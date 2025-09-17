El Museo Nacional de Arte, cerrado por “asuntos internos de operación”

Recinto. El Museo Nacional de Arte. (Eleane Herrera Montejano)

Este miércoles el Museo Nacional de Arte (Munal) amaneció cerrado. Ante las grandes puertas de hierro, turistas confundidos se preguntaron entre sí si estaban en la entrada correcta, algunas personas no se acercaron a preguntar, mientras que otras buscaron explicación con personal del Museo.

“Están revisando asuntos internos para la operación del Museo”, señaló una mujer desde adentro del recinto.

Amablemente, sin ofrecer su nombre, ni portar identificación, la trabajadora del Munal informó que abrirían (probablemente) a las 12h30 o 1pm.

Mientras tanto, un grupo conformado por estudiantes de la UACM que acudían a una visita guiada programada esperaron frente al museo y sentados en las escaleras de la estatua ecuestre de Carlos IV recibieron explicación sobre exposiciones como “Bajo el signo de Saturno” y la arquitectura del Munal.