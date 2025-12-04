Cultura

Su libro, escrito durante siete años, se adentra en la masculinidad, el erotismo y las zonas silenciadas del deseo masculino, y lo convierte en la nueva voz a seguir

Poesía desde la fisura: Alejandro Miravete y el homoerotismo que conquista el IX Diana Moreno Toscano

Por Samantha Lamas
Libro ganador (Cortesía)

