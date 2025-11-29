FIL de Guadalajara El escritor franco libanés Amin Maalouf. (FIL de Guadalajara)

El escritor franco libanés Amin Maalouf recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025, durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en du edición 39.

Al recibir el premio, Maalouf expresó su alegría por recibir el galardón, que consideró uno de los más prestigiosos que existen.

“Creo que en nuestra era, es una época en la que la literatura es probablemente más importante que en cualquier otra. El progreso de la humanidad le ha permitido avanzar en muchas áreas, pero lo que no ha avanzado lo suficiente es, en realidad, en las relaciones entre los diferentes componentes de la humanidad. Creo que la literatura tiene el papel de prevenir esto”, dijo.