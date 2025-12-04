El cuento es un relámpago que de repente ilumina en la noche algo que entre-ves: Ethel Krauze

Udlap Martín Sánchez, Ethel Krauze, Oswaldo Escaolona y Grabriel Wolfson en la mesa l donde se habló de literatura y se entregó premio de cuento de la UDLAP. (Eleane Herrera Montejano)

Antes de hacer la entrega oficial del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2025 al escritor Oswaldo Enrique Escalona Ramos, la escritora y presentadora mexicana Ethel Krauze bromeó sobre su próximo cuento.

“Vas a hacer un cuento de este momento, ¿verdad? Vas a ver que sí”, a lo que el galardonado respondió: “No, nadie lo creería. No tendría mucha verosimilitud que todo esto esté pasando” mientras se rió, tímido, frente al público integrado por personalidades como el editor y escritor Alberto Ruy-Sánchez y el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

“A lo mejor vas a hacer un cuento sobre un hombre que por diferentes razones queda con un micrófono, se convierte en un micrófono”, insistió Ethel Krauze.

“¿Te imaginas todo lo que puede hacer un micrófono? ¿Cuántas cosas han ocurrido con los micrófonos que luego los políticos creen que están apagados? O tras bambalinas lo que se dice, lo que se oculta cuando uno está hablando y está diciendo una serie de cosas, pero está pensando en otras…”, azuzó y Enrique Escalona señaló que podría ser “un micrófono escondido”.

“¡Ahí está! Ya estamos tejiendo cuentos”, se animó Ethel Krauze y explicó que con este diálogo la gente puede ver un “pequeñísimo juego de lo que es construir cuentos”.

“Se han dicho miles de cosas acerca de qué es un cuento, se ha tratado de definir a lo largo toda la historia y lo que finalmente terminamos diciendo los autores es que todos los caminos conducen al cuento”, dijo la escritora, esta vez para el público.

Si bien le pareció que no hay una sola manera de concebir o definir un cuento, también señaló que se trata de un abrevadero de la imaginación creadora, porque un cuento puede ser un relámpago de repente que ilumina en la noche algo que entre-ves.

“Cuando se apagó el relámpago te queda una sensación de que algo ocurrió, de que algo viste, a lo mejor no estás muy seguro de que fue, pero te tocó el corazón”, definió.

Destacó que el cuento es un género con una larga tradición en el mundo y en Latinoamérica. “Los autores mexicanos como que nacimos haciendo cuentos, nacimos con el cuento. De hecho, los propios autores latinoamericanos lo han contado, con el boom latinoamericano, todos ellos mismos han dicho: ese es un invento de Carmen Balcells, una mujer genial porque logró convertir a la literatura latinoamericana en una industria y en un mercado editorial”.

Consideró que muchos autores latinoamericanos mexicanos fueron transitando a la novela porque era el género que acaparaba el mercado editorial y se convirtió en una moda mercadotécnica hacer novelas, “pero nosotros tenemos una gran vocación por el cuento”.

“Nos fueron empujando a la novela, pero no se no se dejen engañar. Si quieren escribir novela, háganlo, pero si están con el cuento, continuemos con el cuento”, incitó a los presentes.

En ese sentido, indicó que este premio es un incentivo para darnos cuenta de que el cuento es importante y de fomentar que se escriban cuentos, más allá de quién gane.

“Te voy a encargar el cuento del micrófono”, le reiteró a Enrique Escalona, antes de presentar la obra del galardonado, quien fue elegido entre más de 600 envíos por el jurado: Iván Soto Camba, editor de la revista Luvina; el escritor, Daniel Salinas Basave y la escritora mexicana Verónica Gerber.

PREMIO NACIONAL DE CUENTO

El cuento ganador se llama “O Kyrios Jeri” y trata de un hombre que, por diferentes razones y operaciones quirúrgicas, queda convertido en una sola mano, la izquierda, y vive aventuras que el hombre completo jamás hubiera podido imaginar.

“El germen fue un sueño muy vívido que tuve, soñé que yo era una mano, todo mi cuerpo estaba contenido en una mano y estaba nadando en una piscina, en una alberca… me iba al fondo de la alberca y me quedaba ahí, viendo, no tenía necesidad de respirar entonces podía moverme. Me impresionó muchísimo y escribí tal cual como en este cliché que uno se levanta y agarra la libreta y escribí la escena, pero eso no era un cuento, después se desarrolló” compartió el cuentista ganador, cuando fue su turno de tomar la palabra.

Respecto de la fantasía y lo fantástico en los cuentos, Enrique Escalona reflexionó que “a veces es fascinante creer en cosas que sabemos que no pueden ser ciertas, eso también es parte de la vitalidad y lo que nos hace humanos”.

¿Y cuándo vamos a poder leer el cuento? lanzó desde el público Alberto Ruy-Sánchez.

“Pues eso es lo que yo más espero y lo que más agradezco. Obviamente estoy muy agradecido con toda la iniciativa de este concurso, pero evidentemente el mayor premio para un autor es poder ser leído y según entiendo el año que viene ya podremos tenerlo, espero que les guste. Y es lo que me tiene ansioso, que esté de manera en redes o evidentemente pues impreso que sería lo más adecuado”.

Agregó que el nombre está en griego por motivos que se explican en el mismo cuento. Al final, el autor galardonado recibió un diploma y una estatuilla.

LA UDLAP 85-55

Para conmemorar 85 años de existencia y 55 de haber establecido su campus Puebla, la UDLAP lanzó una convocatoria del Premio Nacional de Cuento cuyo único premio son 85 mil pesos, más el traslado y los viáticos del ganador para asistir a la ceremonia de premiación, realizada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025.

Además del conversatorio entre Ethel Krauze y Enrique Escalona, durante el acto en el que se llevó a cabo la entrega de la estatuilla de cristal y presentación del ganador, participaron el director académico del departamento de Letras y Humanidades UDLAP, Martín Sánchez Camargo y Gabriel Wolfson Reyes, coordinador de la licenciatura en Literatura de la UDLAP.

Martín Sánchez Camargo informó que con la versión ilustrada del cuento de Enrique Escalona iniciará una serie de publicaciones de autores mexicanos.

Por otro lado, hizo uso de la ocasión para anunciar que el Taller-residencia para jóvenes escritores mexicanos Bajo la pirámide ya se ha celebrado en dos ocasiones durante los veranos de 2024 y 2025, con “resultados estupendos” y “con escritores de trayectoria que han fungido como tutores”.

“Aprovecho para anunciar que para la edición 2026, los creadores con trayectoria confirmados son Mónica Nepote y Julián Herbert”.

“A la par, con un convenio de coedición entre la UNAM y la UDLAP se publicará próximamente en dos tomos el título Semiología y narratividad de la imagen en el Códice Boturini, cuya autoría es del Dr. Patrick Johansson, académico de la lengua en México y recién galardonado con el premio internacional Alfonso Reyes, quien también ha sido profesor de nuestra universidad”, añadió.

Asimismo, en aras de consolidar la UDLAP como una institución privada que fomenta la diversidad de conocimientos, en particular las artes y letras, el director académico del departamento de Letras y Humanidades de la universidad apuntó que este año han sumado una nueva opción de apoyo educativo: la beca para estudiantes de literatura, como resultado de la alianza entre la Fundación Elías María, a través de la Librería Profética de Puebla y la Fundación UDLAP.

“El resultado de este acercamiento es la Beca-Convenio UDLAP Profética, generosa iniciativa que busca apoyar a aquellos estudiantes recién egresados de preparatorias de nuestro país que muestren un marcado interés por el estudio de la literatura, la su historia, las teorías, la creación y la reflexión crítica”, declaró.