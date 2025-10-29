SOMA celebra su generación 2023–2025 con una exposición que invita a medir las distancias del arte

Residencias SOMA Foto: Cortesía

En el corazón de la Ciudad de México, el espacio cultural Laguna será sede de “Contar los pasos para medir una distancia”, la exposición colectiva con la que la generación 2023–2025 del Programa Educativo SOMA cierra un ciclo de formación artística. La muestra, integrada por doce artistas, propone un recorrido sensorial y simbólico donde cada paso del espectador redefine la distancia entre lo visible y lo intangible.

Para Laura, integrante del equipo educativo de SOMA, el título nació del propio proceso de trabajo del grupo:

“Los artistas se dieron cuenta de que, para recorrer la exposición en Laguna, hay que caminar; las piezas están distribuidas por todo el espacio. De ahí surgió la idea de contar los pasos como una metáfora de las distancias —físicas, emocionales y creativas— que los separan y los unen como colectivo.”

A diferencia de otras exposiciones, esta muestra no cuenta con una figura curatorial tradicional. En SOMA, la curaduría se construye desde la colaboración entre artistas, quienes deciden colectivamente el concepto, las piezas y hasta la identidad visual. En esta ocasión, el grupo se inspiró en el juego de “serpientes y escaleras”, una dinámica que se refleja tanto en el recorrido por Laguna como en la gráfica de la exposición.

“El espacio influyó muchísimo en las obras. Laguna no es un cubo blanco ni un museo; es un sitio vivo, donde hay movimiento constante, camiones, gente que entra y sale. Los artistas tuvieron que pensar cómo convivir con ese flujo y aprovecharlo para crear piezas que dialogaran con el entorno”, explicó Laura.

Un grupo unido por la experiencia y la diferencia

El Programa Educativo SOMA, conocido por su enfoque colaborativo e inclusivo, se distingue por reunir a artistas con trayectorias, edades y disciplinas diversas. Esta generación, que inició en 2023, se formó todavía bajo el eco de los años de pandemia, lo que marcó su proceso de convivencia.

“Muchos de ellos venían de años de aislamiento. Entrar a SOMA significó volver a aprender lo que implica estar en grupo, compartir ideas y trabajar colectivamente”, añadió Laura. “Tienen perfiles muy distintos: desde quienes vienen de la música o el arte autodidacta, hasta personas con formación académica avanzada. Esa pluralidad es justo lo que enriquece el diálogo.”

De esa diversidad surge una muestra que, más que exhibir resultados, revela los procesos detrás del arte contemporáneo. Esculturas, instalaciones y ejercicios de ficción visual se despliegan por todo Laguna, invitando al público a jugar, observar y cuestionar.

El arte como diálogo abierto

Durante el periodo de exhibición, “Contar los pasos para medir una distancia” ofrecerá un programa público que incluye talleres, charlas y presentaciones que expanden las reflexiones de la muestra. Los artistas realizarán visitas guiadas todos los miércoles y sábados, y se presentará una publicación especial diseñada por los propios egresados.

Entre las actividades destacan:

“Stop, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que soy yo” , taller de la artista Carolina Berrocal (4 de octubre).

, taller de la artista (4 de octubre). “Compro, vendo y cambio por igual” , conversación con Vivian Abenshushan y Nicolás Pradilla (11 de octubre).

, conversación con y (11 de octubre). “Naranja dulce limón partido” , una experiencia culinaria guiada por Sofía Olascoaga (15 de octubre).

, una experiencia culinaria guiada por (15 de octubre). “Contar los papelitos para medir una panza”, performance de Piolinda Marcela (24 de octubre).

Todas estas actividades son gratuitas y buscan romper la idea de que el arte contemporáneo es inaccesible. “Nos interesa que el público entienda que hay muchas maneras de mirar el mundo a través del arte. Queremos derribar ese muro entre el artista y el espectador”, señaló Laura.

Un cierre simbólico en movimiento

La exposición marca el fin del ciclo formativo de la generación número 13 del programa de SOMA, y representa también un regreso a las colaboraciones con espacios externos.

“Desde hace seis años hacíamos las exposiciones dentro de SOMA. Volver a un espacio como Laguna ha sido un reto y una oportunidad. Nos dieron total libertad para intervenir y proponer, lo que ha hecho que esta muestra tenga una energía especial”, concluyó.

“Contar los pasos para medir una distancia” estará abierta al público a partir del 27 de septiembre en Laguna (Dr. Lucio 181, Col. Doctores, Ciudad de México). Las actividades paralelas se extenderán hasta finales de octubre.

Más información y actualizaciones pueden consultarse en @SOMAMéxico y en el sitio web somamexico.org.