Graciela Iturbide: el Premio Princesa de las Artes recompensa la obra de los fotógrafos de México

Premio. " España, un país que me es cercano al corazón”, señaló Graciela Iturbide. (ERIK S. LESSER/EFE/EPA/ERIK S. LESSER)

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide aseguró este miércoles que la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025 recompensa no solo su “obra individual, sino el conjunto de los artistas fotográficos de México”.

“Con enorme alegría recibí la noticia de que se me concedió el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025. Me honra y me enorgullece y, por ello, siento una profunda gratitud hacia la Familia Real, el jurado del Premio y, en general, hacia España, un país que me es cercano al corazón”, señaló en unas declaraciones remitidas por la Fundación Princesa de Asturias.

El sentido poético de la imagen y la mirada profunda, respetuosa e innovadora de Iturbide fueron reconocidos la semana pasada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025.

La lente de Iturbide ha retratado la naturaleza humana “a través de fotografías cargadas de simbolismo, que crean un mundo propio: desde lo primitivo a lo contemporáneo; desde la crudeza de la realidad social hasta la magia espontánea del instante”, según el acta del jurado, que otorgó este premio por unanimidad.

Su obra combina lo documental con un “sentido poético de la imagen” y a través de su cámara capta la vida cotidiana de México, “con una mirada profunda, respetuosa y evocadora”, añade.

Considerada una de las más importantes fotógrafas vivas del mundo, esta mujer de 83 años nacida en Ciudad de México ha creado a lo largo de más de medio siglo de trayectoria profesional una obra intensa y singular, fundamental para comprender la evolución de la fotografía en su país y en el resto de América Latina.

Es la segunda vez en las 45 ediciones de estos premios que el galardón de las Artes recae en esta disciplina, ya que hasta ahora solo lo había recibido en 1998 el fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado, si bien la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz fue distinguida en 2013 con el de Comunicación y Humanidades.

Telegrama de los reyes de España

Los reyes de España, en nombre de su hija Leonor, Princesa de Asturias, trasladaron a Iturbide su “más sincera felicitación” por la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025.

Según expresaron, se trata de un galardón con el que se reconoce “la profundidad artística de su obra fotográfica, cargada de simbolismo y sentido poético de la imagen con la que ha retratado la naturaleza humana y captado, asimismo, la vida cotidiana de México a través de una mirada sensible, respetuosa y evocadora”.