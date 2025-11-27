EL Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo presenta la exposición “Kati Horna. La mirada puesta en página”

Muestra. Una de las obra de Katia Horna. (INBAL)

Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, en colaboración con el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (CENIDIAP), presentan la exposición “Kati Horna. La mirada puesta en página”.

La muestra ofrece por primera vez una amplia selección del fondo fotográfico de Horna, resguardado por el CENIDIAP desde 1986, y propone un recorrido por su mirada como fotógrafa, editora visual y figura clave en la historia cultural y artística del siglo XX.

Paola Uribe, una de las curadoras, comenta que la exposición reúne más de cien piezas procedentes tanto del acervo del CENIDIAP como del archivo personal de la artista. Entre ellas se incluyen retratos, fotografías arquitectónicas y diversos materiales gráficos, como las revistas Mujeres, Diseño y México/This Month, en las que participó.

El conjunto ofrece una mirada más íntima a su obra y figura. Entre las fotografías sobresalientes se encuentran los retratos de María Félix (1963), Rita Macedo (1959), Maka Strauss (1960) y Cordelia Urueta (1960).

Kati Horna (Szilasbalhás, Hungría, 1912 – Ciudad de México, 2000) fue una fotógrafa que vivió y documentó algunos de los momentos más intensos del siglo XX. Su cámara retrató no solo la guerra y el exilio, sino también la vida cotidiana, la experimentación artística, la arquitectura moderna y la vida cultural de su tiempo. Vivió en México desde 1939 y colaboró con revistas como Todo, Mapa, Tiempo, Mujeres: Expresión femenina y S.Nob, dejando un archivo visual profundo, sensible y crítico.

La exposición se articula en cuatro ejes temáticos: Redes y procesos editoriales, Objetivista y experimentación, Arquitectura insólita y Sucedió en Coyoacán, a partir de los cuales el equipo curatorial invita al público a explorar las fotografías y los procesos detrás de su publicación. Al exhibir hojas de contacto, marcas de edición, secuencias visuales y materiales editoriales, la muestra destaca a Horna como una figura clave en la historia visual, entre el fotoperiodismo, la experimentación estética y el compromiso social.

Paulina Villaseñor, otra de las curadoras, explica que la exposición presenta a Kati Horna desde una faceta más experimental y vanguardista, buscando que el público conecte con ella de manera más íntima. “Nuestra visión de Kati destaca los retratos de mujeres escritoras, pintoras y fotógrafas, otorgándoles un protagonismo fundamental dentro del arte”, señala.

Asimismo, invita al público a acercarse a la muestra, pues genera preguntas e investigación sobre Kati, lo que permitirá conocerla desde diferentes ángulos. También habrá talleres y actividades.

Con la exposición, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y el CENIDIAP rinden homenaje a una artista que supo ver y narrar el mundo con sensibilidad, inteligencia y profundidad.

La muestra estará abierta a partir del 29 de noviembre de 2025 al 11 de abril de 2026, en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (Diego Rivera 2, colonia San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México).

El museo abre de martes a domingo, de 10 a 17:30 h. La entrada general es de 40 pesos; estudiantes, maestros y personas adultas mayores con credencial vigente pueden ingresar de forma gratuita.