El Cenart presenta la exposición “Diversxs & unidxs, de lo individual a lo colectivo”

Muestra Una de las obras de la exposición. (Cenart)

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) abrirá la exposición Diversxs & Unidxs, de lo individual a lo colectivo, una muestra binacional que celebra las múltiples voces y estéticas del arte urbano contemporáneo de Chile y México.

Esta exhibición se realiza en el marco del Congreso URBARTE 2025, y como resultado de una colaboración activa entre Fundación Lira Arte Público (Chile), la Universidad Rosario Castellanos, el Cenart, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM-INAH), la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” del INBAL y 3scala Boutique Creative Agency.

Curada por Esteban Barrera Olmedo y con la co-curaduría de Humberto Reyes Méndez, la exposición reúne obras de caballete y taller de artistas que, si bien se han forjado en el muro y el espacio público, trasladan ahora su lenguaje visual a un entorno interior. Esta muestra conserva la potencia del arte callejero, pero resignifica sus soportes para convertirse en una vitrina colectiva, íntima y profundamente simbólica.

Desde Chile participan Estoy, Stfi, Giova, Tikay, Moff y el maestro Alejandro “Mono” González, ícono del muralismo latinoamericano. Desde México, se integran Humo, Peque, Skecht, Koka y Ene Méndez, artistas fundamentales que transitaron del graffiti a una práctica muralista de fuerte carga estética y social.

La exposición destaca la diversidad generacional, técnica, temática y discursiva como una fortaleza de nuestras culturas: lo ancestral y lo contemporáneo, lo político y lo poético, lo femenino y lo masculino, convergen en un relato común que abraza el espacio público como lugar de transformación, memoria y encuentro.

Diversxs & Unidxs no es solo una muestra de obras: es un manifiesto visual sobre el arte urbano como patrimonio vivo, herramienta de cohesión social y puente entre pueblos. En esta galería colectiva, el muro se vuelve símbolo y archivo, y la ciudad, un lienzo compartido.