“Crónica” recibe hoy el Premio al Mérito Periodístico de la FUL

Jorge Kahwagi Gastine

La Crónica de Hoy recibirá el premio al Mérito Periodístico que otorga la Feria Universitaria del Libro (FUL), de la Universidad Autónoma de Hidalgo, en una ceremonia que se llevará a cabo este lunes 1 de septiembre en el auditorio Josefina García Quintanar, de la UAEH, a las 17:00 horas.

Jorge Kahwagi Gastine, presidente del Consejo de Administración, recibirá el galardón a nombre de la comunidad laboral que conforma el diario, y estará acompañado por el director general, Rafael García Garza, y el editor de las secciones de Cultura y Academia, Adrián Figueroa Nolasco.

El pasado 21, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Octavio Castillo Acosta, explicó que se trata de una distinción que reconoce el esfuerzo del periódico en la promoción de la cultura y trabajo académico, “una labor de la cual somos testigos en la UAEH”. Además, dice, que el galardón fue el resultado de un proceso minucioso del grupo que otorga y valida el premio.

Uno de los meridianos de La Crónica de Hoy es la difusión de las ciencias, la cultura, la educación y ahora fomentar la lectura. Por ello, en su quehacer cotidiano publica entrevistas, investigaciones y lo más novedoso que hay en las ciencias, especialmente los desarrollos e innovaciones en México, para que los lectores tengan información de primer nivel.