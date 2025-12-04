“Tablero” es un viaje para llegar a un puerto y tener una transformación: Sergio Roldán

Libro. Citla Toribio, Sergio Roldan, Paulina de Lira y Rodrigo Martínez en la presentación del libro “Tablero”.

Sergio Roldán señala que su libro “Tablero” , conformado por cuentos, poemas y aforismos, es una especie de compendio que muestra ese viaje del héroe y que al final de su travesía, llena de encuentros y desencuentros, desemboca en una experiencia que permite tener algo de sabiduría.

Por lo anterior, el autor destaca que su libro lo puede definir como un encuentro de varios géneros literarios y en donde ese viaje tiene momentos de dolor, tortura, alegría…, son experiencias que enriquecen al hombre.

En la presentación del libro participó Citla Toribio, escritora y quien fue parte de la edición, señala que la primera vez que leyó “Tablero” (Libros para el Infinito, 2025) le pareció un collage de fichas, una serie de diferentes partes de un juego de mesa. Hoy, ya impreso, se consolidaron sus historias, los personajes que con cada palabra encontraron su lugar, su espacio y su pertenencia”.

Explica que se trata de una obra que invita, en muchos aspectos, a la reflexión, es como un llamado a conectar con el presente para jugar con la lectura. “También es dinámico, no es un libro que nos exija leerlo de manera lineal, lo puede uno ojear o abrir al azar y encontrarse con alguna pieza breve”.

“Y estos textos, a veces son poderosos, tienen la cualidad que te ayudan a sentirte acompañada, además de tener ilustraciones bellas”.

Sergio Roldán añade que su libro también se puede definir como un florilegio que “está enmarcado en el arquetipo del camino del héroe, del viaje del héroe”.

Libro El volumen.

Los héroes en la literatura, indica, son un arquetipo maravilloso y con estas historias y poemas “busco mostrar que todos estamos realizando un viaje del héroe. Esta travesía no quiere decir que estemos cortando mares o luchamos a capa y espada. Un héroe aquí se entiende como cualquier ser que emprende un viaje desde un punto de partida para llegar a un puerto y tiene grandes experiencias”.

Por eso, en este viaje, explica, el héroe va a sufrir o va a ganar, pero esencialmente “me gusta más decir que tendrá una transformación. Esa que se obtiene a través de una odisea. Pero hay que destacar que éste puede ser desde el sofá de tu casa, es decir, un viaje anterior que te transforma”.

Y en esta travesía, dice Sergio Roldán, se llega al elixir: ese tesoro que encontramos al final y puede ser algo muy concreto, como la piedra filosófica de Harry Potter, por ejemplo, o un acosa espiritual y lo primordial es que tras esto, compartes con la comunidad tu hallazgo. Entonces, el elixir simplemente es ese tesoro que está al final del libro”.

EL FINAL

Sergio Roldán cuenta que ese elixir, ese final de viaje esencialmente trae consigo todo lo que vives en ese periplo, se interno o por diversos lugares.

“Esto parece trillado, pero si recuerdas otros libros de viaje como “Ulises”, de Joyce; Moby Dick, de Melville, puedes notar que ese viaje hay capítulos de terror, hay capítulos de amor, y dices ¡wow!, de aquí me llevo una perlita, me llevo algo que realmente me construye. Entonces, en el elixir que también busco reflejar en `Tablero´ es que se trata de la voluntad, de la fuerza del hombre, las ganas de conocer y que al final puedas lograr algo de sabiduría”.

A la presentación del libro también asistieron Paulina de Lira y Rodrigo Martínez, quienes con el autor leyeron uno de los cuentos.