domingos a las 18:00 hrs

$150

Boletos disponibles en taquilla y en teatroinbal.sistemadeboletos.com

Creando historias con telas e hilos. Taller de bordado testimonial

Imparte: Las Hormigas Bordadoras de San Francisco Tanivet, Oaxaca

Sábado 31 de mayo y domingo 1 de junio de 11:00 a 15:00 horas

Salón de escenografía del Centro Cultural del Bosque

Información y registro en: talleres.scnt@inba.gob.mx

El equipo que da vida a Ovillo está conformado por:

Dramaturgia: Sonia Gregorio

Dirección: Mariana Gándara*

Elenco:

Mayra Sérbulo / Carmen

Liliana Alberto / Meche

Sonia Gregorio / Rosa

Xochitl Franco / Martina

Producción: Isadora Oseguera-Pizaña

Diseño escénico: Natalia Sedano

Musicalización: Banda Mixanteña de Santa Cecilia

Diseño sonoro: Balam Toscano

Asistente de sonido: Francisco Gómez

Asesoría en bordado, muestra textil y talleristas: Las Hormigas Bordadoras

Comunicación: Erika Arroyo

Documentación audiovisual: Guillermo Becerril

Asistencia de dirección: Isabel Yáñez

Asistencia de producción: Arizbell Morel-Díaz

*Beneficiaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2023 del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales