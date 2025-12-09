El Cultural de España en México cierra Espejo FIL con concierto que derriba fronteras

Concierto. La Sra. Tomasa y La Negra Mexa & Las Cumbiancheras.

El Centro Cultural de España en México (CCEMx) presenta este jueves 11 el concierto de La Sra. Tomasa y La Negra Mexa & Las Cumbiancheras, con el cual cierra Espejo FIL, programa que acercó a la Ciudad de México a autoras(es) y artistas participantes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025, donde Barcelona fue Invitada de Honor.

La Sra. Tomasa y La Negra Mexa & Las Cumbiancherasúsicas de raíz, funk, reggae, hip hop y electrónica contemporánea. Con más de doce años de trayectoria y cinco álbumes, se ha consolidado como una de las bandas catalanas de mayor proyección internacional.

Este año representó a Barcelona en la clausura de la FIL Guadalajara 2025 y, durante su gira por México, llega a la CDMX para presentar 1040, su material más reciente: un viaje sonoro que recoge experiencias de los últimos tres años e integra influencias de Colombia, México y Vietnam.

Con más de 30 millones de reproducciones en Spotify, la banda es reconocida por la fuerza de sus directos. “Somos una banda más de directo que de estudio… no hace falta conocer nuestras canciones para disfrutar el concierto; donde vamos, conectamos con la gente”, afirma Pau Lobo, vocalista del grupo.

La noche también contará con la participación de La Negra Mexa & Las Cumbiancheras, proyecto colaborativo de mujeres músicas —afrodescendientes, de herencia indígena, periféricas y disidentes— que reivindica su presencia en la escena musical desde una apuesta política y comunitaria. Su propuesta fusiona cumbia tradicional colombiana con hip hop afromexicano, articulando un discurso afrofeminista, feminista y disidente que recupera memorias, resistencias y rebeldías de los pueblos subalternizados.

La Negra Mexa es una artista afromexicana acordeonera, performer sonora, rapera, investigadora y creadora afrofeminista con trayectoria en México y Colombia. Su trabajo celebra la cumbia, el rap y las estéticas afrocosteñas desde una mirada situada, crítica y profundamente comunitaria.

El concierto de La Sra. Tomasa y La Negra Mexa & Las Cumbiancheras se llevará a cabo este jueves 11 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural de España en México (CCEMX), ubicado en República de Guatemala núm. 18, Centro Histórico.

Recuerda que todas las actividades del CCEMx son de acceso libre y gratuito, reafirmando nuestro compromiso con los derechos culturales y el acceso equitativo a la cultura.