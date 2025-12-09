Elsa Cross, Premio Excelencia en las Letras “José Emilio Pacheco 2025”

Premio. La escritora Elsa Cross.

“Espero estar a la altura y merecerlo, es doblemente importante y querido para mí el ver unidos a Yucatán -un lugar muy especial en mi corazón- y a un escritor que he admirado tanto como José Emilio Pacheco”, responde la escritora y traductora Elsa Cross, al enterarse vía telefónica de que recibirá el Premio Excelencia en las Letras “José Emilio Pacheco 2025”.

Este reconocimiento a la trayectoria de comunicadores de las diferentes disciplinas artísticas y culturales se anuncia al concluir el Congreso Internacional de Literatura de UC Mexicanistas, realizado en el marco de la 39° Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“Su larga e importante labor literaria demuestra una verdadera entrega al oficio de las letras. A lo largo de 50 años de carrera literaria ha sabido unir cuerpo y alma, cuerpo y obra en talleres y congresos literarios, en cursos de diversa índole y en encuentros con escritores mostrando la poesía como lectura del mundo”, leyó la coordinadora del congreso, Sara Poot Herrera, al anunciar a la galardonada.

El jurado estuvo conformado por Oswaldo Estrada (presidente), Edith Negrín, Carmen Villoro, Alberto Ruy Sánchez, Óscar Ortega Arango, quienes firmaron este veredicto el 20 de noviembre de 2025.

Se entregará el 14 de marzo del 2026, cuando arrancará la XIV Feria Internacional de la Lectura de Yucatán (FILEY), con la Universidad Autónoma de Baja California como invitada de honor.

Estuvieron presentes la directora de la FILEY, María Teresa Mézquita Méndez, el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Carlos Alberto Estrada Pinto y la directora general de la FIL GDL Marisol Schulz Manaut