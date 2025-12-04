Nacional
04 dic 2025 - 09:30 AM
Cultura
Su libro, escrito durante siete años, se adentra en la masculinidad, el erotismo y las zonas silenciadas del deseo masculino, y lo convierte en la nueva voz a seguir
Poesía desde la fisura: Alejandro Miravete y el homoerotismo que conquista el IX Diana Moreno Toscano
Por
Samantha Lamas
diciembre 04, 2025 at 8:58a.m. GMT-6
Libro ganador
(Cortesía)
