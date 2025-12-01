La FIL de Guadalajara dice adiós a Mario Vargas Llosa, “fuente inagotable” de literatura

Vargas Llosa. De izquierda a derecha el escritor español Javier Cercas, el escritor cubano Leonador Padura, la directora editorial de Alfagura, Pilar Reyes; la directora general de la FIL, Marisol Schulz, y el periodista español Xavi Ayén posando durante un homenaje póstumo al escritor peruano Mario Vargas Llosa. (EFE)

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, oeste de México, despidió este domingo al escritor peruano Mario Vargas Llosa, a quien se celebró como una “fuente inagotable” de literatura y autor de “al menos seis obras maestras”, además de un visitante asiduo de la mayor feria del libro del mundo en español.

“Es un señor que escribió, al menos, cinco o seis obras maestras indiscutibles (‘La ciudad y los perros’, ‘La casa verde’, ‘Conversación en la Catedral’, ‘La tía Julia y el escribidor’, ‘La guerra del fin del mundo’, ‘La Fiesta del Chivo’). Una de los grandes lenguas de nuestra lengua, y probablemente de cualquier lengua”, afirmó el escritor español Javier Cercas.

En ese sentido, el autor de ‘Soldados de Salamina’ remarcó que la envergadura del Nobel de 2010, fallecido en abril de este año en Lima, es tal que “aún es pronto para ver el significado que ha tenido para la cultura” en español ya que no hay sólo uno sino “muchos Vargas Llosa”.

Además de Cercas, la conversación, bajo el título de ‘El privilegio de apagar la luz’, contó con la participación de Pilar Reyes, editora de Vargas Llosa; Marisol Schulz, directora de la FIL y su editora en México; y el cubano, Leonardo Padura.En su intervención, Padura destacó que casi todos los escritores latinoamericanos “bebimos de esa fuente inagotable que era Vargas Llosa”.

“Cada vez que voy a empezar una nueva novela, me vuelvo a leer Conversación en la Catedral. Yo no pudiera escribir como escribo sin leer a Vargas Llosa, me enseñó que la novela es la estructura”, sostuvo el autor de ‘El hombre que amaba a los perros’.“A Vargas Llosa la inmortalidad le llegó, una cosa que ocurre pocas veces, antes de morirse”, sentenció.

Finalmente, Schulz destacó, además, la gran cercanía de Vargas Llosa con la FIL de Guadalajara, adónde acudió en numerosas ocasiones y dio unas muestras de “generosidad sin fin”.Recordó, en concreto, cómo una vez le hizo escabullirse con él de una comida en su honor en Guadalajara para ir a escuchar mariachis en Tlaquepaque, un pueblo mágico a las afueras de la capital de Jalisco.

En su edición 39, la FIL contará con la presencia de 800 autores y autoras, entre ellos el francolibanés Amin Maalouf, quien recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, así como el cubano Leonardo Padura, la española Rosa Montero, la uruguaya Fernanda Trías y el salvadoreño Horacio Castellanos Moya, entre otros.

Este año, la feria espera la asistencia de alrededor de 900.000 visitantes y prevé 635 presentaciones de libros en diversos géneros y temáticas.