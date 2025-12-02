Serrat: “A la FIL de Guadalajara si no me hubieran invitado, me hubiera invitado yo mismo”

FIL de Guadalajara “¿Por qué estoy aquí hoy? Pues mire, porque quería estar en Guadalajara. Es decir, que aseguro que no hay otra razón. Quería estar aquí y aprovechando que mi ciudad, Barcelona, de la cual soy hijo y también soy padre, forma parte de esta delegación que ha venido a celebrar esta Feria. (UdeG)

El barcelonés más esperado de la delegación invitada de honor a la 39° Feria Internacional del Libro entra a donde ya lo esperan más de 100 representantes de medios de comunicación desbordando los asientos, sentados en el suelo, pegados a las bocinas o subidos en sillas para ver y grabar por encima de los compañeros.

Este viernes 5 de diciembre, Joan Manuel Serrat recibirá el Doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Guadalajara, reconocimiento que también se entregará al escritor cubano Leonardo Padura, al arquitecto suizo Peter Zumthor y al periodista argentino Martín Caparrós.

Tan solo con estar aquí, Joan Manuel Serrat satura la sala de prensa, al punto en que no hay entradas ni salidas durante una hora, mientras responde a preguntas de todo tipo de medios de comunicación.

“La verdad es que yo preferí hacer una conferencia de prensa primero para sacarlo de encima todos juntos y pedí que seamos pocos. Luego me di cuenta de la tontería que había dicho tratándose del país en que se trata, de las circunstancias que siempre rondan y de cuáles son mis obligaciones”, son las primeras palabras que dirige a los periodistas mexicanos.

“Agradezco mucho la presencia de todos y cada uno de ustedes, que me permite después de mucho tiempo de no conversar directamente tener un ratito para una charla extendida, tranquila y lo más amable que se pueda”.

Por su parte, además de disculparse por el retraso para llegar a la conferencia -”hemos hecho muy pocos metros pero llegar hasta aquí realmente ha sido complicado, muchas fotos”-, la comisaria del programa de Barcelona en la FIL GDL, Anna Guitart destaca que para el compositor, músico y cantante era importante venir a este evento “a contar que él es de Barcelona, que él quiere mucho a la ciudad y a mí me parece que no podíamos tener un embajador mejor”.

Sin más presentación, comienzan las preguntas.

-¿A qué no le cantaría?, lanza Carolina López Hidalgo y Serrat contesta con naturalidad poética: “Se llega esta vida cantando y cantando me gustaría que me despidieran también. Todos merece ser cantado y todo se puede cantar. ¿Por qué no?”

Para él, la canción es una forma de expresarse, una manera de comunicarse, algo que compartimos.

Eventualmente, surge la duda de por qué aceptó venir a Guadalajara, después de mucho tiempo alejado del foco.

“Yo me muevo por el instinto y por la razón. Las dos cosas me interesan igual. No desprecio ni lo uno ni lo otro, es más, creo importante moverse con ellas dos y tomar decisiones en función de ambas cosas”, explica el catalán.

“Quería decir que en la decisión que tomé de abandonar los escenarios como artista, con todas las complicaciones, deberes y obligaciones que esto conlleva, hay unos hechos razonables y razonados y otros que incluso yo mismo llego a ignorar, pero que el instinto me dice que tome”, ahonda.

“¿Por qué estoy aquí hoy? Pues mire, porque quería estar en Guadalajara. Es decir, que aseguro que no hay otra razón. Quería estar aquí y aprovechando que mi ciudad, Barcelona, de la cual soy hijo y también soy padre, forma parte de esta delegación que ha venido a celebrar esta Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, porque si no me hubieran invitado, me hubiera invitado yo mismo”, agrega.

MÁS SERRAT

A lo largo de la FIL GDL 2025, Joan Manuel Serrat participará en el programa “FIL Joven”, con la actividad Mil Jóvenes con Joan Manuel Serrat, acompañado del escritor Benito Taibo el jueves 04 de diciembre a las 4pm, en el Auditorio Juan Rulfo de la Expo Guadalajara.

Asimismo, participará en la presentación de “Y uno se cree” (Alfaguara, 2025) del escritor Jordi Soler, quien narra su amistad con el cantautor catalán, así como la aventura de escribir una canción a cuatro manos con él.