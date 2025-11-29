Antonio González de Cosío: la moda como identidad, cultura y camino personal

Para Antonio González de Cosío, la moda no es un disfraz, ni un escaparate, ni un simple gesto de vanidad. Es un territorio íntimo donde confluyen educación, criterio, vivencias y elección personal. Y ese es, justamente, el corazón de Más allá del estilo –publicado por Editorial Océano– su sexto libro, mismo que estuvo presente en la FIL.

En el caso del escritor, la moda no comenzó como un canon rígido ni como una vocación precoz al estilo de Yves Saint Laurent. Sin embargo, desde muy joven sintió fascinación por la ropa, los accesorios y su capacidad para transformar la identidad y el estado de ánimo. “La moda te da alegría, te diferencia y te permite decir quién eres sin hablar”, afirma.

Aunque su formación académica fue en literatura y actuación, el periodismo lo llevó de forma casi accidental a la escritura de moda. Su primera oportunidad llegó en el desaparecido periódico Novedades, donde inició escribiendo crónicas frescas y despreocupadas. Ese tono, distinto al tradicional, abrió puertas a nuevas colaboraciones: Diario de México, la revista Él, Vogue, Harper’s Bazaar, Marie Claire, In Fashion y finalmente a la posición de editor de moda corporativo en Editorial Televisa.

Su salto a Barcelona marcó un parteaguas personal y profesional. Tras años de relación a distancia, decidió mudarse para casarse con su pareja y, desde ahí, continuó vinculado al medio editorial. Pero la distancia también le permitió explorar un nuevo camino: la escritura de libros. El primero, realizado junto a Lucy Lara, nació casi como un acto de resistencia ante el cierre de la revista In Fashion. Fue un éxito inmediato y se convirtió en best seller, abriendo la puerta a una trayectoria que hoy suma seis títulos, incluido Más allá del estilo.

Para González de Cosío, la moda es cultura, expresión y una herramienta política y social. “Cuando haces consciente lo que te pones, deja de ser frívola”, explica. Cree firmemente que quienes “no encuentran su estilo” en realidad no se han detenido a analizarse: cada elección diaria —del color de los labios al perfume— forma parte de una identidad visual que puede fortalecerse con introspección, autocrítica y observación del entorno.

Sobre el papel de las redes sociales, reconoce que generan ruido, pero también democratizan la conversación. La pertenencia a un grupo es natural, dice, sobre todo en la juventud. Sin embargo, insiste en la importancia del criterio propio: saber a quién escuchar, qué adoptar y qué descartar. “Incluso con mi libro”, comenta, “lo ideal es que el lector decida qué le sirve y qué no”.

Más allá del estilo, su más reciente publicación, condensa años de experiencia, análisis y una visión madura de la moda como lenguaje personal. Para él, escribirlo fue un ejercicio de reflexión profunda que combina su trabajo editorial con su faceta como novelista. Una obra que invita no a seguir reglas, sino a conocerse para vestir —y vivir— con autenticidad.

Durante la conversación, el escritor y experto en moda explica que el estilo no comienza con las tendencias, sino con la autonomía: saber en qué creer, a quién escuchar, qué tomar y qué descartar. En un mundo saturado de opiniones, unboxings y ruido digital, asegura que el verdadero reto no es seguir reglas rígidas, sino aprender a identificar voces con sustento, personas que aporten información real y no solo acumulen seguidores.

“Puedes decidir no ir con la borregada—y es absolutamente válido—o puedes querer pertenecer, pero bajo tus propias reglas”, afirma. Para él, el estilo es una herramienta que se construye con criterio, y que se usa con libertad. Incluso recuerda el consejo del autor del prólogo de su libro: “No le hagan caso a nada de lo que dice; úsenlo como referencia y luego hagan lo que les dé la gana”. Esa, dice, es la clave: apropiarte de la información al punto de decir “entiendo tu propuesta, pero no estoy de acuerdo”.

Un libro que busca no repetirse

Sobre cómo decidió qué incluir en este nuevo volumen, González de Cosío reconoce que la selección nació de su experiencia de vida, de volverse más analítico gracias a la ficción —su cuarto libro es una novela inspirada en la moda— y de haber vivido en lugares tan distintos como Asia o Suiza. La observación cultural, dice, le abrió nuevas perspectivas para hablar del estilo desde rincones poco tradicionales.

Una de sus reglas al escribir este libro fue no decir nada que ya hubiera dicho antes. Por ello, aunque incluye pequeños resúmenes de temas básicos —morfología, colores, proporciones—, se enfocó en ampliar el estilo hacia territorios cotidianos: el uso del teléfono, la conducta en sociedad, las redes sociales, la convivencia, la forma de regalar, de poner una mesa, de transitar en el espacio público sin invadir a los demás.

Porque para él, el estilo también es educación, consideración y saber estar.

La invitación a comportarse… también con estilo

González de Cosío dedica un capítulo completo al modo en que nos relacionamos en la vida digital. Habla de trolls, haters y el daño que puede causar la burla constante. “Esto se volvió un patio de escuela que hace muchísimo daño”, advierte. Su invitación es doble: protegerse de la violencia digital, y, sobre todo, no ejercerla. “No te hace cool ser un hater”, resume.

El estilo a lo largo de la vida

Otro eje del libro aborda la edad. En tiempos de inclusión, diversidad y rechazo al edadismo, afirma que no existe una edad para verse bien. Desde los niños que ya expresan su gusto propio hasta quienes atraviesan etapas de madurez, el estilo es una forma de vitalidad. “Arreglarte te vivifica”, dice. “Si te sientes mal, vístete bien”. Para él, perfumarte, peinarte o ponerte algo bonito no es para gustarle a otros: es para gustarte a ti primero.

Solo desde ahí —desde esa autoafirmación— puede surgir la imagen que proyectas al mundo.

Una guía abierta para cualquier persona

González de Cosío asegura que Más allá del estilo es un libro para todo público. No exige haber leído sus obras anteriores, y cada lector encontrará capítulos con los que se identifique más que con otros. “Todo habla de la persona que eres”, dice. Y justo por eso, su propuesta va más allá de la ropa o el maquillaje: es una mirada completa sobre cómo construyes tu presencia en el mundo.

La presentación se lleva a cabo hoy a las 20:00 horas en la Sala 2. Un encuentro ideal para quienes quieran entender el estilo como algo más profundo que la apariencia: una forma de habitar la vida.