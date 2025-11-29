La FIL es un logro de muchas regiones y naciones de todo el mundo que vienen a compartir literatura y cultura: Karla Planter Pérez

FIL Karla Planter Pérez, rectora de la Universidad de Guadalajara. (UdeG)

Con un discurso sobre la necesidad de emparejar nuestra evolución mental y moral con el desarrollo científico y tecnológico, el escritor y periodista Amin Maalouf (Beirut, 1949) recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025.

Así comenzó oficialmente la 39° Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Las autoridades de la FIL, así como del gobierno local y federal, se sentaron en una larga mesa, frente a la audiencia del abarrotado Auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara, entre invitados especiales como Rigoberta Menchú (Premio Nobel de la Paz 1992) y Venkatraman Ramakrishnan (Premio Nobel de Química 2009).

“Tenemos cerca de 3000 periodistas acreditados en la feria”, indicó la directora general de la FIL GDL, Marisol Schulz Manaut

Destacó que en esta edición habrá reconocimientos y homenajes,como un reconocimiento al escritor Gonzalo Celorio, María Victoria Díaz Ruiz recogerá el Premio de Literaturas Indígenas de América y un homenaje a la recientemente fallecida científica y Premio Crónica, Julieta Fierro.

Por otra parte, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon hizo una aparición especial para anunciar que se otorga la certificación “Hecho en México” a la FIL, primero que se hace conforme a la ley y las normas vigentes para un proceso y no un producto.

BARCELONA INVITADO ESPECIAL

“Durante 9 días, Jalisco es noticia para el resto del planeta, lo que ocurre en el mundo se muestra aquí y nos convertimos en epicentro de una aldea global cuyos habitantes comparten en tiempo real una misma sensibilidad”, celebró Karla Planter Pérez, rectora de la Universidad de Guadalajara.

Recordó que este evento es un logro de muchas regiones y naciones de todo el mundo que vienen a Guadalajara a compartir literatura y cultura.

El presidente de la FIL GDL, José Trinidad Padilla López resaltó que el slogan de esta Feria es “Vindran les flors/Vendrán las flores” en honor al invitado de honor y el alcalde de Barcelona recordó que México fue el único país que no reconoció a la dictadura de Franco, motivo para reconocer y enorgullecerse de estar aquí.

Asimismo destacó que el Boom Latinoamericano tuvo como sede Barcelona, donde el genio de Carmen Ballcels los impulsó al mundo.

Al terminar la ceremonia, el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro dio la declaratoria inaugural y, aunque las actividades comenzaron desde el viernes 28 de noviembre, pasando por poco las 12 del día viernes 29 se abrió oficialmente la 39° Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

CANCELACIÓN

En el primer día de la FIL Guadalajara tenía que presentarse la escritora nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, una de las personalidades invitadas más destacadas de esta edición, pero -aparentemente por cuestiones de salud- no pudo llegar a México y su participación fue oficialmente cancelada.

El equipo interno de la FIL está a la espera de una confirmación para agendarla nuevamente en los próximos días, pero no hay ninguna certeza.

Para más información sobre la FIL 2025 ingresa en https://www.fil.com.mx/ donde podrás revisar las actividades que se realizan, algunas de las cuales se transmiten en vivo desde Youtube.