Mauricio Guerrero presenta “Un nahual en el imperio”: la migración contada desde adentro

Mauricio Guerrero se define, ante todo, como periodista. Con una trayectoria que inició en México y que continuó en Nueva York como corresponsal de Notimex en Naciones Unidas durante una década, Guerrero ha construido una carrera marcada por el rigor, la investigación y una mirada crítica sobre la migración mexicana. Tras el cierre de la agencia, continuó escribiendo para diversos medios en Estados Unidos, donde destaca la diferencia fundamental con el periodismo mexicano: el estricto proceso de verificación de datos que robustece cada artículo.

P

Su interés por la migración lo llevó a estudiar dos maestrías —una de ellas en Estudios Internacionales sobre Migración— y actualmente cursa un doctorado en Sociología, también orientado a ese tema. Esa doble perspectiva, académica y periodística, es la base de su reciente libro sobre Jaime Lucero, líder migrante y filántropo poblano.

Guerrero conoció a Lucero en 2009, cuando éste ya era una figura relevante entre la comunidad mexicana en Nueva York. Primero desde la filantropía y luego desde el impulso político, Lucero construyó un movimiento que, en palabras del autor, pasó de ser un proyecto “romántico” a convertirse en una fuerza con representación legislativa real: diputados y una senadora migrante electos en 2021 y 2024.

El libro, “Un nahual en el imperio” publicado por Grano de Sal, nació de más de cien horas de entrevistas, así como de conversaciones con miembros de la comunidad y visitas a la Mixteca poblana —en específico, a la ranchería Azteca Poblana, lugar de origen de Lucero—, lo que permitió a Guerrero comprender de primera mano el contexto social, cultural y económico de esta diáspora.

Para organizar la enorme cantidad de información reunida, Guerrero optó por una estructura que combina narración cronológica —desde el cruce indocumentado de Lucero por el río Bravo— con capítulos que aportan contexto académico y datos sobre la migración. Esta arquitectura final se trabajó en conjunto con el editor Tomás Granados-Salinas, de Grano de Sal.

De corresponsal a autor: el encuentro con Jaime Lucero

El personaje central de su libro, Jaime Lucero, llegó a su vida en 2009, cuando Guerrero cubría la comunidad mexicana en Nueva York. Líder comunitario, filántropo y fundador de Casa Puebla, Lucero había comenzado a impulsar la participación política de la diáspora poblana. En 2019, ambos coincidieron en la idea de documentar ese movimiento, no como biografía, sino como relato colectivo. La pandemia pausó el proyecto, pero al retomarlo en 2024 —ya con migrantes ocupando diputaciones y un escaño en el Senado— el contexto había cambiado y el libro tomó una nueva dimensión.

Para escribirlo, Guerrero reunió más de cien horas de entrevistas con Lucero y habló con numerosas voces de la comunidad. También viajó a la Mixteca poblana para comprender los orígenes de su protagonista y el contexto que define a miles de migrantes que hoy habitan Nueva York, epicentro de esa diáspora.

Estructura, cosmovisión y la figura del nahual

El libro intercala capítulos narrativos con otros de corte analítico y académico. Guerrero inicia con la travesía indocumentada de Lucero cruzando el río Bravo —sin saber nadar— como símbolo del riesgo y la resiliencia migrante. La presencia del nahual en el título alude a la cosmovisión indígena que Lucero porta consigo: una forma de entender el mundo desde lo comunitario, en contraste con la cultura individualista estadounidense. Para Guerrero, esa raíz explica la responsabilidad moral que Lucero siente hacia quienes lo ayudaron a prosperar.

Migrante que escribe sobre migrantes

Guerrero reconoce que su experiencia personal también atraviesa el libro. Aunque llegó a Estados Unidos con visa y hoy vive con documentos en regla, advierte que su realidad se distancia mucho de la mayoría de los mexicanos indocumentados. Ese contraste lo llevó a comprender los “dos Méxicos” que coexisten en Nueva York: quienes migran por elección y quienes son expulsados por violencia, pobreza o falta de oportunidades.

Esa consciencia, dice, lo obliga a contar historias que rara vez ocupan espacios centrales en el imaginario mexicano. “La clase media en México no entiende realmente la vida del migrante en Estados Unidos”, afirma.

Migración, política y urgencia histórica

Guerrero sitúa su libro en dos coyunturas cruciales. La primera: el ambiente hostil hacia los migrantes bajo la administración de Donald Trump, que ha militarizado la política migratoria y profundizado la criminalización. La segunda: la discusión actual en México sobre la reforma electoral, que podría eliminar la figura que permitió la llegada de diputados y senadores migrantes al Congreso.

El autor subraya que, aunque la representación política no solucionará todo, sí es una herramienta simbólica y práctica para que los migrantes dejen de ser vistos solo como remitentes de dinero y comiencen a reconocerse como ciudadanos con derechos.

¿Cómo involucrarse desde México?

A quienes no han migrado pero desean apoyar, Guerrero sugiere presionar a los partidos políticos, informarse, cuestionar discursos estigmatizantes y convertirse en eco de las inquietudes de familiares o conocidos radicados en Estados Unidos. “Los migrantes también aportamos a esta sociedad. Somos seres humanos complejos, no solo cifras de remesas ni víctimas silenciosas”, subraya.

Un libro para todos

Aunque aborda temas complejos, Guerrero asegura que escribió su libro para un público general. Su experiencia como autor de ficción lo ayudó a darle ritmo, claridad y una lectura que resulte disfrutable. Su intención: abrir una ventana honesta y sensible a la vida de quienes sostienen, desde la vulnerabilidad y el esfuerzo, una de las comunidades más importantes de México en el extranjero.