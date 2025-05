“Me interesa que la gente que vive-la-calle sienta que somos más de uno”

Obra. Una de las piezas de la artistas Ternura Radikal. (Eleane Herrera Montejano)

Además de organizar talleres, una exposición de mini-espectaculares y conversatorios en torno a temas como gestión cultural, el Festival Internacional de Graffiti Femenino “Juntas hacemos más” invita a una diversidad de artistas urbanas a intervenir Avenida Oceanía.

Entre ellas, la panadera y graffitera mexicana Pau, conocida como “Ternura Radikal”, quien además de esta frase suele pintar un conejo/cangura con cara desafiante.

“Es un concepto que no inventé, he aprendido que la Ternura Radical es como una herramienta para vivir en lo cotidiano e intentar transformar el mundo hacia un lugar donde distintas entidades y formas puedan existir. A mí me ha movido desde hace mucho tiempo la idea de cómo el mundo sea un espacio para todes”, explica en conversación con Crónica, mientras continúa trabajando en sus pedidos de pan.

“A veces siento que la ciudad es una situación muy hostil, que te hace olvidar ideas como esta, entonces me interesa que la gente que resuena con esas ideas o que vive-la-calle sienta que somos más de uno, que nos estamos haciendo compañía como podemos y que vale la pena intentar ser nosotros”, apunta.

Su trayectoria pinta-paredes es relativamente reciente. Comenzó hace unos 4 años, durante la pandemia, en Xochimilco y zona sur de la CDMX, como una estrategia para juntarse con otras personas y “salir del encierro”

“Conocí a mucha gente que pintaba. Me animaron. Me dieron un aerosol y a ver qué salía. Lo primero fue poner Ternura Radikal porque poner mi nombre no era algo que me interesara, como marcar mi territorio y decir yo estuve aquí … no me llamaba tanto”, relata.

Con el tiempo, la T se transformó en una especie de conejo o cangura con mirada retadora.

SALIR DEL ENCIERRO

En esta edición de Juntas Hacemos Más, la interventora urbana “Ternura Radikal” participa junto a dos amigas que también pintan: la “Pájara” (Nadie Nunca Nada) y Michela, con quienes hará una pieza colaborativa.

“Una especie de reja con gárgolas a los lados”, augura sobre lo que harán en su pedazo de muro sobre Avenida Oceanía (colonia Moctezuma 2nda Sección, entre metro Romero Rubio y Flores Magón, CDMX).

“Me parece un espacio muy chido porque transita un montón de gente y las paredes en realidad son bastante grandes. Sí permiten que las participantes nos explayemos un poco en nuestros diseños, no son para nada limitantes en tema, colores, etcétera. Entonces, es un lugar padre para ir a intentar cosas”, opina.

TRA son las 3 letras que abrevian Ternura Radikal en la mayoría de sus experimentos de gran formato, “porque no da tiempo de hacer tantas letras”.

“He estado pensando en las rejas como una metáfora de los límites”, explica sobre la propuesta. “Me gustaría que al intentar colorear un muro hacer que otros piensen también ¿qué son las rejas? ¿para qué sirven las rejas? Como un límite en lo físico/material, pero también los límites que ponemos entre las personas”.

Detrás de esta reflexión, P no pretende emitir juicios sobre si las rejas y sus funciones son buenas o malas, sino compartir con otros una reflexión en la que se encuentra sumergida ahora.

Respecto de lo que suele ser la intención de su pinta y elección de lugares indica que aunque siempre importa la visibilidad, “también importa pasarla bien”.

“La idea es que sean calles visibles, pero personalmente… sobre todo en barrios o más a las afueras de la ciudad, donde la vida es un poco más hostil, pero también ahí habitan otras entidades menos hostiles que necesitan amorcito y apapachos. Roma, Condesa y Polanco no son de mi particular interés”, comparte.

Obra. Otra de las obras de Ternura Radikal.

-¿Qué ofrecen la legalidad e ilegalidad?

“Yo no me dedico a esto para vivir, eso sería importante decirlo”, reitera la panadera.

“Hay gente que sí que vive de pintar y su perspectiva podría ser otra. A mí en realidad me da igual, yo creo que pintar está chido de cualquier manera, creo que defender paredes no tiene ningún sentido”, plantea.

Para ella, la legalidad es un espectro en el que cabe la persona que pone paredes de su casa, hasta los contratos con el gobierno o grandes empresas privadas para hacer muralismo callejero.

“En principio no veo mal ninguno, yo pienso que te dan cosas distintas, tanto de pintar legal como de ilegal”, señala.

Al pensar en los aportes de la ilegalidad, la primera palabra que se viene a la mente es adrenalina, “te da una emoción en la vida que pocas personas tienen”; mientras que lo legal ofrece la posibilidad de experimentar, “me puedo dar mi tiempo para hacer cosas que de otra manera no podría hacer”.

Además, subraya que la diversidad está en la ilegalidad. “Al final, no tienes que pedir permiso: siempre que tengas ganas y algo que decir puedes salir a la calle y pintar. En ese sentido, cualquiera lo puede hacer y eso es lo importante”.

-¿Qué piensas sobre la necesidad de tener espacios de mujeres vs los espacios tradicionales?

“Como en todos los ámbitos, el graffiti puede ser un espacio sumamente machista y violento, pero no necesariamente porque haya hombres, al final las dinámicas machistas se reproducen entre todo tipo de personas”, considera.

Si bien concede que el separatismo es una buena herramienta, P. no la consideraría como una regla en su vida.

“Los espacios de mujeres dan mucha posibilidad de diálogo entre mujeres, sin estar buscando aprobación masculina, etc. También creo que los espacios mixtos te muestran muchas cosas, porque el género es algo que sí nos atraviesa, pero también hay otras cosas que nos unen. Creo que se pierde mucho cuando no se quiere relacionar con otro tipo de gente, que no necesariamente van a ser tus mejores amigos, pero que tienen algo que aportar”, agrega.

Obras. La exposición.

JUNTAS HACEMOS MAS

Desde el pasado jueves 15 y hasta este domingo 18 de mayo, se lleva a cabo la edición CDMX 2025 de este encuentro de Arte Urbano.

Janín Nuz, Aline Apple, Lily Cursed, Muda, Magia, La India, Natsu, Niebla, Áura, Gabi la Bisha, Ella del Bosque, Alina Kiliwa, Gobulva, Kiut, Hashis, Maldita Carmen, Meme y Alibe son algunas, entre muchas otras exponentes nacionales e internacionales, que participan en el evento convocado por Nia Fase y Naths Ice.

Este Festival de entrada gratuita comenzó el jueves con una exhibición de mini espectaculares y graffiti canvas, concluyendo la jornada con sesión musical. Continuó el viernes 16 con una serie de talleres y conversatorios sobre reciclaje, tarjetas pop-up y la importancia de la gestión cultural en “eventos de morras”, en el Centro Cultural Carranza. También hubo intercambio de stickers, bazar e inauguración de “Pinceladas del alma/Raíces y voces”.

A continuación, el sábado y domingo se darán cita más de 100 artistas para inundar la calle de colores.

Será un día de intervención de muros, Batalla de bombas y concierto de rap a cargo de Téknhe Mayahuel, Xat Loca, Mc Yuak, Nik, Niuzet, Meryann Pokxxe, Baby Rebe, Yocko Mc, Leona Alita, Fa Basted, Calypso Tierra, Lei Hasen, Erili, Dama Cabañas, Hija de Aire, y Dj Set: Tampyx Mexican Unity.

