La FIL de Guadalajara supera récord de visitas; Italia, invitada de honor en 2026

FIL. El presidente de la Feria del Libro de Guadalajara, Trinidad Padilla, presentó los datos de la 39 edición. (EFE)

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara rompe récord de asistencia, con un aumento de 45,000 personas más que en 2024. “El año pasado registramos alrededor de 907 mil asistentes, pero este año la proyección indica que al cierre de la jornada de hoy, la FIL Guadalajara habrá recibido alrededor de 953 mil visitantes”, informó el presidente de la 39° Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), José Trinidad Padilla.

En conferencia para dar el balance preliminar de cierre de esta 39° edición, las autoridades comentaron momentos destacados, como la participación de ciertas personalidades, anunciaron el incremento de 5% en asistencia y adelantaron que Italia será el próximo invitado para la 40° FIL GDL.

Entre los escritores y escritoras que acudieron a la cita de este año, José Trinidad Padilla subrayó la presencia de Chimamanda Ngozi (Nigeria), Luis García Montero (España), Leonardo Padura (Cuba), entre otras como Cristina Rivera Garza y Guillermo Arriaga (ambos de México). También asistieron los Premio Nobel Venki Ramakrishnan y Rigoberta Menchú.

“Mirando hacia delante, la cuadragésima edición de la FIL será especialmente significativa para nosotros y nos llena de entusiasmo la organización de la misma. En los próximos meses compartiremos más novedades de este gran festejo que tendrá ahora a Italia como invitado de honor”, indicó el presidente de la FIL GDL.

“Desde ahora ha iniciado ya un trabajo conjunto con su delegación para ofrecer en el año 2026 un festival de las letras que sea verdaderamente excepcional en un marco simbólico: la reciente conmemoración de los 150 años de relaciones diplomáticas entre México e Italia”, agregó.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez destacó la integración de Joan Manuel Serrat y Leonardo Padura a la comunidad universitaria, mediante la entrega de doctorados honoris causa.

Asimismo, consideró que la FIL es un reflejo de la UdeG y sus valores, como la diversidad, la cultura y las relaciones interinstitucionales a nivel mundial.

“Firmamos y construimos el Foro Iberoamericano de Universidades, una muestra abierta y genuina de voluntad para conformar una alianza entre universidades iberoamericanas, que nos va a permitir alzar una voz unificada para presentar una agenda propia, plantear y debatir sobre los grandes temas”, comentó.

Sobre la certificación Hecho en México que el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard comunicó en la inauguración, la rectora de la UdeG expresó “mucho orgullo que se haya reconocido como tal”.

“Efectivamente, es un activo que trasciende a la Universidad de Guadalajara, a los jaliscienses, para situarse como una feria que es representativa de México: es el regalo que México hace -no la UdeG- a la inteligencia global, es un distintivo que tiene más repercusiones en términos -voy a decirlo así- mercadológicos, pero que a nosotros nos llena de alegría decir que esto se hace en México y para el mundo”.

La comisaria para la FIL de Guadalajara, Anna Guitart declaró lo emocionante que fue conocer a la gente que se acercó al stand de librería en el que trajeron 9000 títulos, de los cuales 1000 en catalán, “y cómo realmente estos títulos han tenido tantísima demanda por parte de catalanes y descendientes que viven aquí, evidentemente el exilio ha sido una parte también muy importante de nuestra participación”.

“Ha sido precioso ver este interés por nuestra lengua tan querida, desde tantos puntos de vista, en tantos en tantos de los actos que hemos hecho”.

Además, agradeció a Trinidad Padilla por aceptar la donación de títulos que hará la delegación barcelonesa.

“Vamos a hacer una donación de todos estos títulos en catalán que tenemos en la biblioteca. Tengo que decir que pensábamos que tal vez serían más, pero hemos vendido mucho. Hemos tenido un gran éxito. Entonces, nuestra aportación a la biblioteca será algo inferior, pero estamos muy orgullosos de que este patrimonio nuestro pueda formar parte de la biblioteca pública del estado de Juan José Arreola”.

LAS CIFRAS.

En cuanto a la numeralia preliminar que permite evaluar la evolución e impacto de la FIL GDL, la directora general, Marisol Schulz Manaut observó que la afluencia de la Expo Guadalajara en este 2025 ha sido masiva, pues entre todas las sedes donde se realiza la feria se sumaron casi un millón de visitantes.

“Lo que se ocupa en esta Expo Guadalajara son 43 000 m² de exhibición; hemos aumentado el número de sellos editoriales y tenemos la presencia en este momento de 2 700 90 sellos editoriales provenientes de 64 países, que pusieron a disposición de las y los lectores 450 mil títulos”, detalló.

“Pensar en tener esa cantidad, esa exhibición, esa posibilidad, ese universo de libros es completamente imposible en otro lado, así que pues también es algo de celebrarse”, añadió.

Respecto de los ingresos informó de 131 millones 258 454.96 pesos, mientras que hubo egresos por 128 millones 100 379.57 pesos.

“Tenemos una utilidad, que es relativa porque esto se trabaja para el siguiente año y para otros proyectos, de 3 millones 185 075 pesos. Es importante decirlo porque tras la pandemia tuvimos años muy difíciles, económicamente hablando, la feria es completamente autosuficiente, con el apoyo de los auspicios de todas las comunidades que participan, pero estamos en números negros”, apuntó.

CAMBIO DE ESTAFETA

Como es tradición durante la ceremonia en la que los invitados de honor ceden simbólicamente la invitación para la próxima edición se realizó un intercambio de regalos.

Una loseta de plata diseñada en 1904 por Antonio Gaudí, considerada el primer producto de diseño industrial realizado en barcelona, fue el regalo que ofreció Raquel Gil, Teniente de Alcaldía de Derechos Sociales Memoria Democrática Ayuntamiento de Barcelona, a nombre de la delegación barcelonesa.

Por su parte, los italianos entregaron el libro “Italia Meravigliosa” que representa el trabajo fotográfico de Massimo Listri a través de palacios y jardines más fascinantes de Italia

símbolos del patrimonio arquitectónico italiano.

“El libro pertenece a esos milagros de la técnica humana, de la sabiduría humana que es eterna, de la cual forman parte algunos otros objetos que utilizamos a diario que no nos damos cuenta como la rueda, el tambor o la bicicleta”, comentó Filippo La Rosa, Ministro Plenipotenciario Director Central para la Promoción de la Cultura y la Lengua Italiana, al tomar la palabra.

“Y es un italiano, Aldo Manucio, que un día de repente entiende que las hojas impresas no pueden ser llevadas, no la puedes aprovechar y crea el libro del tamaño que tenemos hoy, que lo pones en tus manos y te lo lees: Italia ha regalado el mundo también esa joya”, agregó.

Premonitoriamente recordó que el próximo año la FIL se enmarcará en algunos aniversarios importantes, tales que los 800 años de San Francisco de Asís, “padre también de la literatura italiana”, los 100 años de nacimiento del premio Nobel italiano, Dario Fo, los 200 años de Carlo Collodi (autor de Pinocho, el libro más traducido en el mundo y más difundido en el mundo), así como 10 años de fallecimiento de Umberto Eco. “Como nos recuerda Umberto Eco en El nombre de la rosa: ‘el mundo nos habla como un gran libro’, este es el lema de la participación italiana de 2026”.