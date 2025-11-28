El cuerpo como ojo digital

Argernetic Arriba: Tres vistas de CO ‘ MA; Abajo: Vista lateral y secuencial de Grisailles… tres combinaciones de Palimpsest, un detalle pictórico e impreso de una obra de CO ‘ MA y Capouet filmando a Jun Tiburcio con apoyo en 2017 de la Fundación Casa Proal.

Sébastien Dosantos Capouet (Bruselas 1989) presentó CO , MA, en Espacio Báltico, (18Oct-22Nov,2025), siendo su proyecto más grande a la fecha curado por Anna Dusi.

Ya sea al realizar cortometrajes del antiquísimo Carnaval de Binche en Bélgica o la Celebración del Día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la comunidad Totonaca de Talaxca, Veracruz, donde danzantes acompañan a la virgen con la Danza de los Negritos; Capouet —quien no es antropólogo o etnógrafo— se acerca a los personajes Gilles de Binche, al lenguaje Totonaco-Tepehua o al poeta Jun Tiburcio desde el misterio y distancia cultural de la secuencia, ritmo y movimiento de la cinematográfia occidental.

“Iniciado” por Julien Devaux y Michel Blancsubé, Capouet presentó el proyecto Grisailles Nudos de Picos y Otras Retículas, (23Jun-22Jul,2019), mural secuencial en el departamento de Devaux en la Colonia Roma, y que amplió en México la ruptura de Capouet entre pintura y fotografía, búsqueda que incluye proyectos en Casa Wabi, 2021, CAM Galería, 2023, o la Bruthaus Gallery de Bélgica, 2018. Acompañado de la publicación, Palimpsest, 2014, este mural en blanco y negro contiene misteriosos personajes pseudo etnográficos evocadores de aquellos de Binche o la sierra Totonaca; y en la lógica combinatoria de las 49 imágenes que se mezclan al solaparse sus páginas, Palimpsest, representa la raíz fundamental de CO , MA en Espacio Báltico.

Al alternar capas de pintura aplicada a mano con impresiones y realizar sutiles improntas pictóricas sobre sus fotografías, Capouet cubrió la parte trasera de sus cuadros con cartoncillo espejo tornasol, creando en sus reflejos distorsiones de forma y color y transformando a sus 20 lienzos colgados un escenario donde el espectador al transitar o el artista al filmar tornan el mirar un acto corporal y la ruptura entre pintura y fotografía una aleatoria coreografía cinematográfica. Anticipado en fusionar foto y pintura por Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Yasumasa Morimura, etc. Sébastien Capouet es junto a Beatriz Ezban (Ver Artgenetic 26Abr,2025), de los artistas que están renovando desde México la pintura en la era digital.

