Cenart presenta la muestra “Horizonte interrumpido”, de estudiantes de la Texas Tech University

Texas Una de las obras de la muestra. (Cenart)

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) presenta Horizonte interrumpido: gestos humanos en colaboración con la Escuela de Arte de la Universidad Texas Tech, una exposición curada por Ghi Fremaux, Klinton Burgio-Ericson y Gilberto Corona que reúne obras recientes de estudiantes de artes visuales de la Texas Tech University (TTU).

La muestra propone una reflexión sobre el horizonte como símbolo de posibilidad y límite: el lugar donde la tierra y el cielo se encuentran y donde la imaginación se despliega, pero también donde las creaciones humanas interrumpen esa continuidad. Las obras seleccionadas indagan en las formas en que el horizonte revela tanto nuestro impulso de imaginar como las fronteras que definen la experiencia humana.

Los horizontes en esta muestra son tanto conceptuales como literales: horizontes de la identidad, del conocimiento y de la representación. La obra de arte puede alterar estos marcos conceptuales y desafiarnos a pensar sobre sobre las topografías aparentemente estables de nuestra mente. La exposición se articula en torno a cuatro operaciones o interrupciones activas que atraviesan las obras de los artistas participantes.

Encierro, que señala los límites físicos y conceptuales del potencial aparentemente infinito de los horizontes abiertos, que tanto nos protegen como nos sofocan en sus restricciones.

Materialidad, que porta una cierta agencia para afectar el mundo y una resistencia obstinada frente a la fugacidad del horizonte como fenómeno.

Inversión, que pone lo que está debajo del horizonte, por encima de él y lo que es interior hacia el exterior, invirtiendo jerarquías y expectativas.

A medida que el público recorre la exposición, se propone una reflexión: ¿de qué manera las obras de arte en esta exposición alteran nuestros múltiples horizontes?

Los artistas participantes en la muestra son: Ashleigh Adams, Lara Sofía Bravo, Zoe Caskey, Jane Charpentier, Claire Duncan, Faith Eleby, Zoe Glover, Madelyn Hopper, Izabella Johnson, Samantha Jurney Griego, Courtney Juen, Katrina E. Macías, Hunter Marze, Daniel Mensah, Joshua Mokry, Megan Redekopp, Anahita Salarian, Louis Sánchez Sauceda, Grace Skinner, Rylee Tucker, Kahsandra Williams y Kirstyn Wright.

Horizonte interrumpido fue concebida y diseñada específicamente para la Galería Central del Cenart y constituye el primer esfuerzo de la Escuela de Artes de la Texas Tech University por comisariar y presentar una muestra de trabajo estudiantil en un recinto internacional.

La muestra Horizonte interrumpido: gestos humanos abrirá el 10 de diciembre en la Galería Central, donde permanecerá en exhibición hasta el 15 de febrero de 2026, de miércoles a domingo, de 10:00 a 17:30 horas. La entrada es libre. Para más información consulta la página cenart.gob.mx.