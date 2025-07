“La buena música popular se convierte en tradicional y eso es lo que hace José Alfredo”

Lengua. Concepción Company Company lleva 9 años hablando de gramática en el Colegio Nacional y consideró que en cada ocasión hay que empezar por preguntarse qué es la gramática. (Colnal)

El ciclo “La lengua de la vida cotidiana” de El Colegio Nacional concluyó con la conferencia-concierto “Lírica y gramática de la canción popular. Homenaje a José Alfredo Jiménez”, a cargo de la lingüista Concepción Company Company y acompañada por la doctora en letras modernas, Paloma Jiménez Gálvez, hija del icónico compositor mexicano.

“Precisamente es esa parte del lenguaje cotidiano que hizo que José Alfredo conquistara al pueblo, que lo enlazó con él, mediante un lenguaje llano y sencillo. Los versos se explican por sí mismos”, planteó Paloma Jiménez Gálvez.

Antes de la intervención de explicación e interpretación musical a cargo de Concepción Company Company y el Mariachi Los Gavilanes de José Alfredo Jiménez, la hija de José A Jiménez compartió con el público los orígenes de su investigación sobre canciones populares.

“Tomar a mi padre como objeto de estudio no fue fácil, pero me salvó el método hermenéutico”, confesó.

Seguirle los pasos al sujeto lírico, sin reflexionar que se trataba de su padre, fue un reto. Sin embargo, Paloma Jiménez Gálvez expresó que al hacer uso de recuerdos y vivencias y narraciones familiares para sustentar hechos que le parecían relevantes, le hizo “entender que tenía la suerte de haber sido parte de la vida y de la historia de mi objeto de estudio”.

Desde su perspectiva, José Alfredo fue peregrino por muchos caminos, “un andariego incansable, que a través de sus letras ha permitido que los oyentes podamos descubrir múltiples senderos”.

Así como recurre a la simbología cósmica o habla de las mujeres como detonadoras de sentimientos, el compositor llegó a ser conocido como el cantor del alcohol, “justamente poco después de que murió”.

Paloma Jiménez Gálvez advirtió que el sendero de la parranda es quizás el más peligroso de los que transitó José Alfredo, “pero el alcohol ha sido un tema que se ha manejado durante todos los siglos. No es algo novedoso, cantarle al alcohol es un tópico ancestral, viejo, muy viejo, viejísimo”.

Apuntó también que lo sagrado y lo profano se tocan en la cosmovisión de este poeta.

“El mundo es a veces cruel y a él venimos a sufrir, pero también a vivir intensamente. Por eso el amor es lo único que puede salvar al hombre de esta condición miserable de criatura temporal. Toda la obra de José Alfredo está entrelazada con el mismo hilo firme y de la mejor calidad. Lo que cambia es el color y las puntadas”, concluyó su participación.

Lengua. José Alfredo fue peregrino por muchos caminos, “un andariego incansable, que a través de sus letras ha permitido que los oyentes podamos descubrir múltiples senderos”, dice su hija Paloma Jiménez.

CONFERENCIERTO

Por su parte, la lingüista y filóloga Concepción Company Company lleva 9 años hablando de gramática en el Colegio Nacional y consideró que en cada ocasión hay que empezar por preguntarse qué es la gramática.

“Es una disciplina que se ocupa de cómo los hablantes ponemos en contexto, en cadenas, palabras. La colocación y contexto siempre tienen significado, no hay nada gratuito en la lengua, nada”, comenzó.

De acuerdo con la especialista, todos necesitamos y hacemos uso de la gramática tanto como José Alfredo.

“Manifestamos con la gramática nuestra simbolización del mundo, la percepción del mundo y funcionamos en el día a día con la gramática. La lengua, que siempre tiene gramática, es una actividad transversal a la vida cotidiana de todo ser humano”.

Aunque parece una obviedad que la lengua es para comunicarnos, Concepción Company Company no se siente tan segura de esa aseveración y plantea que quizás la esencialidad sea que el otro haga lo que yo quiero, le pido o solicito, así como para solidarizarnos con el otro, ya sea de manera positiva o negativa, pues “un insulto requiere solidaridad, porque estoy esperando que el otro me lo me responda”.

La investigadora continuó con la aclaración de dos conceptos similares, pero diferentes: canción tradicional y canción popular. “La buena música popular se convierte en tradicional y eso es lo que hace José Alfredo”, resumió.

En ese sentido, tanto la tradicional como la popular hacen uso constante de ciertas estrategias gramaticales comunes a los dos tipos de lírica y las explotan al máximo, según procedió a explicar.

“La buena lírica, sea popular o tradicional emplean construcciones gramaticales que permiten codificar y poner en lengua situaciones que cualquier ser humano puede experimentar en su vida. Llegan al alma y a la cabeza de cualquiera de nosotros”, apuntó.

Una de las características de la lírica tradicional es el anonimato del autor, quien deja de importar cuando su obra pasa a ser de todos. “Pasa a ser propiedad del pueblo, entra a la memoria colectiva de toda una sociedad. Los dueños del patrimonio lírico somos todos y podemos recrearla, re-emplearla con variantes”, detalló Concepción Company Company

Romances y octosílabos son el género y tipo de verso de la lírica tradicional, así como de la obra de José Alfredo Jiménez, quien también dominó versificaciones más complejas, el uso de impersonales y la personalización, así como apropiación de sabiduría popular a través de frases hechas o refranes. Todas estas, cualidades de la música popular tradicional.

“En las constantes gramaticales, uno es que hacen uso con mucha frecuencia de impersonalidad, nos distanciamos”, ahondó.

Asimismo, “muy frecuentemente emplea verdades generales que están ancladas en el mundo clásico, en el mundo antiguo, repetidas incesantemente, frases hechas y refranes, falsos imperativos -adoramos los falsos imperativos en el español de México- se crean estrategias gramaticales para crear mundos imposibles y con mucha frecuencia, las canciones tienen estrategias de comparación para contraponer un antes que fue mejor”, continuó con el análisis.

Concepción Company Company se turnó con el mariachi para intervenir después de abordar cada característica y destacar que el español tiene la característica de usar impersonalidad total: convierte lo expresado en propiedad de todo y permite compartir la experiencia. “Pero con mucha más recurrencia en el español americano y muy particularmente de México, podemos personalizar, acercar la impersonalidad total”.

“Por supuesto, José Alfredo tranquilamente personaliza la impersonalidad”, lo cual, por cierto es un legado de la lengua árabe que personaliza el mundo meteorológico y eventos totalmente impersonales con mucha facilidad.

“Pero mejor oír de esta personalización del amanecí otra vez entre tus brazos con los gavilanes de José Alfredo. Adelante”, presentó la investigadora.

Los mariachis tocaron “No me amenaces”, “Alma de acero”, “Amanecí en tus brazos”, “Cuando los años pasen”, “Camino de Guanajuato”, “Cuando el Destino”, “Cuatro primaveras”, “Extráñame”, “La noche de mi mal” y “Un día nublado” muy bien recibidas como ejemplos de la conferencia.

“La canción popular, por supuesto, es cultura de todos, para todos, de alto nivel, de bajo nivel, lengua cotidiana con mucha elaboración”, destacó Concepción Company Company

Durante las conclusiones reiteró que la canción y poesía popular está llenas de añoranzas y comparaciones y que José A. Jiménez tiene estructuras gramaticales recurrentes a lo largo de todo su cancionero.

Agregó que “la canción popular es una manifestación de literatura y lírica, es poesía popular apropiada por todos, es uso pleno de gramática, es una libre apropiación, deben pasar al anonimato y todos podemos cantar estas canciones en una disyuntiva de vida o en Garibaldi”.

En esta ocasión, por tratarse de un formato de conferencia-concierto, no hubo ronda de preguntas ni diálogo con el público al terminar el evento. Los Gavilanes de José Alfredo Jiménez concluyeron su participación con “Un mundo raro” y a las peticiones de “otra, otra” respondieron con “El rey” y “Serenata Huasteca”.