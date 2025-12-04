“New Orchestral Music from Mexico” reúne sinfonías de cinco mexicanas

Musica. La presentación del disco “New Orchestral Music from Mexico”. (SCF)

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México presentó el disco “New Orchestral Music from Mexico”, con cinco obras sinfónicas de Hilda Paredes, Andrea Chamizo Alberro, Ana Lara, Marcela Rodríguez y Georgina Derbez que visibiliza visibilizar y difunde la creación de las mujeres.

Se trata del primer material discográfico de la OFCM dedicado exclusivamente compositoras nacionales en los 47 años que tiene la agrupación musical de historia.

Respecto a las obras, estas estuvieron dirigidas Scott Yoo y son: Recordare (2006), de Hilda Paredes; Cuando caiga el silencio (2019), de Ana Lara; Sigue siendo arena (2018), de Andrea Chamizo Alberro; Tríptico (2023), de Marcela Rodríguez, y De las Tinieblas la Luz (2020), de Georgina Derbez. Todas estas piezas sinfónicas ya fueron interpretadas por la Orquesta Filarmónica, con excepción de Sigue siendo arena, de Andrea Chamizo.

En conferencia de prensa, la directora operativa de la OFCM, Dalí Estrada, señaló que para la Orquesta Filarmónica es fundamental no limitar la programación de obras de compositoras a un solo mes o a fechas conmemorativas. Estamos realizando un esfuerzo consciente y sostenido para normalizar su presencia a lo largo de toda nuestra temporada, como parte de una visión artística incluyente y representativa”,

Por su parte, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal dijo que en el disco “están las compositoras pioneras a las cuales les ha costado ganarse un espacio en un mundo de hombres, sobre todo en la música y en la música de orquesta, que es muy compleja. Y también autoras de otras generaciones que han labrado un camino”

Explicó que es muy importante tener una grabación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México al nivel de cualquier orquesta en el mundo, y visibilizar la capacidad de ejecución de interpretación de las orquestas mexicanas al nivel de cualquier otra.

La secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen Patiño, destacó que el disco cristaliza una labor creciente de la OFCM por visibilizar y difundir la creación artística de las mujeres y su papel en la escena de la música sinfónica nacional, esfuerzo que ha tomado impulso bajo la administración de la actual

Añadió que este año la OFCM aumentó al doble el número de compositoras que fueron interpretadas durante la temporada, así como también se multiplicó el número de directoras que tuvieron la batuta en los conciertos.